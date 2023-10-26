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DÜNYA
Yayın Tarihi: 26 Ekim 2023 13:50
 ~ Son Güncelleme: 26 Ekim 2023 13:57
3 dk Okuma

BM GENEL KURULU TARTIŞMALARI

Avrupa basını Gutterres'e mercek tuttu: "Onun gibi düşünen çok var"

"Avrupa António Guterres'in yanında durmalı ve İsrail’in linç politikası güderek BM Genel Sekreteri’ni açık ve cesur sözleri yüzünden susturmaya çalışmasının başka bir kırmızı çizginin daha aşıldığı anlamına geldiğini ilan etmeli.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/26/odakta-gutterres-var-kayitsizliga-karsi-cesaret.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres’in Filistin-İsrail Savaşı'na dair yaptığı konuşma büyük tartışma yarattı.

Guterres, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail’e yönelik 7 Ekim saldırısını “dehşet verici” şeklinde nitelerken, Filistin topraklarındaki “boğucu işgali” kınayarak saldırıların "durduk yere" gerçekleşmediğini söyledi.

eurotopics'e göre Avrupa basınında Guterres'in söylemlerine yönelik hem destek hem de itiraz var.

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Süddeutsche Zeitung: Guterres ölçüyü kaçırdı

Almanya merkezli Süddeutsche Zeitung’a göre İsrail’in BM Büyükelçisi Gilad Erdan’ın dehşete kapılması "normal":

"Guterres, kendisini güçsüzlerin savunucusu olarak görüyor. Bu asil bir yaklaşım olsa da mevcut durumda kendisini hataya sürükledi. Dünyanın baş diplomatı olarak Hamas zulmünü en açık ifadelerle kınamıyorsanız, ölçüyü kaçırmışsınızdır.”

Taz: Sorumluluğunu yerine getirdi

Almanya merkezli Taz’a göre ise Guterres'in yaptığı konuşma makul:

"Onun görevi, çatışmalarda İsrail dahil olmak üzere tüm aktörlerin sivil halkı korumasını sağlamaya çalışmaktır. Gazze’deki durum karşısında da taşıdığı sorumluluk bunu gerektirirdi. Guterres, Hamas'ın korkunç saldırısına karşı İsrail’in meşru müdafaa hakkını asla görmezden gelmedi. Ama bu, Guterres’in haklı olarak hatırlattığı bir orantılılık gerektiriyor.”

Irish Times: İsrail duymazdan geliyor

İrlanda merkezli The Irish Times, tüm eleştirilerin "Hamas yanlısı" olarak damgalanmaması gerektiğini belirtiyor:

“İsrail'in şüphesiz meşru müdafaa hakkı var, ancak bunu kurallara uymaksızın gerçekleştiremez. Her türlü eleştiriyi kasten Hamas destekçisi olarak damgalayan İsrail, yalnızca bölgedeki komşularını ve barış yanlısı yurttaşlarını değil, aynı zamanda ABD ve AB gibi en yakın dost ve müttefiklerinin Gazze'ye yapılacak bir saldırının ters tepebileceği konusundaki uyarılarını duymazdan geliyor.”

Corriere della Sera: Yahudi karşıtı bir dalga yükseliyor

Guterres bu görüşünde "yalnız değil", diye yakınıyor İtalya merkezli Corriere della Sera ve gazetenin bir de iddiası var:

“Tüm dünyada İsrail ve giderek endişe verici boyutlara ulaşan Yahudi karşıtı bir dalga yükseliyor. Bu dalga BM zirvesine dahi vardı, öyle ki Guterres 7 Ekim saldırısını ‘56 yıllık boğucu İsrail işgaline’ bağladı. İnkâr edilemez meşrulaştırıcılıkta bir alt metne sahip ifadeler. Batı’dan ve dünyanın dört bir yanından tanınmış isimler ‘Guterres modelinin’ izinden giderek, her geçen gün İsrail’de yaşananlara ilişkin bu korkutucu görüşe daha çok sarılıyor.”

Público: Kayıtsızlığa karşı cesaret

Siyasi danışman Gonçalo Ribeiro Telles, Portekiz merkezli Público’da Guterres’e arka çıkıyor:

“Pek çokları, Guterres’in içi boş bir konuşma yapmasını ve BM'nin bu meselede on yıllardır olduğu gibi yine kayıtsız kalmasını tercih ederdi. Guterres, en zor durumlarda dahi bu tavra karşı mücadele veriyor. Avrupa onun yanında durmalı ve İsrail’in linç politikası güderek Genel Sekreteri açık ve cesur sözleri yüzünden susturmaya çalışmasının başka bir kırmızı çizginin daha aşıldığı anlamına geldiğini ilan etmeli.”

(NT)

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