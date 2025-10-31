ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
ÇOCUK
Yayın Tarihi: 31 Ekim 2025 15:40
 ~ Son Güncelleme: 31 Ekim 2025 17:38
1 dk Okuma

Atölye BİA’dan Çocuk Odaklı Habercilik Atölyesi’ne çağrı

IPS İletişim Vakfı/bianet, sizleri 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü arifesinde, 19 Kasım’da yüz yüze gerçekleşecek Atölye BİA Çocuk Odaklı Habercilik Atölyesi’ne davet ediyor. Son başvuru tarihi: 12 Kasım Çarşamba, saat 18.00.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Atölye BİA’dan Çocuk Odaklı Habercilik Atölyesi’ne çağrı

Hak temelli habercilik anlayışıyla çocuk odaklı mesleki becerileri artırmayı hedefleyen Atölye BİA, atölye programlarına devam ediyor. Bu yılın ikinci tematik atölyesi olan Çocuk Odaklı Habercilik Atölyesi, 19 Kasım 2025 Çarşamba günü 10.00-16.00 saatleri arasında Atölye BİA’da yüz yüze gerçekleştirilecek.

Atölye içeriği

Katılımın ücretsiz olduğu atölyede şu başlıklar ele alınacak:

  • Çocuk odaklılık nedir?
  • Haberde çocuğun özne olduğu/olamadığı durumlarda neyi nasıl yapmalıyız?
  • bianet çocuk odaklı haberciliği hangi yöntemlerle sürdürüyor?

Atölyede ayrıca, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve bağlayıcılık çerçevesinde, yasalar içinde ve önünde çocuk olmak; hukukta ve medyada çocuğun özne olarak yer alması konusu işlenecek. Bunun yanında, çocuğun beden hakkı kapsamında medyada yer alma biçimleri, haberlerde görsel kullanımı, istismar ve şiddet içerikli haberlerde kullanılan kavramların çocuğa etkisi tartışılacak.

Atölye, dijital ve yeni medya ekosisteminde çocuk oturumuyla sonlanacak.

Kimler başvurabilir?

Başvurularda, medya ve iletişim alanında öğrenim gören öğrencilere ve bu fakültelerin yeni mezunlarına öncelik tanınacaktır.

Atölye sonunda, katılımcıların Atölye BİA programının aktif bir parçası haline gelmeleri hedeflenmektedir.

Detaylı bilgi ve başvuru

Sorularınız için: [email protected]

Başvuru formu için tıklayınız.

* Atölye ücretsizdir.
** Atölye sonunda katılım sertifikası verilecektir.

(CS/VC)

Haber Yeri
İstanbul
atölye bia çocuk odaklı habercilik bianet çocuk odaklı habercilik 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git