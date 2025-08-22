Avrupa'da 1 milyon hektarı aşkın ormanlık alan yangınlarda kül oldu

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'nden (EFFIS) ülke bazında yapılan tahminlerden derlenen veriler üzerinden yapılan bir çözümlemeye göre, bu yıl Avrupa Birliği ülkelerinde bir milyon hektardan fazla alan orman yangınlarında kül oldu.

Bu, orman yangınlarının 2006'da kayıt altına alınmaya başlanmasından bu yana ulaşılmış en yüksek kayıp.

2017'deki 988 bin 524 hektarlık yıllık yangın rekoru perşembe günü kırıldı. 2025 başından bu yana yangınlarda yok olan orman alanı 1 milyon 15 bin 731 hektara ulaşarak yılın bitimine üç aydan fazla zaman varken Avrupa'nın uğradığı doğa tahribatının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

2025'te yok olan orman alanı Kıbrıs'ın yüz ölçümünü aşıyor.

Alan hesaplamaları İspanya ve Portekiz geniş alanlara yayılan orman yangınlarıyla mücadele ederken AFP'nin Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'nden (EFFIS) ülke bazında yapılan tahminlerden derlediği toplam verilere dayanıyor.

Dört ülke son yirmi yılın en kötü sonuçlarıyla yüz yüze

İspanya, Kıbrıs, Almanya ve Slovakya son yirmi yılın en kötü sonuçlarıyla yüz yüze gelirken Fransa'da 35 bin 600 hektar orman kül oldu. Fransa'nın kaybettiği alanların büyük bölümü, ağustos başlarında meydana gelen büyük yangında Aude bölgesinde yanmıştı.

İspanya, ülkenin batısında dört kişinin ölümüne yol açan çok sayıda eş zamanlı yangınla boğuşuyor. 400 bin hektarı aşkın alanın yandığı İspanya, AB'de yanan toplam ormanlık alanın yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

2017'de 563 bin 530 hektar orman alanını yangınlarda kaybederek AB rekorunu elinde tutmaya devam eden Portekiz, 274 bin hektarla 2025'in yangınlardan en çok etkilenen ikinci AB ülkesi oldu. 21 Ağustos itibarıyla, Portekiz'de bu kadar erken bir dönemde bu büyüklükte bir alan kaybı daha önce hiç gerçekleşmemişti. 126.000 bin hektarlık alanı yangınlara terk eden Romanya 2025'teki kayıp alan büyüklüğünde Portekiz'i izliyor.

Avrupa iklim izleme kuruluşu Copernicus'un bileşeni olan EFFIS tarafından yapılan hesaplamalar, en az 30 hektarlık orman yangını alanlarını değerlendirmeye alıyor. Dolayısıyla, gerçek toplam kaybın hesaplamaya dahil edilenden daha da geniş olduğunu söylemek mümkün.

AB dışında

Britanya da nisa'daki erken sıcak hava dalgası sırasında ve haziran sonunda Kuzey İskoçya'da çıkan yangınların ardından rekor alan kaybına uğradığı bir yıl geçiriyor.

Balkanlar'da Sırbistan da istatistiklerin başladığı tarihten bu yana en kötü yılını kaydediyor.

19 Ağustos itibarıyla, 27 AB ülkesinden 22'sindeki orman yangınları ocaktan bu yana 35 megaton CO 2 salımına neden oldu. Bu, EFFIS verilerine göre yılın bu döneminde eşi benzeri görülmemiş bir miktar. Bu verilerle 2017'de kırılan 41 megatonluk yıllık rekorun 2025'te geçilebileceği görülüyor.

Bir önceki rekor yılı 2017'de, özellikle Portekiz, İtalya, İspanya ve Fransa başta olmak üzere AB'de orman yangınları 200'den fazla kişinin ölümüne yol açmıştı.

AFP'nin verilerine göre, 2025'teki yangınlar nedeniyle geçici sayılarla Avrupa Birliği alanında ikisi Kıbrıs, biri Fransa ve yedisi İber Yarımadası'nda toplam 10 kişi yangınlarda can verdi.

Türkiye'deki durum

Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde 1 Ocak – 17 Ağustos 2025 arasında toplam 64 bin 500 hektar alanın yangınlarda zarar gördüğünü bildirdi. Bunun büyük kısmı ormanlık alan.

Ayrıca başka gayri resmi verilere göre 27 Haziran – 28 Temmuz 2025 döneminde yaklaşık 90 000 hektar ormanlık alan kaybedildiği ifade edilmekle birlikte resmi verilerle çelişkili olan bu rakamın yerel tahminler toplamına dayandığı görülüyor.

Önceki yıllarla karşılaştırıldığında 2025'teki yangınlarla kaybedilen ormanlık alan 2024’ün (yaklaşık 27 bin 500 hektar) yaklaşık 2.3 katı kadar ve 2021’deki yaklaşık139 bin 500 hektarın gerisinde olmakla birlikte yaklaşık 43 bin hektar dolayındaki 2020–2024 ortalamasının üzerinde.

Bu verilerle 2025'in ilk 7 buçuk ayında yangınlarla kaybedilen alan miktarında önceki yıllara ciddi artış yaşandığı net olarak görünüyor.

Ocak Ağustos 2025 arasında yanan ormanlık alan miktarı Türkiye'nin toplam orman varlığının yaklaşık binde 28'ini oluşturuyor.

(AEK)