Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Borrell: "İsrail Gazze'yi işgal edemez"

İsrail askerleri tarafından sosyal medyada İsrail Ordusunun Gazze Parlamento binasını ele geçirdiğine ilişkin fotoğraflar dolaşıma sokulurken Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada "Gazze toprakları İsrail tarafından işgal edilemez" dedi.

İsrail Savunma Bakanı'nın iddiaları

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant gece yarısına doğru yaptığı açıklamada, parlamento binasının ele geçirildiğini resmen doğrulamamakla birlikte, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde "denetimi kaybetti[ğini]" iddia etti.

Gallant "Teröristler güneye doğru kaçıyor." dedi. Herhangi bir kanıt göstermeksizin "Siviller[in] Hamas karargâhlarını bas[tıklarını]" iddia etti ve "[Halkın] Hamas'a güveninin yitirdiğini" söyledi ve İsrail ordusunun "ölümcül ilerlemesine devam ettiğini" ileri sürdü.

Borrrel: "Gazze toprakları İsrail tarafından işgal edilemez"

Borrell, Dışişleri Bakanları toplantısı sonrasında AB olarak üç konuya "hayır" dediklerini söyledi.



"Birincisi, Gazze'nin dışına zorla göçe izin verilemez. Filistinlilerin sürgün edilmesine izin veremeyiz. İkincisi, Gazze toprakları küçültülemez. Gazze toprakları, İsrail tarafından işgal edilemez. Üçüncüsü ise Gazze'deki durum, Filistin meselesinin çözümünün bir parçası olmak zorunda."

Bugünkü toplantıda, Gazze'ye insani yardımların acilen ulaştırılması ihtiyacı üzerinde durduklarını aktaran Borrell, ayrıca çatışma bittikten sonra neler yapılacağına, olası senaryolara ilişkin görüşmelerde bulunduklarını dile getirdi.

"Uluslararası toplum siyaseten

ve ahlaken başarısız oldu"

Borrell, "Filistinliler ile İsrailliler arasında ve bölgede barış için çözüm" gereğini vurguladı.

"Bugün yaşadığımız dramatik kriz ve hem İsrail hem Filistin tarafındaki çok büyük can kayıpları, uluslararası camianın siyasi ve ahlâki olarak başarısızlığını gösteriyor. Bir çözüm bulmakta başarısız olduk."

Çözüm: "İki devletli bir gelecek"

Borrell, "[Herkesin] bu durum nedeniyle şimdi çözüm ihtiyacının vazgeçilmez olduğunu anlaması lazım." dedi. "Çözüm de iki devletli bir gelecek olmalı."



Borrell Gazze'nin yeniden inşasının yetmeyeceğini vurguladı.

"Filistinliler için yeni bir devlet inşa etmeliyiz"

Yeni devlet için "çatışmanın sonrasına bak[ılması] gerektiği[ni]" dile getiren Borrell, "Arap ülkeleri, şu anda bunu konuşmak istemiyor, onlar bugünü konuşmak istiyor. Çözüm için parametreleri belirlemeliyiz. Bugün bakanlara bunun için şartları içeren bir çerçeve sundum." dedi. Bakanların, bu yaklaşımı desteklediğini söyleyen Yüksek Temsilci, "ABD ve Arap ülkeleriyle birlikte acilen bu çerçeve üzerinde çalışma [gereğini" vurguladı.

Çözüm için "meşruiyet sahibi tek Filistin yönetimi"

Borrell, Filistin meselesinin çözümü için "meşruiyeti olan tek bir Filistin yönetimi" bulunması, bunun da Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyince kabul edilmesi gerektiğini söyledi.



"Şu anda bir Filistin yönetimi var. Yeni bir Filistin yönetimi icat etmeyeceğiz." diyen Borrell, mevcut Filistin yönetiminin güçlendirilmesi gerektiğini bildirdi.



Borrell, Gazze'nin Hamas'ın elinde olmasını istemediklerini, "bir çeşit" Filistin yönetiminin Gazze'de müdahil olması gerekeceğini kaydederek, "Bunu nasıl yapacağız, kimse bilmiyor çünkü bu çatışmanın ne zaman biteceğini kimse bilmiyor." dedi.



Bu Filistin yönetimine Arap ülkelerinin güçlü destek vermesi gerektiğinin altını çizen Borrell, Arap ülkeleri müdahil olmadan, yeniden inşaya yardım etmeden, Filistin devletinin oluşumuna siyasi katkı vermeden bir çözümün mümkün olamayacağını dile getirdi.



Borrell ayrıca AB'nin bölgede yeterince bulunmadığını, çözüme mutlaka müdahil olması gerektiğini ifade etti.

(AEK)