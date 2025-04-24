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Yayın Tarihi: 24 Nisan 2025 22:59
 ~ Son Güncelleme: 24 Nisan 2025 23:40
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ATR Yapı işçilerinin direnişi kazanımla sonuçlandı

İnşaat- İş, Sakarya Şehir Hastanesi şantiyesinde çalışan inşaat işçilerinin ATR Yapı önünde başlattıkları direnişin onuncu günde kazanımla sonuçlandığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ATR Yapı işçilerinin direnişi kazanımla sonuçlandı
*ATR Yapı direnişinin sekizinci günü. (Fotoğraf: Ali Dinç/bianet)

Sakarya Şehir Hastanesi şantiyesinde çalışan inşaat işçileri yüklenici firma ATR Yapı’nın genel merkezi önündeki direnişlerinin onuncu gününde taleplerinin karşılandığını açıkladı.

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İnşaat İşçileri Sendikası (İnşaat-İş) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Biz kazanacağız dedik, biz kazandık” denildi. “Zaferimizi genç dostlarımıza  ithaf ediyoruz” diyen sendika, “Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında çalışan üyelerimizin yasal haklarına pervasızca çökülmesine karşı ATR YAPI önünde başlattığımız direnişimiz zaferle sonuçlandı” dedi.

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İnşaat- İş’in yaptığı açıklamada şunlara yer verildi:

“Bu direnişi kararlılığımızın olduğu kadar destek ve dayanışmanın gücüyle kazandığımızı biliyoruz. Geleceklerinin çalınmasına karşı sokakları isyan rengine boyayan genç dostlarımızın o güçlü soluğunun nasıl bir payı olduğunu çok iyi biliyoruz.

"Tam da bu nedenle zaferimizi sokaklarımızı terk etmeyen, özgürlük çığlıkları hapishanelerde boğulmaya çalışılan genç dostlarımıza itham ediyoruz.”

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
ATR Yapı
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