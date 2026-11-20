20 Kasım Cuma günü, Avrupa'da öğrenciler ve genç emekçiler,“Geleceğimiz için mücadele, onların savaşları için değil” çağrısıyla sokaklara çıktı. 50'yi aşkın gençlik ve öğrenci örgütünün oluşturduğu Uluslararası Gençlik Grevi Koalisyonu'nun çağrısıyla 25'ten fazla ülkede düzenlenen gösterilerde eğitim ve sosyal hizmetlere daha fazla kaynak ayrılması, barınma hakkı, insanca ücretler, iklim adaleti ve silahlanma harcamalarının azaltılması istendi.

"GELECEĞİMİZ İÇİN ONLARIN SAVAŞLARINA KARŞI" Avrupa, 20 Kasım'a en az 25 ülkede gençlik grevleriyle uyanıyor

Roma'dan Lizbon'a, Paris'ten Londra'ya uzanan eylemlerde ortak talepler öne çıksa da katılımın ölçeği ve protestoların gündemi yerel önceliklere de bağlı olarak ülkeden ülkeye değişti. En kitlesel gösteriler İtalya'da gerçekleşirken diğer ülkelerde de yürüyüşlerde binlerce kişi bir araya geldi.

Koalisyon yaklaşık 400 kentte eylem planlandığını açıklamıştı. Gerçekleşme düzeyi henüz net olarak belirlenmedi

İtalya: Gençlik eylemleri genel grevle birleşti

Günün en geniş katılımlı gösterileri İtalya'daydı. Ülkenin en büyük sendika konfederasyonu CGIL'in ücret artışı ve kamu hizmetlerine daha fazla yatırım talebiyle düzenlediği genel greve öğrenciler de katıldı.

Roma, Milano, Bologna ve diğer kentlerde on binlerce işçi ve öğrenci yürüdü. CGIL Genel Sekreteri Maurizio Landini, 100'den fazla kentteki gösterilere toplam bir milyondan fazla kişinin katıldığını ileri sürdü. İçişleri Bakanlığı ise kendi bulgularını açıklamadı.

Landini, Roma'daki gösteride Avrupa çapındaki hareketle dayanışmasını şu sözlerle dile getirdi:

“Bugün çok önemli bir gün. Çünkü yalnızca İtalya'da değil, Avrupa'nın dört bir yanında gençler sokaklara çıkıyor. “Avrupa genelinde ve sıradan insanlar arasında değişim talebi büyüyor.”

Başbakan Giorgia Meloni hükümetinin 2027 bütçesine yönelik tepkiler grevin odağındaydı. Sendikalar, ücretlerin ve sosyal hizmetlerin desteklenmesi, eğitim ve sağlığa daha fazla kaynak ayrılması talebini yükseltti.

24 yaşındaki üniversite öğrencisi Laura Peritore, hükümetin tercihlerini şöyle eleştirdi:

“Sağlık ve eğitim harcamalarını parça parça kesen, bugünümüzü elimizden alan ve geleceğimizi çalmaya çalışan bir hükümetin yönetimi altında yaşıyoruz.”

Peritore, geri çekilmeyeceklerini ve geleceklerini geri alacaklarını söyledi.

Roma'da Eğitim Bakanlığı önünde gösteriler düzenlendi. Bologna'da bazı protestocularla polis arasında çatışmalar yaşandı. Milano'da ise göstericiler kartondan yapılmış bir tankeri ve Donald Trump ile Binyamin Netanyahu'yu temsil eden maketleri yaktı.

Fransa: Süren öğrenci hareketinden Avrupa dayanışmasına

Avrupa çapındaki eylem çağrısının arka planında, Fransa'da haftalardır devam eden lise ve üniversite protestoları da bulunuyor.

Eğitim koşullarının kötüleşmesine, kamu hizmetlerindeki kesintilere ve toplumsal eşitsizliklere karşı gelişen hareket, 20 Kasım'da Avrupa'nın diğer ülkelerindeki gençlik örgütleriyle ortak talepler etrafında buluştu.

Paris'teki gösteride konuşan 25 yaşındaki öğrenci Evelyn, hayat pahalılığı ile iklim krizinin gençlerin gelecek kaygısını birlikte derinleştirdiğini söyledi:

“Kararları bugün veren insanlara bırakırsak bizi, ölümle dolu bir gelecek bekliyor.”

Fransa'dan Union Étudiante temsilcisi Alice Cohen ise uluslararası eylemin tek günlük bir protestoyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı:

“Ne kadar büyük olursa olsun, tek günlük bir grevin ihtiyacımız olan değişiklikleri sağlamaya yetmeyeceğini biliyoruz.”

Cohen, öğrencileri ve emekçileri ortak talepler etrafında birleştirecek kalıcı bir uluslararası hareket oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Portekiz ve İspanya: Barınma hakkı ve sosyal adalet

Lizbon'da öğrenciler ortak grev çağrısına katılırken Portekizli gençlik örgütleri barınma krizini, eğitim hakkını ve Avrupa'nın silahlanma politikalarını gündeme taşıdı.

Estudantes pelo Fim ao Fóssil örgütünden Leonor Chicó, gençlerin kendi geleceklerini savunmak için örgütlenmeleri gerektiğini söyledi:

“Gençler olarak geleceğimiz için örgütlenmemiz ve mücadele etmemiz gerektiğini biliyoruz. Çünkü bunu bizim yerimize kimse yapmayacak.”

Chicó, Avrupa Birliği'nin Readiness 2030 adıyla yürüttüğü, 800 milyar avroya kadar savunma yatırımı seferber etmeyi hedefleyen planını eleştirerek kaynakların eğitim, barınma ve sosyal refaha yönlendirilmesini istedi.

İspanya da uluslararası grev çağrısına katılan ülkeler arasındaydı. Buradaki eylemlerde sosyal haklar ve silahlanma karşıtlığı ortak gündemin parçalarını oluşturdu. Ancak ülke çapında doğrulanmış bir katılım toplamı henüz bulunmuyor.

Britanya: “Dersi kırmıyordum, hayatta kalmak için çalışıyordum”

Londra'da Parlamento Meydanı ve Whitehall çevresindeki gösterilere yüzlerce kişi katıldı. Öğrenciler eğitim maliyetlerini, geçim sıkıntısını, savaş politikalarını ve iklim krizini protesto etti.

Bir göstericinin taşıdığı pankart, gençlerin ekonomik koşullarını özetliyordu:

“Ders kırmıyordum, hayatta kalmak için çalışıyordum.”

Yürüyüşte savaş, ırkçılık, iklim krizi ve kapitalizm karşıtı sloganlar taşındı.

Britanya'dan Stop the War Coalition temsilcisi Shabbir Lakha, eylemleri gençleri, öğrencileri ve işçileri ortak talepler etrafında buluşturabilecek kalıcı bir uluslararası hareketin kurulması açısından önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Almanya: Eğitim kesintilerine ve zorunlu askerliğe karşı

Almanya'da Gen Z regelt hareketi 73 kentte gösteri çağrısı yaptı. Köln'de binlerce öğrenci eğitim bütçesindeki kesintilere karşı yürürken Berlin'de yaklaşık 4 bin kişi toplandı.

Köln'deki gösteriye katılan üniversite öğrencisi Jasmin Hamadi, eğitim alanındaki kesintilere tepki gösterdi:

“Her yerde kesinti yapılmasından hiç memnun değilim. Ne üniversitemde ne genel olarak eğitim sisteminde ne de okullarda. Bu yüzden buradayım; bir değişim için ses çıkarmak istiyorum.”

Almanya'daki eylemlerde, hükümetin askerlik politikaları ve zorunlu askerliğin geri getirilmesi ihtimali de öne çıkan konular arasındaydı.

Avrupa çapında ortak talepler, farklı katılım düzeyleri

Avusturya, Belçika, Yunanistan, Hırvatistan ve İsveç de uluslararası eylem dalgasında adı geçen ülkeler arasındaydı. Bununla birlikte bu ülkelerdeki gösterilere ilişkin kent ve katılımcı sayıları henüz aynı düzeyde doğrulanabilmiş değil.

Eylemlerin ortak bildirgesinde beş talep öne çıktı: Silahlanmanın ve zorunlu askerliğin sona erdirilmesi; eğitim ve sosyal hizmetlere yapısal yatırım; Filistin halkıyla dayanışma; iklim ve sosyal adalet; mevcut ekonomik ve siyasal düzende köklü dönüşüm.

İtalya'dan Rete della Conoscenza temsilcisi Alessandro Di Miceli, ulusal hareketlerin farklı sorunlarla karşı karşıya olsalar da ortak bir gelecek talebinde buluştuklarını söyledi:

“Mücadelelerimiz farklı ülkelerde farklı biçimler alabilir, ama hepimiz aynı talep etrafında birleşiyoruz: Eğitim, barınma ve sosyal haklara erişebildiğimiz, uğruna mücadele etmeye değer bir gelecek.”

Koalisyon, 20 Kasım eylemlerini bir başlangıç olarak görüyor. Bazı ülkelerde 21 ve 22 Kasım'da da gösterilerin sürmesi planlanıyor.

(AEK)