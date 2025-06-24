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DÜNYA
Yayın Tarihi: 24 Haziran 2025 00:50
 ~ Son Güncelleme: 24 Haziran 2025 01:34
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SAVUNMASIZ MÜLTECİLERE AKTARILACAK

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye insani yardım için 20 milyon avro

Yardım, 6 Şubat depremlerinin sıkıntılarını çeke gelen en savunmasız kişilerle özel gereksinimleri olan mülteciler ve göçmen grupları da dahil, kamu hizmetine erişemeyen mültecilere yönlendirilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye insani yardım için 20 milyon avro
AB'nin Türkiye'deki insani yardım çalışmalarından/ Fotoğraf: Diego Cupolo, AB

Avrupa Birliği, Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamada Türkiye'de yaşayan savunmasız mültecilere destek olmak için 20 milyon avroluk insani yardım sağlanacağı duyuruldu.

Fon, Türk yetkililerle yakın iş birliği içinde mültecilerin koruma, sağlık, su ve kanalizasyon ve acil durumlarda eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla ülkede çaba gösteren insani yardım ortaklarına aktarılacak.

Yardım, 2023 depreminin sıkıntılarını çekmeye devam eden en savunmasız kişiler ve özel gereksinimleri olan mülteciler ve göçmen grupları da dahil, hükümet hizmetlerine erişimi sınırlı veya bunlara hiç erişimi olmayan mültecilere yönlendirilecek.

Türkiye'de halen çoğunluğu Suriye'den ve ayrıca Afganistan, Irak ve İran'dan gelen yaklaşık 3 milyon kayıtlı mülteci ve  sayıları tam olarak bilinmeyen kayıt dışı kişiler barınıyor.

Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO) hakkında

Yardımları yönetecek Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Genel Müdürlüğü (DG ECHO), Birliğin sivil koruma ve insani yardım politikalarını geliştirmek ve yürütmekten sorumlu.

AB Komisyonu birimi DG ECHO'nun misyonu, dünya çapındaki krizlere ve afetlere hızlı, etkili ve koordineli AB müdahalesi sağlamak. İnsaniyet, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleriyle yönlendirilen DG ECHO, hayat kurtarma, acıları hafifletme ve insan onurunu koruma amacıyla insani yardım ve sivil koruma desteği sağlıyor.

DG ECHO, AB Sivil Koruma Mekanizması ve insani yardım programları aracılığıyla kaynakları harekete geçirerek, yardımın ihtiyaç sahiplerine hızlı ve verimli bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Brüksel'deki genel merkezi ve bir saha ofisi ağı üzerinden faaliyet gösteren kuruluş, hedeflenen, ihtiyaç temelli yardımları toplamak için üye devletler, uluslararası kuruluşlar ve yerel ortaklarla yakın işbirliği içinde çalışıyor.

(AEK)

Haber Yeri
Brüksel-Ankara
Avrupa Birliği insani yardım destek fonu
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/haber/ab-turkiye-6-subat-depremleri-icin-400-milyon-avroluk-anlasma-291622
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/haber/6-subat-depremleri-rom-dom-lom-ve-abdal-topluluklari-nasil-etkiledi-290204
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/haber/6-subat-depremlerinde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-49-bin-589-a-yukseldi-275922
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/haber/6-subat-depremleri-24-avrupa-ulkesinden-38-acil-mudahale-ekibi-274172
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