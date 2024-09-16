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İKLİM KRİZİ
Yayın Tarihi: 16 Eylül 2024 13:24
 ~ Son Güncelleme: 16 Eylül 2024 13:24
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Avrupa'daki sellerde en az 10 kişi hayatını kaybetti

Romanya, Avusturya, Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'da etkisini sürdüren yoğun yağışlar sonucu oluşan sellerin, kıtayı 2002'de etkileyen afetten sonraki "en kötü felaket" olabileceği belirtiliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Avrupa'daki sellerde en az 10 kişi hayatını kaybetti
Polonya'nın Krakow kentinde yaklaşık 48 saat etkili olan şiddetli yağış Vistula Nehri'nin taşmasına sebep oldu, Fotoğraf: AA

Avrupa’da geçen hafta sonu 30 derecelerde seyir eden hava sıcaklıklarının birden 0 derecelere kadar düşmesi, yoğun yağmur ve bazı bölgelerdeki kar yağışı gündelik hayatı olumsuz etkiliyor.

Romanya, Avusturya, Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'da şiddetli yağış ve fırtınaların neden olduğu sellerde ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi tahliye edildi.

Avrupa'da etkisini sürdüren yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sellerin, kıtayı 2002'de etkileyen afetten sonraki "en kötü felaket" olabileceği belirtildi.

“Nadir görülen bir felaket”

Romanya'nın doğusunu etkileyen sellerde 5 kişi hayatını kaybetti, sel bölgelerinde yaşayanlar çamurlu sulardan botlar aracılığıyla kurtarıldı.

Romanya Acil Durum Dairesi, Galati ve Vaslui beldelerinde sel nedeniyle yaklaşık 5 bin evin hasar gördüğünü, çok sayıda ağacın devrildiğini ve trafikte aksamaların yaşandığını açıkladı.

Romanya Çevre Bakanı Mircea Fechet de metrekareye 160 litre yağmurun düştüğünü, ülkede nadir görülen afetin yaşandığını söyleyerek, "Şu an tek yaptığımız şey, daha fazla insan kurtarabilmek," dedi.

Polonya, felaket bildirisi hazırlıyor

Avusturya Polisi, selin etkili olduğu Aşağı Avusturya eyaletinde iki kişinin cesedine ulaştı. Aşağı Avusturya'da dün de bir itfaiye erinin hayatını kaybetmesiyle sel sebebiyle ölenlerin sayısı üçe yükseldi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Polonya'da da sel nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Başbakan Donald Tusk, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nden (AB) yardım almak için felaket bildirisi hazırladığını duyurdu.

Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Czeslaw Mroczek de hükümetin "doğal afet" durumu ilân edebileceğini söyledi.

Polonya Kızılhaçı ise sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, durumun daha da kötüye gidebileceği uyarısında bulundu.

İklim krizine bağlı seller

İklim krizine bağlı seller, iklim krizinin en belirgin ve etkili sonuçlarından biri. Seller, aşırı yağışlar, deniz seviyesindeki yükselme ve diğer iklim krizi ile ilgili etkenlerden kaynaklanabiliyor.

İklim krizi, atmosferde daha fazla nem birikmesine neden oluyor. Bu durum, daha sık ve şiddetli yağışlara yol açıyor. Özellikle tropikal bölgelerde, yoğun yağışlar kısa süreli fakat çok etkili selleri tetikleyebiliyor.

Sel mağdurları ve iklim savunucuları ise hükümetlerden sel felaketlerine karşı acil ve kalıcı adımlar atmasını talep ediyor. Taleplerden bir diğeri ise sel risk yönetim planlarını güncellemeleri. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
avrupa'daki seller iklim krizi romanya Avusturya sel
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