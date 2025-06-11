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İKLİM KRİZİ
Yayın Tarihi: 11 Haziran 2025 16:14
 ~ Son Güncelleme: 11 Haziran 2025 17:10
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Avrupa'da sıcaklıklar mayısta kritik eşiğe dayandı

Copernicus İklim Değişikliği Servisi’ne göre Mayıs 2025, sanayi öncesi döneme göre 1,4°C daha sıcaktı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Avrupa'da sıcaklıklar mayısta kritik eşiğe dayandı
Fotoğraf: Canva

Kuzeybatı Avrupa’da bu bahar alışılmadık ölçüde kurak geçerken, Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) verilerine göre Mayıs 2025, dünya genelinde kayıtlara geçen en sıcak ikinci mayıs ayı oldu.

Birleşik Krallık dahil olmak üzere Avrupa genelinde birçok ülke, son aylarda kuraklık koşullarıyla karşı karşıya kaldı. Bazı çiftçiler, şimdiden ürün kayıpları bildirmeye başladı.

Copernicus verilerine göre, Mayıs 2025’te ortalama yüzey hava sıcaklığı 15,79°C oldu. Bu, 1991-2020 Mayıs ortalamasının 0,53°C, sanayi öncesi dönem olarak kabul edilen 1850-1900 ortalamasının ise 1,4°C üzerinde.

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“1,5°C eşiğinin yeniden aşılması bekleniyor”

C3S Direktörü Carlo Buontempo, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) adına yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Mayıs 2025, 1,5°C eşiğini aşan ayların alışılmadık derecede uzun serisini sonlandırıyor. Bu durum gezegen için kısa süreli bir nefes alma imkânı sunabilir; ancak iklim sistemindeki sürekli ısınma nedeniyle 1,5°C eşiğinin yeniden aşılması bekleniyor.”

1,5°C hedefi, 2015 Paris İklim Anlaşması ile belirlenen küresel sıcaklık artışı sınırı. Son on yılda kaydedilen her yıl, 1850’den bu yana en sıcak 10 yıl arasında yer aldı.

Avrupa’yla sınırlı değil

The Guardian’da yer alan habere göre, kuraklık sadece Avrupa'yla sınırlı değil.

Mayıs 2025'te:

  • Kuzey ve Orta Avrupa, Güney Rusya, Ukrayna ve Türkiye'de yağışlar ortalamanın altında seyretti.
  • Kuzeybatı Avrupa, 1979'dan bu yana en düşük yağış ve toprak nemi seviyelerini yaşadı.
  • Kuzey Amerika, Doğu Afrika (Afrika Boynuzu), Orta Asya, Güney Avustralya, Güney Afrika ve Güney Amerika’nın büyük bölümü de mevsim normallerinin altında yağış aldı.

Öte yandan, Kuzeydoğu Atlantik’te deniz yüzeyi sıcaklıkları rekor seviyelere ulaştı. Copernicus’a göre bu bölgede ölçülen sıcaklıklar, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
sıcaklık rekorları Copernicus iklim değişikliği servisi Avrupa'da kuraklık iklim krizi kuraklık
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