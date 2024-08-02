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Yayın Tarihi: 2 Ağustos 2024 08:53
 ~ Son Güncelleme: 2 Ağustos 2024 08:54
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Avcılar’da fabrika yangını

Mobilya imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Avcılar’da fabrika yangını

İstanbul Avcılar'da, Cihangir Mahallesi'ndeki Beysan Sanayi Sitesi'nde 7 dönüm alanda kurulu 3 katlı fabrikada çıkan yangında alevler en üst katı tamamen sardı.

AA’nın haberine göre, ilk katında elektrik panosu imal edilen fabrika binasının mobilya imalatı yapılan diğer 2 katında çıkan yangına Anadolu ve Avrupa Yakası’ndan çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale edildi.

Emniyet ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede ekipler, gece boyunca süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin fabrikada soğutma çalışması sürüyor.

(AS)

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