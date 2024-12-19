Avrupa Arap Alevileri Federasyonu'ndan 'Suriye' açıklaması

Almanya’nın Neuss kenti merkezli Avrupa Arap Alevileri Federasyonu, cihatçı çatı örgütü Heyet-i Tahrir’uş Şam’ın (HTŞ) Suriye’de iktidarı ele geçirmesinden sonra ülkedeki çeşitli din, inanç ve seküler yaşamı benimsemiş insanların “büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğuna” dikkat çekti.

Federasyon, 17 Aralık’ta yaptığı yazılı açıklamada, Lazkiye, Tartus, Hama, Humus ve diğer bölgelerde yaşanan gelişmelerin, Suriye’nin çeşitli etnik ve dini topluluklarının geleceğini tehdit ettiğini vurguladı.

Suriye’de 53 yıllık Esad ve 61 yıllık Baas yönetiminin çökmesinin ardından, Alevilerin yoğun olarak yaşadığı Lazkiye ve Tartus vilayetlerinde, bölge sakinlerinin evlerinden zorla çıkarıldığı, evlerine el konulduğu, tekbirler eşliğinde gerçekleştirilen saldırılar ve silahlı tehditlerle ilgili bilgi ve videolar sosyal medyada paylaşıldı. Bazı vakalarda cinayetlere kadar varan olayların yaşandığı bildirildi. Bu bölgelerde yaşayan Alevi ileri gelenleri, yaşananları kınayarak HTŞ öncülüğündeki ‘Askeri Operasyonlar İdaresi’ne saldırıların durdurulması ve güvenliğin sağlanması çağrısında bulundu.

“Azınlıklar kaderlerine terk edildi”

Aleviler, Kürtler, Ezidiler, Süryaniler, Dürziler, İsmaililer, Ermeniler ve diğer Hristiyan gruplar, seküler yaşam tarzını benimseyen çevreler ve ‘farklı düşünen’ herkesin “kaderlerine terk edildiğini” belirten Avrupa Arap Alevileri Federasyonu şu ifadeleri kullandı:

“Bunun, çok kültürlü ve çok inançlı Suriye için büyük bir tehlike olduğunu açıkça ifade etmek isteriz. Bu doğrultuda, Suriye’de istisnasız tüm dini ve etnik toplulukların korunması için çalışmalar yürütmek ve bu hususta özel olarak Arap Alevilerinin korunmasına önem vermek gerekmektedir.”

Federasyon, Alevilerin bazı kesimler tarafından devrik rejimle ilişkilendirilerek onun hatalarından sorumlu tutulmaya çalışıldığını ve bu durumun, topluluğu intikam ve misilleme eylemlerine açık hale getirdiğini vurguladı.

Yeni iktidarın, “intikam alınmaması ve azınlık haklarının korunması” çağrısında bulunduğunu hatırlatan Federasyon, “Arap Alevi topluluğunun ileri gelenleri ve kanaat önderleri de bu çağrıyı memnuniyetle karşılamıştır” dedi.

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“Ülkedeki çeşitlilik garanti altına alınmalı”

Alevi kanaat önderlerinin, “tüm Suriye halklarının haklarını ve çeşitliliğini garanti altına alan bir devletin inşası için” yeni iktidara yaptıkları işbirliği çağrısını destekleyen Federasyon, devamla şunları kaydetti:

“Suriye’deki tüm halkların güvenliğini, barış ve huzur içinde bir arada yaşamasını ve evrensel hak ve özgürlüklere dayalı bir siyasal-hukuksal yapının tesisini talep ediyoruz. Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, ülkenin birliğini ve çeşitliliğini koruyacak çözümler bulunması hayati önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, yeni iktidarın intikam almama çağrısını destekliyor ve bu sözlerin yerine getirilmesini yakından takip ediyoruz.”

Federasyon, Avrupa’daki uluslararası ve ulusal kuruluşları, sivil toplum örgütlerini, siyasi partileri ve insan hakları savunucularını “muhtemel bir Alevi soykırımına karşı” duyarlı olmaya, dayanışmayı güçlendirmeye ve harekete geçmeye çağırdı.

Açıklama, “bölgedeki tüm halkların barışçıl bir ortamda yaşaması” temennisiyle sona erdi.

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Avrupa Arap Alevileri Federasyonu’da yer alan kurumlar: Alevitischer Verein für Verständigung und Kommunikation Neuss e.V.

Çukurova Çağdaş Yaşam ve Kültür Derneği e.V. Köln

Defne Kulturverein Mannheim e.V.

Doğu Akdeniz Aleviler Birliği, Hannover

Alevitischer Kultur Verein e.V. Kreis Ahrweiler

ASKD Hanau

Alevitischer Kulturverein Kreis Biefeld e.V.

Akdeniz Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği

DAAB Verband der Aleviten des Ostmittelmeerraumes in Delmenhorst und Umgebung e.V.

Akdeniz Alevileri Kültür Merkezi, Oberfranken

Bund der Arabischen Aleviten in Berlin e.V.

(VC)