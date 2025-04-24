ATR Yapı işçilerinin direnişi kazanımla sonuçlandı

Sakarya Şehir Hastanesi şantiyesinde çalışan inşaat işçileri yüklenici firma ATR Yapı’nın genel merkezi önündeki direnişlerinin onuncu gününde taleplerinin karşılandığını açıkladı.

ATR YAPI DİRENİŞİ İnşaat işçilerinin Urfa'dan İstanbul'a uzanan direnişi

İnşaat İşçileri Sendikası (İnşaat-İş) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Biz kazanacağız dedik, biz kazandık” denildi. “Zaferimizi genç dostlarımıza ithaf ediyoruz” diyen sendika, “Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında çalışan üyelerimizin yasal haklarına pervasızca çökülmesine karşı ATR YAPI önünde başlattığımız direnişimiz zaferle sonuçlandı” dedi.

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BİZ KAZANACAĞIZ DEDİK, BİZ KAZANDIK!



Zaferimizi genç dostlarımıza ithaf ediyoruz...



Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında çalışan üyelerimizin yasal haklarına pervasızca çökülmesine karşı ATR YAPI önünde başlattığımız direnişimiz zaferle sonuçlandı.



Bu direnişi kararlılığımızın… pic.twitter.com/ZTbCA8TGxS — İnşaat-İş Sendikası (@insaatsendika) April 24, 2025

İnşaat- İş’in yaptığı açıklamada şunlara yer verildi:

“Bu direnişi kararlılığımızın olduğu kadar destek ve dayanışmanın gücüyle kazandığımızı biliyoruz. Geleceklerinin çalınmasına karşı sokakları isyan rengine boyayan genç dostlarımızın o güçlü soluğunun nasıl bir payı olduğunu çok iyi biliyoruz.

"Tam da bu nedenle zaferimizi sokaklarımızı terk etmeyen, özgürlük çığlıkları hapishanelerde boğulmaya çalışılan genç dostlarımıza itham ediyoruz.”

(AD)