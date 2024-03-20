Attila Aşut kimdir?

5 Ekim 1939'da Trabzon'da doğdu. İlk ve ortaokulu doğduğu kentte, liseyi yıllar sonra Ankara'da tamamladı.

Gazeteciliğe 1957 yılında Trabzon'da Hakimiyet gazetesinde başladı. Kıyı dergisinin ilk dönem kadrosunda yer aldı. 1965-1968 yılları arasında, Sömürücülüğe Karşı Savaş adlı haftalık toplumcu gazeteyi çıkardı.

Trabzon'da Gazeteciler Sendikası, Devrim Ocakları ve Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) kurucuları arasında yer aldı. 1960'larda TİP'in GYK ve MYK üyeliklerinde bulundu.

1972-1977 yılları arasında yurtdışında kaldı.

1979-1980 döneminde, Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin genel başkan yardımcılığı görevini yürüttü. Yarım yüzyılı bulan meslek yaşamı boyunca pek çok gazete, dergi ve ajansla muhabir, teknik sekreter, editör, yayın yönetmeni olarak çalıştı.

1998 yılında aktif gazeteciliği bırakarak, edebiyata "kesin dönüş" yaptı. İlk ve tek şiir kitabı Acının Külrengi, 2001 yılında Serander Yayınları arasında çıktı. SİVAS KİTABI / Bir Topluöldürümün Öyküsü adlı belgesel yapıtı 1994 yılında yayına hazırladı.

Başlıca ödülleri: Türk Dil Kurumu "Basın Dil Ödülü" (1963), Çağdaş Gazeteciler Derneği "Yılın Gazetecisi Ödülü" (1995), Milliyet Sanat Dergisi'nin 1995 Abdi İpekçi Mektup Yarışması'nda "mansiyon", Behzat Ay Yazın Emek Ödülü (2003).

Dil Derneği, Edebiyatçılar Derneği, BESAM (Türkiye Bilim ve Edebi Eser Sahipleri Meslek Birliği), TÜSTAV (Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı), Çağdaş Gazeteciler Derneği üyesi ve "Sürekli Basın Kartı" sahibidir.

Kaynak: İletişim Yayınları

(VC)