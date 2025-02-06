Avrupa Birliği: "Gazze gelecekteki Filistin devletinin ayrılmaz parçası"

Avrupa Birliği Komisyonu Uluslararası İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, günlük basın brifinginde ABD Başkanı Donald Trump'ın "ABD'nin, Gazze Şeridi'ni devralacağı" iddialarını onaylamadıklarını dolaylı olarak ifade etti. "Gazze Filistin devletinin ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.

Sözcü, "AB['nin], hem İsrailliler hem Filistinliler için uzun vadeli barışa giden tek yol olduğuna inandığı iki devletli çözüme tamamen bağlı kalmaya devam [ettiğini]" söyledi.

El Anouni, "Gazze'nin gelecekteki bir Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu açıkça belirttik." dedi.

AB Komisyonunun Uluslararası İlşkiler Komisyonu sözcüsü, AB'nin tutumunun "Filistinlilerin daha fazla zorla yerinden edilmemesi" yönünde olduğunu vurguladı.

Ne olmuştu

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Trump: İnsanların Gazze'ye dönmemesi gerektiğini düşünüyorum

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, İsrail Başbakanının onaylayıcı jestleri eşliğinde, "Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını" ileri sürmüş, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savunmuştu.



Trump'ın açıklamaları BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler ve AB'nin önde gelen ülkelerinin tamamı tarafından reddedildi.

"GAZZELİLER GİDECEK, ŞERİT 'RIVIERA' OLACAK" Dünya Trump'ın Gazze Şeridi'ne “el koyma” niyetine tepkili

(AEK)