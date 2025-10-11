ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 11 Ekim 2025 18:06
 ~ Son Güncelleme: 11 Ekim 2025 18:12
5 dk Okuma

Atölye BİA’dan Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Atölyesi

Atölye BİA, 22 Ekim’de bir günlük Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Atölyesi düzenleyecek. Atölyeye son başvuru tarihi 19 Ekim günü saat 18.00.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Bu görsel, Atölye BİA programını temsil eden bir illüstrasyon. Resimde farklı kimliklerden ve yaşlardan insanların bir arada durduğu, kapsayıcı ve dayanışma temalı bir grup çizimi var. Ortada “ATÖLYE BİA” yazısı, her harfin farklı renkte olduğu kareli bir logo içinde yer alıyor. Görselin stili, elle çizilmiş, yumuşak tonlarda pastel ve dostane bir estetik taşıyor. (Yapay zeka ile üretildi)

IPS İletişim Vakfı/bianet, sizleri 22 Ekim 2025 Perşembe günü Atölye BİA’da gerçekleştirilecek bir günlük Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Atölyesi’ne başvurmaya davet ediyor.

Toplumsal cinsiyet odaklı haberciliğin ilkeleri, deneyimleri ve pratiklerinin katılımcılarla birlikte ele alınacağı atölyede; teorik çerçeveden dava takibine, deneyim aktarımından haber yazımına uzanan yoğun bir program yer alacak.

Atölye kapsamında Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nden Şehlem Koçar, toplumsal cinsiyet perspektifiyle bakmak, Doçent Doktor Nazan Haydari Pakkan feminist medya, gazeteci Medine Memedoğlu medyada kadın olmak ve Evrim Kepenek toplumsal cinsiyet odaklı habercilik üzerine sunuşlar gerçekleştirecek.

Saat 10.00 - 16.00 saatleri arasında Atölye BİA’da yüz yüze gerçekleştirilecek atölye programını tamamlayan katılımcıların Atölye BİA programının bir parçası haline gelmeleri hedefleniyor.

Atölyeyle ilgili sorularınız için [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Kimler katılabilir?

Yerel, ulusal ve dijital medya mensupları, bağımsız gazeteciler, dijital içerik üreticileri, iletişim ve gazetecilik öğrencileri atölyeye katılabilir.

Başvurularda, iletişim fakültelerinin 3. ve 4. sınıf öğrencilerine ve yeni mezunlarına öncelik tanınacaktır.

20 kişilik kontenjan ile sınırlı olan atölye için son başvuru tarihi 19 Ekim 2025 Pazar günü, saat 18.00’dir.

Başvuru için bu formu doldurmanızı bekliyoruz.

https://forms.gle/dQdMqretbGrViotL9

*Atölye ücretsiz ve Atölye sonunda katılım sertifikası verilecek.

Atölye BİA hakkında

IPS İletişim Vakfı/bianet'in Atölye BİA adıyla düzenlediği habercilik seminerleri medyanın farklı birimlerinden gazetecilere, işsiz bırakılmış gazetecilere, iletişim fakültesi öğrencilerine ve gazetecilik yapmak isteyen herkese açık.

Atölye BİA programları hak, toplumsal cinsiyet ve çocuk odaklı habercilikle barış gazeteciliği perspektifi ve tercihiyle temel gazetecilik, haber fotoğrafçılığı, yargı haberciliği, araştırmacı gazetecilik, yeni medya, görselleştirme araçları, dijital güvenlik gibi alan ve temalar üzerinden kuruluyor.

Atölye BİA ile birlikte IPS İletişim Vakfı’nın 2002-2007 aralığında düzenlediği temel gazetecilik, kadın, çocuk, insan hakları odaklı habercilik eğitimleri ve 2008-2017 aralığında gerçekleştirilen Okuldan Haber Odası programları yıl içine yayıldı ve gazetecilere ve ilgilenen herkese açık hale geldi.

* Haziran 2018'de başlayan Atölye BİA programında, Aralık sonu itibariyle 8 atölye (7-13 Haziran Gazeteciler İçin Yeni Medya, 16-25 Temmuz Gazeteciler İçin Haber, 2 Eylül Kürtçe Habercilik ve Çeviri, 7-9 Eylül Haber Fotoğrafçılığı ve Fotoröportaj, 17-26 Eylül Çevre ve Kent Haberciliği, 1-8 Ekim Yargı Haberciliği, 15-23 ve 8-16 Kasım Gazeteciler için Haber Atölyeleri) 101 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

* 2019 yılında farklı tarihlerde (11-18 Şubat, 20-27 Şubat, 14-21 Haziran, 22-29 Temmuz, 2-10 Eylül, 5-13 Aralık) altı "Temel Gazetecilik Atölyesi", yine farklı tarihlerde (27-28 Nisan Kürtçe Habercilik ve Çeviri, 4-5 Mayıs Dijital Güvenlik, 10-12 Mayıs Haber Fotoğrafçılığı, 13-20 Mayıs Gazeteciler Yeni Medya, 21-25 Ekim İklim Haberciliği, 11-15 Kasım Kadın-LGBTİ+ ve Yargı Haberciliği) altı tematik atölye düzenlendi.

* 2020 yılında düzenlenen atölyeler şöyle; 24-28 Şubat Uygulamalı Haber Atölyesi, 29 Şubat - 1 Mart Podcast Atölyesi, 11-26 Nisan Online Kürtçe Medya Atölyesi, 16-17 Mayıs Online Podcast Atölyesi, 27-31 Mayıs ve 13-17 Haziran Online Haber Fotoğrafçılığı Atölyesi, 4-12 Ağustos ve 8-16 Ekim Toplumsal Cinsiyet Odaklı Online Haber Fotoğrafçılığı Atölyesi, 19 Ekim-2 Kasım, 16-30 Kasım ve 14-28 Aralık Temel Gazetecilik Atölyesi.

* 2021 yılı içerisinde temel ve tematik habercilik atölyeleri online şekilde devam etti: 23-24 Ocak Online Podcast Atölyesi20-28 Şubat Kürtçe Hak Odaklı Habercilik Atölyesi, 6-16 Mart Uygulamalı Podcast Atölyesi, Nisan ve Mayıs ayında iki ayrı Temel Gazetecilik Atölyesi, 28 Nisan-2 Mayıs İklim Haberciliği Atölyesi, 7-15 Haziran Haber Atölyesi,10 Eylül Barış Gazeteciliği Atölyesi, 23 Eylül Mobil Habercilik Atölyesi, 15-26 Kasım Temel Gazetecilik Atölyesi, 4 Aralık Kürtçe Hak Odaklı Habercilik Atölyesi, 11 Aralık Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Atölyesi, 12 Aralık Gıda, Beslenme ve Sağlık Haberciliği Atölyesi.

* 2022 yılında gerçekleştirilen atölyeler şöyle: 2-6 Mart Uygulamalı Podcast Atölyesi7 Nisan Kültür-Sanat Haberciliği Atölyesi, 14 Nisan Spor Haberciliği Atölyesi, 21 Nisan Magazin Haberciliği Atölyesi, 12 Mayıs Yaşam/Toplum Haberciliği Atölyesi, 10-13 Mayıs Uygulamalı Haber Fotoğrafçılığı Atölyesi, 16-21 Mayıs Temel Gazetecilik Atölyesi, 6-10 Haziran Uygulamalı Haber Atölyesi, 27-29 Haziran Mülteci Haberciliği Atölyesi.

Yukarıdaki projeler, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) desteğiyle gerçekleştirilmiştir.

* 2023 yılında gerçekleştirilen atölyeler şöyle: 4 Kasım Hak Odaklı Gazetecilik Atölyesi, 18-19 Kasım Seçim Dönemlerinde İklim Haberciliği Atölyesi (Oslo-JMIC’in finansal desteğiyle), 11-14 Aralık Seçim Dönemlerinde Hak Haberciliği (Oslo-JMIC ve RSF’nin finansal desteğiyle).

* 2024 yılında gerçekleştirilen atölyeler şöyle: “Haklar İçin Habercilik, Gazeteciler İçin Özgürlük” projesi kapsamında “Gazeteciler Haklarıyla Vardır” 7 Eylül Hatay ve 5 Ekim Malatya atölyeleri (Almanya Başkonsolosluğu’nun finansal desteğiyle), 21-22 Ekim Hak Odaklı Habercilik: Toplumsal Cinsiyet ve Cinsel Şiddeti Haberleştirme Atölyesi (Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği iş birliğiyle), 4-5 Kasım Ekoloji ve İklim Haberciliği Atölyesi(Oslo-JMIC’in finansal desteğiyle).

(CS/EMK)

atölye bia kadın odaklı habercilik toplumsal cinisyet haber yazımı
ilgili haberler
Atölye BİA’nın Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Atölyesi sona erdi
29 Haziran 2025
/haber/atolye-bianin-toplumsal-cinsiyet-odakli-habercilik-atolyesi-sona-erdi-308939
Atölye BİA’dan Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Atölyesi
10 Haziran 2025
/haber/atolye-biadan-toplumsal-cinsiyet-odakli-habercilik-atolyesi-308222
ATÖLYE BİA / TOPLUMSAL CİNSİYET - ARALIK 2021
Neden toplumsal cinsiyet odaklı habercilik?
11 Aralık 2021
/haber/neden-toplumsal-cinsiyet-odakli-habercilik-254648
Atölye BİA’dan Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Atölyesi
25 Kasım 2021
/haber/atolye-bia-dan-toplumsal-cinsiyet-odakli-habercilik-atolyesi-253882
KADINLARIN GÜNDEMİ/ EVRİM KEPENEK
Daha çok toplumsal cinsiyet odaklı habercilik...
20 Eylül 2020
/yazi/daha-cok-toplumsal-cinsiyet-odakli-habercilik-231210
ATÖLYE BİA / TOPLUMSAL CİNSİYET ODAKLI HABER FOTOĞRAFÇILIĞI - AĞUSTOS 2020
Toplumsal cinsiyet odaklı habercilikte görsel kullanımı
11 Ağustos 2020
/haber/toplumsal-cinsiyet-odakli-habercilikte-gorsel-kullanimi-228771
ATÖLYE BİA / TOPLUMSAL CİNSİYET ODAKLI HABER FOTOĞRAFÇILIĞI - AĞUSTOS 2020
İlk oturum: Neden toplumsal cinsiyet odaklı habercilik?
5 Ağustos 2020
/haber/ilk-oturum-neden-toplumsal-cinsiyet-odakli-habercilik-228498
