Atölye BİA’dan Çocuk Odaklı Habercilik Atölyesi’ne çağrı

Hak odaklı habercilik anlayışıyla gazetecilik pratiklerini tartışmayı ve geliştirmeyi hedefleyen Atölye BİA, Çocuk Odaklı Habercilik Atölyesi düzenliyor.

Tek günlük atölye, 27 Ekim Salı günü Atölye BİA’nın Beyoğlu’ndaki ofisinde yüz yüze gerçekleştirilecek.

Atölyede yürütücü olarak bianet Editörü Nalin Öztekin ve İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Kardelen Ateşci yer alacak.

Katılımın ücretsiz olduğu atölyede, Çocuk odaklı haberciliğe giriş (Nalin Öztekin)

Hukukta çocuk ve çocuk hakları (Kardelen Ateşci)

Uygulama: Çocuklarla görüşme ve role play (Nalin Öztekin)

Uygulama: Çocuk odaklı haber üretimi (Nalin Öztekin) başlıkları ele alınacak.

Atölye BİA’da yüz yüze gerçekleştirilecek atölye; medya çalışanları, gazeteciler, gazeteci adayları ve konuya ilgi duyan herkesin başvurusuna açık.

Sorularınız için: [email protected]

Başvuru formu için tıklayınız.

Adres: Faikpaşa Caddesi, Faikpaşa Apartmanı No: 37, Daire 5, Beyoğlu/İstanbul

* Atölye ücretsizdir.

** Atölye sonunda katılım sertifikası verilecektir.

(EG)