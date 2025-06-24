Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye insani yardım için 20 milyon avro

Avrupa Birliği, Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamada Türkiye'de yaşayan savunmasız mültecilere destek olmak için 20 milyon avroluk insani yardım sağlanacağı duyuruldu.

Fon, Türk yetkililerle yakın iş birliği içinde mültecilerin koruma, sağlık, su ve kanalizasyon ve acil durumlarda eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla ülkede çaba gösteren insani yardım ortaklarına aktarılacak.

Yardım, 2023 depreminin sıkıntılarını çekmeye devam eden en savunmasız kişiler ve özel gereksinimleri olan mülteciler ve göçmen grupları da dahil, hükümet hizmetlerine erişimi sınırlı veya bunlara hiç erişimi olmayan mültecilere yönlendirilecek.

Türkiye'de halen çoğunluğu Suriye'den ve ayrıca Afganistan, Irak ve İran'dan gelen yaklaşık 3 milyon kayıtlı mülteci ve sayıları tam olarak bilinmeyen kayıt dışı kişiler barınıyor.

Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO) hakkında

Yardımları yönetecek Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Genel Müdürlüğü (DG ECHO), Birliğin sivil koruma ve insani yardım politikalarını geliştirmek ve yürütmekten sorumlu.

AB Komisyonu birimi DG ECHO'nun misyonu, dünya çapındaki krizlere ve afetlere hızlı, etkili ve koordineli AB müdahalesi sağlamak. İnsaniyet, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleriyle yönlendirilen DG ECHO, hayat kurtarma, acıları hafifletme ve insan onurunu koruma amacıyla insani yardım ve sivil koruma desteği sağlıyor.

DG ECHO, AB Sivil Koruma Mekanizması ve insani yardım programları aracılığıyla kaynakları harekete geçirerek, yardımın ihtiyaç sahiplerine hızlı ve verimli bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Brüksel'deki genel merkezi ve bir saha ofisi ağı üzerinden faaliyet gösteren kuruluş, hedeflenen, ihtiyaç temelli yardımları toplamak için üye devletler, uluslararası kuruluşlar ve yerel ortaklarla yakın işbirliği içinde çalışıyor.

(AEK)