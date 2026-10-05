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YT: Yayın Tarihi: 05.10.2026 16:29 5 Ekim 2026 16:29
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.10.2026 17:02 5 Ekim 2026 17:02
Okuma Okuma:  1 dakika

Atölye BİA’dan Çocuk Odaklı Habercilik Atölyesi’ne çağrı

IPS İletişim Vakfı/Atölye BİA sizleri 27 Ekim’de yüz yüze gerçekleşecek Çocuk Odaklı Habercilik Atölyesi’ne davet ediyor. Son başvuru tarihi: 21 Ekim 2026.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Afişte, basın mensupları ve gazetecilik ekipmanlarıyla çevrili bir çocuğun renkli kalemlerle çizim yaptığı illüstrasyon yer alıyor. Üst bölümde “Çocuk Odaklı Habercilik Atölyesi – 27 Ekim 2026”, alt bölümde ise son başvuru tarihi, adres ve Atölye BİA logosu bulunuyor.
Görsel: Evrim Gündüz/Atölye BİA
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Hak odaklı habercilik anlayışıyla gazetecilik pratiklerini tartışmayı ve geliştirmeyi hedefleyen Atölye BİA, Çocuk Odaklı Habercilik Atölyesi düzenliyor.

Tek günlük atölye, 27 Ekim Salı günü Atölye BİA’nın Beyoğlu’ndaki ofisinde yüz yüze gerçekleştirilecek.

Atölyede yürütücü olarak bianet Editörü Nalin Öztekin ve İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Kardelen Ateşci yer alacak.

Katılımın ücretsiz olduğu atölyede, 

  • Çocuk odaklı haberciliğe giriş (Nalin Öztekin)

  • Hukukta çocuk ve çocuk hakları (Kardelen Ateşci)

  • Uygulama: Çocuklarla görüşme ve role play (Nalin Öztekin)

  • Uygulama: Çocuk odaklı haber üretimi (Nalin Öztekin)

başlıkları ele alınacak.

Atölye BİA’da yüz yüze gerçekleştirilecek atölye; medya çalışanları, gazeteciler, gazeteci adayları ve konuya ilgi duyan herkesin başvurusuna açık.

Sorularınız için: [email protected]

Başvuru formu için tıklayınız.

Adres: Faikpaşa Caddesi, Faikpaşa Apartmanı No: 37, Daire 5, Beyoğlu/İstanbul

* Atölye ücretsizdir.  

** Atölye sonunda katılım sertifikası verilecektir. 

(EG)

Haber Yeri
İstanbul
çocuk odaklı habercilik atölye bia BİA Eğitimleri Kardelen Ateşçi
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