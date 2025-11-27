Atölye BİA’dan Temel Gazetecilik Atölyesi’ne çağrı

Atölye Bia 2025 yılının son Temel Gazetecilik Atölyesi için çağrı yapıyor.

Hak temelli habercilik anlayışıyla temel gazetecilik becerilerini aktarmayı hedefleyen Atölye BİA, 16-19 Aralık tarihleri arasında Temel Gazetecilik Atölyesini, yüz yüze gerçekleştirilecek.

Atölye içeriği

Katılımın ücretsiz olduğu bu dört günlük atölyede;

Haberin tanımı ve yazım süreçleri,

Editöryal süreçler,

Hak odaklı habercilik yaklaşımı ve örnekleri,

Programda ayrıca:

Türkiye Okumaları ,

, Video Haberciliği ,

, Gazeteciler için Dijital Araçlar ,

, Röportaj ve Söyleşi Teknikleri ,

, Haber Yazım Atölyesi gibi başlıklar yer alacak.

Kimler başvurabilir?

Başvurularda, iletişim fakültelerinin 3. ve 4. sınıf öğrencilerine ve iletişim fakültesi yeni mezunlarına öncelik tanınacaktır.

Atölye programına kabul edilen katılımcılarla, eğitim öncesinde eğitmenler tarafından hazırlanan okuma listeleri ve hazırlık çalışmaları içeren detaylı program bilgileri paylaşılacaktır. Atölyenin verimli olması için katılımcıların kişisel bilgisayarlarını getirmeleri gerekmektedir.

Atölye sonunda, katılımcıların Atölye BİA programının aktif bir parçası haline gelmeleri hedeflenmektedir.

Detaylı bilgi ve başvuru

Sorularınız için: [email protected]

Katılım formu için tıklayınız

* Atölye ücretsizdir.

** Atölye sonunda katılım sertifikası verilecektir.

(Mİ)