Atölye BİA’dan Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Atölyesi

IPS İletişim Vakfı/bianet, sizleri 26 Haziran 2025 Perşembe günü Atölye BİA’da gerçekleştirilecek bir günlük Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Atölyesi’ne başvurmaya davet ediyor.

Toplumsal cinsiyet odaklı haberciliğin ilkeleri, deneyimleri ve pratiklerinin katılımcılarla birlikte ele alınacağı atölyede; teorik çerçeveden dava takibine, deneyim aktarımından haber yazımına uzanan yoğun bir program yer alacak.

Atölyenin eğitmenleri bianet Kadın Haberleri Editörü Evrim Kepenek, gazeteci Banu Güven ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Selime Büyükgöze olacak.

Saat 10.00 - 16.00 saatleri arasında Atölye BİA’da yüz yüze gerçekleştirilecek atölyenin ilk oturumunda, toplumsal cinsiyete dair kavramsal bir tartışma yürütülecek. İkinci oturumunda ise ‘kadın gazeteci olmak’ konusu ele alınacak.

Üçüncü oturumda toplumsal cinsiyet ve cinsel şiddet konularını doğru bir dille ele almanın yolları, dava takibi ve haber yazma pratikleri üzerinden tartışılacak. Son oturumda ise atölye yürütücüleri eşliğinde haber yazım atölyesi yapılacak.

Programı tamamlayan katılımcıların Atölye BİA programının bir parçası haline gelmeleri hedefleniyor.

Atölyeyle ilgili sorularınız için [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Atölye programı

Tarih: 26 Haziran 2025, Perşembe

Yer: Atölye BİA

10.00 - 10.45 Toplumsal Cinsiyet Nedir? (Selime Büyükgöze)

Toplumsal Cinsiyet Nedir? (Selime Büyükgöze) 11.00 - 12.00 Kadın Gazeteci Olmak (Banu Güven)

Kadın Gazeteci Olmak (Banu Güven) 13.00 - 14.00 Cinsiyet Temelli Şiddet Haberleri: Dava Takibi ve Haber Yazımı (Evrim Kepenek)

Cinsiyet Temelli Şiddet Haberleri: Dava Takibi ve Haber Yazımı (Evrim Kepenek) 14.15 - 16.00 Haber Yazım Atölyesi (Evrim Kepenek)

Kimler katılabilir?

Yerel, ulusal ve dijital medya mensupları, bağımsız gazeteciler, dijital içerik üreticileri, iletişim ve gazetecilik öğrencileri atölyeye katılabilir.

Başvurularda, iletişim fakültelerinin 3. ve 4. sınıf öğrencilerine ve yeni mezunlarına öncelik tanınacaktır.

20 kişilik kontenjan ile sınırlı olan atölye için son başvuru tarihi 22 Haziran 2025 Pazar günü, saat 18.00’dir.

Başvuru için bu formu doldurmanızı bekliyoruz.

(VC)