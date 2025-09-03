Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyon

Avcılar Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonda, Kültür ve Sanat Şefi Hüseyin İnan ile Ulaştırma Hizmetleri Müdürü Murat İpşir’in de aralarında bulunduğu birçok kişi gözaltına alındı.

Ayrıca Beşiktaş Belediyesi'ne de operasyon yapıldığı öğrenildi.

Başsavcılık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında iki ilçe belediyesine operasyon yapıldığını ve yedi kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından Haziran 2025'te Utku Caner Çaykara tutuklanmıştı.

(EMK)