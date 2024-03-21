Attila Aşut “Cezaevine neden 600 lira yolladın” denilerek gözaltına alınmış

BirGün yazarı Attila Aşut’un dün Ankara’da gözaltına alınıp serbest bırakılmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının açtığı soruşturmada Aşut üzerindeki suçlama “6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna” muhalefet. Gerekçe ise 25 yıldır DHKP-C üyeliğinden cezaevinde olan Süleyman Erol isimli bir hükümlüye 600 TL göndermesi.

Sözcü’den Aytunç Erkin’in aktardığına göre polis Aşut’a “Süleyman Erol isimli şahsı tanıyor musunuz? Bu şahısla nerede, ne zaman, kim ya da kimler tarafından tanıştırıldınız? Bu şahısla aranızdaki sosyal ve ekonomik ilişkiniz nedir?” diye sordu.

Aşut da “Şahsı gıyaben tanırım. İsmen bilirim. Kendisinin 25 yıldır cezaevinde olduğunu çevremdeki arkadaşlarla yapmış olduğum muhabbetlerde duydum ve maddi yardıma ihtiyacı olduğunu öğrendim. Kendisine ara ara 150-200 lira harçlık gönderdim. Kendisini şahsen tanımam. Para göndermemdeki amaç tamamen insani yardım amaçlıdır. Bu şahıs yapılan bu yardımlar ile cezaevinde iki üniversite bitirmiştir. Ben bu tip yardımlar ihtiyacı olan herkese elimden geldiği kadar yapmaya çalışırım” diye cevapladı.

Gazeteciye daha sonrasında “DHKP-C ile örgütsel bağı” soruldu. Örgütünün finansmanına dair bildiklerinin anlatılması istendi.

Aşut ise “Bilmiyorum. Bu veya başka bir terör örgütü ile uzaktan yakından herhangi bir ilgim ya da irtibatım yoktur” diye cevap verdi.

Güray Tekin Öz ve Erdem Gül ile görüşmeleri de soruldu

Ardından Aşut’un önüne, 2018 ve 2019’da gazeteciler Güray Tekin Öz ve Erdem Gül ile yaptığı telefon görüşmeleri konuldu ve neden bu iki isimle konuştuğu soruldu. Polis, Aşut’a iki ismin de “terör suçundan kaydı” olduğu söyledi.

Aşut da “Güray Tekin Öz isimli şahıs benim arkadaşımdır. Kendisi aynı zamanda gazetecidir ve aynı gazetede çalışmaktayız. Kendisiyle iletişim halinde olmam gayet normaldir. Örgütsel içerikli herhangi bir görüşme olmamıştır” diye cevapladı.

Aşut emniyet sorgusundan sonra savcılığa çıkartılmadan serbest bırakıldı.

Attila Aşut kimdir?

(HA)