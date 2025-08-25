Avedis Özdemir Trio’dan ‘Hov arek’ albümü

Avedis Özdemir Trio, yeni albümleri “Hov arek”i Alis Records etiketiyle dinleyicilerle buluşturdu.

Piyanoda Avedis Özdemir, kontrbasta geçen yıl hayatını kaybeden Aydın Balpınar, davulda ise Ayberk Garagon’un yer aldığı albüm, Balpınar’ın anısına adandı.

Beş parçadan oluşan albüm, akustik caz tarzında kurgulandı. Albümün açılış parçası ve aynı zamanda albüme adını veren ‘Hov arek’, adını Ermenice bir parçadan alıyor.

Özdemir, parçanın adının kelime anlamıyla “rüzgâr yapın” olduğunu aktararak şunları söyledi:

“Türküdeki sözler, ‘Ey canım dağlar, rüzgâr edin ve bu rüzgârla dertlerimi alıp götürün’ diye devam ediyor. Özellikle ilk parçada ve tüm albümde bu hissi yaratmaya çalıştım. İlk parçanın özünde bir dinginlik ve bir ferahlama hayal ediyorum. Kuş cıvıltılarının piyanodaki taklidine ve kuş seslerine de bu pastoral ferahlama hissini yaratabilmek adına yer verdim.”

Albümde yer alan diğer parçalarda ise trio, farklı ritim oyunlarına yer veriyor.

Özdemir, özellikle “Horodik” adlı parçada 4/4’lük halay ritmini bozarak aksak bir halay fikri üzerine çalıştıklarını belirtiyor.

Avedis Özdemir hakkında

Müzisyen.

1992 yılında İstanbul’da doğan Avedis Özdemir, piyano eğitimine çocukluk yıllarında başladı. Bu yıllarda müziğe olan ilgisi onu farklı enstrümanlara ve besteciliğe yönlendirdi. Aynı dönemde Galileo Galilei İtalyan Lisesi’nin çok sesli korosunda görev aldı.

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Ekonometri bölümünde yaptığı sırada, müzik kariyerine kilise organisti olarak başladı ve daha sonra aynı koronun şefliğini yaptı. Bu dönemde Gomidas’ın ilahi düzenlemelerine olan ilgisi onu bu konu özelinde çalışmaya teşvik etti. Bu sebeple bazı bestelerinde geleneksel Ermeni müziğine olan ilgisi tekrar ortaya çıkmaktadır.

2017 yılında Milano ve İstanbul olmak üzere solo konser performansları sergiledi.

Yüksek Lisans derecesini İTÜ-MİAM, Müzik İleri Araştırmalar Merkezinde Müzik teorisi ve Ses Mühendisliği alanlarına yoğunlaşarak alan Özdemir, burada ilk albümü olan 'Kharn'ı 2019 yılında kaydetti. Bu albümde İstanbul'un ilçeleriyle olan subjektif ilişkisini anlattı.

Müzik çalışmalarını sürdürdüğü Roma’ya taşınmadan önce ‘Deli Bakkal’ afro- jazz grubunun vokalistliğini yapan Özdemir, Roma Sapienza Üniversitesi’nde eğitimine devam ediyor. Burada Blues korosunun misafir şefliğini yaptı.

Bu dönemde bestelerinin yanı sıra, belgesel, kısa film ve mobil oyun müzikleri bestelemeye aktif olarak devam ediyor.