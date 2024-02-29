Av yasağının son gününde tekneden düşen genç denizde kayboldu

Çanakkale Biga’da Kemerköy Balıkçı Limanına bağlı Yılmazlar-5 gırgır balıkçı teknesinde tayfa olarak çalışan 27 yaşındaki Recep Çakır 27 Şubat’ı 28 Şubat Çarşamba gününe bağlayan gece denize düştü.

Kaptan Erhan Ş. çalışan 15 kişiden birinin teknede olmadığını fark etti. Bunun üzerine yapılan aramada Recep Çakır adlı tayfanın teknede olmadığı ortaya çıktı.

Tekne personeli ilk önce denizde arama yaptı, ardından da Sahil Güvenlik Komutanlığına durumu bildirdi.

Şarköy Sahil Güvenlik, Biga Kemerköy Sahil Güvenlik ve Lapseki Sahil Güvenlik Komutanlıklarına ait botlar gece başlayan arama faaliyetlerini ertesi gün de devam ettirdi.

Kemerköy Limanına bağlı balıkçı teknelerinin de eşlik ettiği arama faaliyetleri insansız hava araçlarıyla da sürdürüldü.

Bu sırada tekne Şarköy Balıkçı Limanına demirledi. Yılmazlar-5’in kaptanı Erhan Ş. ve 13 personelin ifadeleri Şarköy Sahil Güvenlik Komutanlığında alınırken, Olay Yeri İnceleme ekibi de teknede inceleme yaptı.

Recep Çakır, Eylül ayında teknede çalışmaya başlamıştı. Teknenin sardalya ve hamsi avında olduğu, son av günü olduğu ve 28 Şubat’ta personelin tekneden ayrılacağı öğrenildi.

Şarköy’ün Hoşköy Mahallesinde yaşayan Bahadır Güldaş (18) bianet’e yaptığı açıklamada “Olayın olduğu gece, bizim son balık avımızdı. Dışarıda dalga yoktu, deniz sakin, hava ayazdı. Ben de teknede yenilerdenim. Denize ağ atmak için dışarıya çıktığımızda, teknedeki görevi makaracı olan yani ağları toplarken indirip kaldırma işi yapan Recep Çakır’ı göremeyince önce teknede aradık. Teknede bulamayınca denizde aradık, sonra kaptan durumu sahil güvenliğe bildirdi. Teknede 15 kişiyiz, Recep’in gündüz fazla keyfi yoktu, morali bozuk görünüyordu” dedi.

(HA)