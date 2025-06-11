Avrupa'da sıcaklıklar mayısta kritik eşiğe dayandı

Kuzeybatı Avrupa’da bu bahar alışılmadık ölçüde kurak geçerken, Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) verilerine göre Mayıs 2025, dünya genelinde kayıtlara geçen en sıcak ikinci mayıs ayı oldu.

Birleşik Krallık dahil olmak üzere Avrupa genelinde birçok ülke, son aylarda kuraklık koşullarıyla karşı karşıya kaldı. Bazı çiftçiler, şimdiden ürün kayıpları bildirmeye başladı.

Copernicus verilerine göre, Mayıs 2025’te ortalama yüzey hava sıcaklığı 15,79°C oldu. Bu, 1991-2020 Mayıs ortalamasının 0,53°C, sanayi öncesi dönem olarak kabul edilen 1850-1900 ortalamasının ise 1,4°C üzerinde.

İngiltere, tarihindeki en sıcak ilkbaharı yaşadı

“1,5°C eşiğinin yeniden aşılması bekleniyor”

C3S Direktörü Carlo Buontempo, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) adına yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Mayıs 2025, 1,5°C eşiğini aşan ayların alışılmadık derecede uzun serisini sonlandırıyor. Bu durum gezegen için kısa süreli bir nefes alma imkânı sunabilir; ancak iklim sistemindeki sürekli ısınma nedeniyle 1,5°C eşiğinin yeniden aşılması bekleniyor.”

1,5°C hedefi, 2015 Paris İklim Anlaşması ile belirlenen küresel sıcaklık artışı sınırı. Son on yılda kaydedilen her yıl, 1850’den bu yana en sıcak 10 yıl arasında yer aldı.