biamag
YT: Yayın Tarihi: 13.02.2026 15:29 13 Şubat 2026 15:29
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.02.2026 15:57 13 Şubat 2026 15:57
Okuma Okuma:  3 dakika

Avrupa Birliği Komisyonu siber zorbalığa karşı harekete geçiyor

Avrupa Birliği Komisyonu (AB), siber zorbalığı engellemeye yönelik eylem planını "10 Şubat Daha Güvenli İnternet Günü” (Safer Internet Day) çerçevesinde Avrupa Parlamentosu’na sundu.

Avrupa Birliği Komisyonu siber zorbalığa karşı harekete geçiyor
Fotoğraf: Unıcef

Çocukların internet ortamında maruz kaldığı siber zorbalık ve dijital mahremiyeti gündemine alan Avrupa Birliği Komisyonu (AB), çözüm yollarını ele aldığı eylem planını salı günü (10 Şubat) Avrupa Parlamentosu’na taşıdı.

Çocuğun dijital istismarı: Kidfluencer
Çocuğun dijital istismarı: Kidfluencer
28 Kasım 2025

Siber zorbalığın 11 ila 15 yaş arasındaki her 6 çocuktan birini etkilediğini söyleyen komisyonun amacı  tüm Avrupa’da siber zorbalığa maruz kalan çocukların anonim olarak yardım hattına ulaşmalarına, kanıtları muhafaza etmelerine, yetkililere iletmelerine ve böylece koruma hizmetlerinden faydalanmalarına olanak sağlamak.

Siber zorbaların hedefi kadınlar ve çocuklar

Deutsche Welle'den (DW) Hanna Fuchs’un haberine göre, siber zorbalık en çok kadın ve çocukları hedef alıyor. Siber zorbalığın yaygınlaştırıldığı platformlar ise sosyal medya, çeşitli gruplar ya da forumlar olabiliyor. Maruz kalanlarla ilgili yayılan söylentiler, ekran görüntüleri ve/veya manipüle edilmiş diğer materyaller de siber zorbalığa sebebiyet veriyor.

"Çocuklar bilinçlendikçe ebeveynlere karşı yasal yollara başvurabilecek"
SHARENTING VE DİJİTAL MAHREMİYET
"Çocuklar bilinçlendikçe ebeveynlere karşı yasal yollara başvurabilecek"
11 Kasım 2025

Diğer yandan, yapay zekânın kontrolsüzce kullanımı siber zorbalığın yaygınlaşmasında büyük rol oynuyor. Yapay zekâ ile üretilen “deepfake” içerikler 2026 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren Avrupa Yapay Zekâ Yasası ile yasaklanacak.

“Deepfake” kavramı genellikle gerçek hayattaki bir kişiyi ya da sahneyi taklit etmek amacıyla yapay zekâ tarafından üretilmiş video, görüntü veya ses içeriğini ifade eder. Bu içerik sıfırdan oluşturulabilir ya da önceden var olan içerik üzerinde değişiklik yapılmış olabilir. Deepfake’ler çoğu zaman izleyicileri aldatmak veya eğlendirmek amacıyla oluşturulur. Ancak tüm deepfake’ler inandırıcı değildir; bununla birlikte teknoloji geliştikçe daha gerçekçi hâle gelmekte ve tespit edilmeleri zorlaşmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, Ergenlerin %15’i (yaklaşık her 6 ergenden 1’i) siber zorbalığa maruz kalıyor. Siber zorbalığa maruz kalan çocukların cinsiyete göre dağılımı 2018’de oğlanlarda %12, kızlarda %13 olarak kaydedilirken, 2024 yılında oğlanlar %15, kızlar %16 şeklinde saptandı.

Çocukları internette güvende tutmanın 5 yolu
Çocukları internette güvende tutmanın 5 yolu
12 Ocak 2026

Siber zorbalık nedir?

UNICEF’e göre, Siber zorbalık, dijital teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilen zorbalıktır. Bu tür zorbalıklar sosyal medyada, mesajlaşma platformlarında, oyun platformlarında ve cep telefonlarında görülebilir.  Hedef seçilen kişileri korkutmaya, kızdırmaya ya da utandırmaya yönelik olarak tekrarlanan bir davranıştır. Buna örnek olarak şu eylemler gösterilebilir:

  • sosyal medyada bir kişi hakkında yalanlar yaymak ya da utandırıcı fotoğraflar yayınlamak

  • mesajlaşma platformlarından incitici mesajlar ya da tehditler yollamak

  • başka birinin kimliğiyle başkalarına kötü mesajlar göndermek.

Yüz yüze zorbalık ve siber zorbalık çoğu kez birlikte gerçekleşir. Ancak siber zorbalık geride dijital iz bırakır; bu da aslında istismarın durdurulmasını sağlayacak yararlı ip uçları temin edebilir.

(HO/NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
siber zorbalık Siber taciz dijital mahremiyet unıcef dünya sağlık örgütü
İstanbul Bilgi Üniversitesi Felsefe ve Toplumsal Düşünce Bölümü yüksek lisans öğrencisi. Toplumsal cinsiyet üzerine çalışıyor. bianet Şubat 2026 stajyeri.

Sayfa Başına Git