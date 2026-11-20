Uluslararası Gençlik Grevi'nin (International Youth Strike) 20 Kasım çağrısı Avrupa'nın farklı ülkelerindeki eğitim ve savaş karşıtı hareketleri aynı gün ortak eyleme taşıyor. Koordinasyonun 11 Kasım açıklamasına göre 25'ten fazla ülkede 50'yi aşkın öğrenci ve gençlik örgütü hazırlıklara katılıyor.

Ortak slogan: “Geleceğimiz için mücadele edelim, onların savaşları için değil.”

Hareket, artan askerî harcamalara karşı eğitim, sağlık, barınma ve iklim için kaynak ayrılmasını istiyor. "Manifesto" hedefi şöyle açıklıyor:

“20 Kasım'da uluslararası bir öğrenci ve gençlik antimilitarist hareketini inşa etmek için ilk adımları atalım.”

Uluslararası Barış Bürosu'nun 20–22 Kasım Stop ReArm Europe eylemleriyle Gençlik Grevi üzr üstegeliyor; ancak her iki ağın etkinlik gösterdiği ülkeler tam olarak aynı değil ve tüm eylemleri de örtüşmüyor.

Britanya: Okullarda ve kampüslerde ders bırakılacak

Socialist Students'ın 17 Kasım duyurusunda 300'ü aşkın okul, kolej ve üniversitede ders bırakma hazırlığı, 50'den fazla kentte miting planlandığı bildirildi. İzleyen açıklamalarda sayıların arttığı belirtildi. Londra'daki merkezi buluşma Parlamento Meydanı'nda saat 12.00'de.

Örgütün başkanı Adam Powell-Davies çağrısında şunları söyledi:

“Onların savaşlarının ve krizlerinin bedelini ödemeyi reddediyoruz. “Cuma günü bir son değil, başlangıç.”

Ulusal Öğrenci Birliği'nin (NUS) kampanya materyalleri de öğrencileri ders bırakmaya çağırıyor. Açıklanan kurum ve kent sayıları örgütleyicilerin hazırlık verileri; fiilî katılım değil.

Fransa: Altı öğrenci örgütünden ortak çağrı

UNEF, Union Étudiante, Union Syndicale Lycéenne ve diğer öğrenci örgütleri, eğitim sendikalarının da desteğiyle ortak açıklama yayımladı:

“Gençliğin geleceğinin özel çıkarlar ve savaş sanayisi uğruna feda edildiği bir dönemde, Avrupa'nın ve dünyanın her yanında toplumsal hareketler patlak veriyor.”

Açıklamada dile getirilen talepler arasında eğitime ve öğrenci konutlarına yatırım, uygun fiyatlı yemek, yükseköğretime erişim ve savaş bütçelerinde kesinti yer alıyor.

Çağrıda mevcut uygulamalarla talepler karşı karşıya konuldu:

“Ufukta yalnızca savaşı gösteren yatırımlarla artan militarizasyon yerine, ekolojik dönüşüme, eğitim ve sağlık sistemlerine ve bütün kamu hizmetlerine yapısal yatırımlar talep ediyoruz.”

İtalya: Eğitim emekçileri de iş bırakacak

FLC CGIL, 20 Kasım için okul, üniversite ve araştırma çalışanlarını tam günlük greve çağırdı. Sendika, İtalya genelinde yaklaşık 100 meydanda hazırlık yapıldığını bildirdi:

“20 Kasım Cuma günü okul, üniversite, araştırma ve mesleki eğitim çalışanları bütün gün iş bırakacak. “Güvencesizliğe, kesintilere ve enflasyonun erittiği ücretlere karşı yarın ülke genelinde yaklaşık 100 meydanda olacağız.”

Öğrenci eylemleriyle işçi grevleri aynı gün gerçekleşecek.

Almanya: Askerlik ve sosyal haklar gündemleri birleşiyor

“Zorunlu Askerliğe Karşı Okul Grevi” (Schulstreik gegen Wehrpflicht) kampanyası, askerlik kanunundaki değişiklikler ve zorunlu askerlik uygulamasına geçilme olasılığına karşı öğrenci eylemleri düzenliyor. Bir başka inisiyatif olan "Z Kuşağı gerekeni yapıypr" (Gen Z regelt) ise eğitim, geçim zorlukları ve sosyal haklar için gösteri çağrısı yapıyor. İki kuruluş eylemlerini aynı gün düzenliyor.

Frankfurt'ta belediyenin yaptığı açıklamaya göre, Gen Z regelt, güvenlik gerekçesiyle etkinliğini yürüyüş yerine mitinge dönüştürdü. Göttingen'deyse farklı öğrenci çevreleri ortak yürüyüş planlıyor.

Göttingen polisi, hazırlıklarla ilgili olarak şöyle dedi:

“Şu anda bildirilen toplantıların barışçıl geçmeyeceğine veya sonrasında taşkınlıklar yaşanabileceğine işaret eden somut bilgiler bulunmuyor.”

İspanya: Sendika "Gençlik Grevi" haktır kısıtlanamaz" dedi

Öğrenci Sendikası (Sindicato de Estudiantes) Madrid, Barselona, Sevilla, Valensiya ve diğer kentlerde öğrencileri 20 Kasım'da dersleri bırakmaya çağırdı:

“Avrupa'nın bütün öğrenci örgütleri olarak Avrupa öğrenci grevine ve kitlesel seferberliğe çağırıyoruz.”

Bazı okul yönetimlerinin greve katılımı engellediğini ileri süren sendika 19 Kasım'da şu açıklamayı yaptı:

“Grev hakkını herhangi bir biçimde sınırlayan hiçbir önlemi kabul etmiyoruz.”

İsviçre: Sekiz kentte gösteri

Basel, Bern, Zürih, St. Gallen, Neuchâtel, Lozan, Cenevre ve Bellinzona için eylem duyuruları yapıldı. Öğrenci birliği UNES, eylemleri desteklediğini, ancak ortak uluslararası manifestoyu imzalamadığını belirterek eğitim taleplerini öne çıkardı.

UNES Eş Başkanı Alexia Giroud Nyer şöyle dedi:

“Gençlerden geleceği şekillendirmeleri ve çözümler bulmaları bekleniyor. Aynı zamanda eğitimlerinden tasarruf ediliyor, eğitimin niteliği bozuluyor. “Fırsat eşitliğinden söz ettiğimizde bunun finansmanını da sağlamalıyız.”

Dİğer ülkelerdeki hazırlıklar

Uluslararası Barış Bürosu Avusturya, Belçika, Danimarka, Yunanistan, Romanya, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya ve İsveç'i de kapsayan eylem hazırlıkları bildiriyor. Bu ülkelerdeki bütün etkinlikler aynı büyüklükte öğrenci grevleri değil; gösteriler, okul toplantıları ve 22 Kasım'a kadar süren başka savaş karşıtı etkinlikler de var.

Portekiz'de kamu çalışanlarının ayrıca ilan edilmiş grevi de 20 Kasım'a denk geliyor. Eş zamanlılık, otomatik olarak ortak örgütlenme anlamına gelmiyor.

(AEK)