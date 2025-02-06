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DÜNYA
Yayın Tarihi: 6 Şubat 2025 21:59
 ~ Son Güncelleme: 6 Şubat 2025 22:39
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AB TRUMP'IN DEVRALMA NİYETİNE KARŞI

Avrupa Birliği: "Gazze gelecekteki Filistin devletinin ayrılmaz parçası"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Uluslararası İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ni "devralma" planıyla ilgili açıklaması üzerine, Gazze'nin gelecekteki Filistin devletinin ayrılmaz parçası olduğunu vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Avrupa Birliği: "Gazze gelecekteki Filistin devletinin ayrılmaz parçası"
AB Komisyonu Uluslararası İlişkiler Sözcüsü Anouar El-Anouni/AA

Avrupa Birliği Komisyonu Uluslararası İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, günlük basın brifinginde  ABD Başkanı Donald Trump'ın "ABD'nin, Gazze Şeridi'ni devralacağı" iddialarını onaylamadıklarını dolaylı olarak ifade etti. "Gazze Filistin devletinin ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.

Sözcü, "AB['nin], hem İsrailliler hem Filistinliler için uzun vadeli barışa giden tek yol olduğuna inandığı iki devletli çözüme tamamen bağlı kalmaya devam [ettiğini]" söyledi.

El Anouni, "Gazze'nin gelecekteki bir Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu açıkça belirttik." dedi.

AB Komisyonunun Uluslararası İlşkiler Komisyonu sözcüsü, AB'nin tutumunun "Filistinlilerin daha fazla zorla yerinden edilmemesi" yönünde olduğunu vurguladı.

Ne olmuştu

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

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Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, İsrail Başbakanının onaylayıcı jestleri eşliğinde, "Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını" ileri sürmüş, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savunmuştu.

Trump'ın açıklamaları BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler ve AB'nin önde gelen ülkelerinin tamamı tarafından reddedildi.

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(AEK)

Haber Yeri
Brüksel
donald trump Gazze binyamin netanyahu Avrupa Birliği konseyi
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