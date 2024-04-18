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Yayın Tarihi: 18 Nisan 2024 11:02
 ~ Son Güncelleme: 18 Nisan 2024 11:13
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Avrupa Birliği, Türkiye ile ilişkileri geliştirme kararı aldı

AB Türkiye ile siyasi, ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirilecek. Ancak karar Türkiye’nin donmuş AB üyelik müzakerelerinin yeniden başlayacağı anlamına gelmiyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Avrupa Birliği, Türkiye ile ilişkileri geliştirme kararı aldı
Fotoğraf: ab.gov.tr

Avrupa Birliği (AB) Türkiye ile siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesine yeşil ışık yaktı.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel'de düzenlenen AB zirvesinin ilk gün oturumlarının sonunda gazetecilere açıklama yaptı. AB’nin Türkiye'yle olumlu ve istikrarlı ilişki geliştirilmesinde hemfikir olduğunu söyledi.

AB liderlerinin Türkiye ile ilişkiler konusunda stratejik bir tartışma yapmak istediğini ve oturumun sonunda görüş birliğinde olduğunu söyleyen Michel, "Türkiye ile olumlu yönde ilişkiler kurmak istiyoruz. İstikrarlı ilişkiler geliştirmek istiyoruz. Aşamalı, orantılı ve geri döndürülebilir bir yaklaşımla çalışmak istiyoruz." dedi.

Michel, Kıbrıs sorununun çözümü için adımlar atılmasının Brüksel-Ankara ilişkilerinin gelişmesinde önemli rol oynayacağını ifade etti.

Karar, Türkiye’nin donmuş Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin yeniden başlayacağı anlamına gelmiyor. 

Sonuç bildirisi

Zirvenin sonuç bildirisinin Türkiye ile ilişkiler kısmında "AB'nin, Doğu Akdeniz'de istikrarlı ve güvenli bir ortam ile Türkiye'yle işbirliğine dayalı ve karşılıklı yarar sağlayan bir ilişki geliştirilmesinde stratejik çıkarı vardır." ifadesi yer almıştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in AB Komisyonu'yla Kasım 2023'te sunduğu ortak raporda yer verilen önerilerle ilgili çalışmaların ilerletilmesinin talep edildiğinin duyurulduğu bildiride, bunların "aşamalı, orantılı ve geri döndürülebilir" şekilde ve gerektiğinde AB Konseyi'nin ek rehberliğine tabi olarak ilerletilmesi için AB Daimi Temsilciler Komitesi'ne (COREPER) talimat verildiği ifade edilmişti.

Bildiride, "Türkiye'nin kendi yapıcı katılımı, raporda belirlenen çeşitli işbirliği alanlarının ilerletilmesinde faydalı olacaktır." tespitinde bulunulmuştu.

Bildiride, ayrıca "AB-Türkiye işbirliğini de geliştirebilecek olan Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına ve ilerlemesine büyük önem vermektedir." denilmişti.

Borrell ve AB Komisyonu'nun ortak raporunda "Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki tüm yasa dışı sondaj faaliyetlerinden, egemenlik ve egemenlik haklarına saygı göstermeyen diğer tüm eylemlerden kaçınmaya devam etmesi koşuluyla, 2019'da askıya alınan AB-Türkiye Ekonomi, Enerji ve Ulaştırma Yüksek Düzeyli Diyalogları'nın yeniden etkinleştirilmesi, aynı mantıkla, Ortaklık Konseyi ve Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog toplantılarının bakanlar düzeyinde yeniden başlatılması, iklim, sağlık, göç ve güvenlik, tarım ile araştırma ve yenilik konularında sektörel Üst Düzey diyalogların sayısının artırılması" gibi öneriler yer almıştı.

(HA)

Avrupa Birliği AB türkiye
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/haber/avrupa-birligi-gazetecileri-siyasi-baski-ve-gozetimlere-karsi-daha-siki-koruyacak-293081
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29 Haziran 2022
/yazi/avrupa-birligi-nereye-gidiyor-263867
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/haber/avrupa-birligi-heyeti-insan-haklari-muzakere-edilemez-242018
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