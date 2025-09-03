ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 3 Eylül 2025 09:32
 ~ Son Güncelleme: 3 Eylül 2025 10:13
1 dk Okuma

GÜNCELLENİYOR

Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyon

Başsavcılık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında iki ilçe belediyesine operasyon yapıldığını ve yedi kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyon

Avcılar Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonda, Kültür ve Sanat Şefi Hüseyin İnan ile Ulaştırma Hizmetleri Müdürü Murat İpşir’in de aralarında bulunduğu birçok kişi gözaltına alındı.

Ayrıca Beşiktaş Belediyesi'ne de operasyon yapıldığı öğrenildi.

Başsavcılık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında iki ilçe belediyesine operasyon yapıldığını ve yedi kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından Haziran 2025'te Utku Caner Çaykara tutuklanmıştı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Avcılar belediyesi CHP'li Avcılar Belediyesi
