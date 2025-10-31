Atölye BİA’dan Çocuk Odaklı Habercilik Atölyesi’ne çağrı

Hak temelli habercilik anlayışıyla çocuk odaklı mesleki becerileri artırmayı hedefleyen Atölye BİA, atölye programlarına devam ediyor. Bu yılın ikinci tematik atölyesi olan Çocuk Odaklı Habercilik Atölyesi, 19 Kasım 2025 Çarşamba günü 10.00-16.00 saatleri arasında Atölye BİA’da yüz yüze gerçekleştirilecek.

Atölye içeriği

Katılımın ücretsiz olduğu atölyede şu başlıklar ele alınacak:

Çocuk odaklılık nedir?

Haberde çocuğun özne olduğu/olamadığı durumlarda neyi nasıl yapmalıyız?

bianet çocuk odaklı haberciliği hangi yöntemlerle sürdürüyor?

Atölyede ayrıca, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve bağlayıcılık çerçevesinde, yasalar içinde ve önünde çocuk olmak; hukukta ve medyada çocuğun özne olarak yer alması konusu işlenecek. Bunun yanında, çocuğun beden hakkı kapsamında medyada yer alma biçimleri, haberlerde görsel kullanımı, istismar ve şiddet içerikli haberlerde kullanılan kavramların çocuğa etkisi tartışılacak.

Atölye, dijital ve yeni medya ekosisteminde çocuk oturumuyla sonlanacak.

Kimler başvurabilir?

Başvurularda, medya ve iletişim alanında öğrenim gören öğrencilere ve bu fakültelerin yeni mezunlarına öncelik tanınacaktır.

Atölye sonunda, katılımcıların Atölye BİA programının aktif bir parçası haline gelmeleri hedeflenmektedir.

Detaylı bilgi ve başvuru

Sorularınız için: [email protected]

Başvuru formu için tıklayınız.

* Atölye ücretsizdir.

** Atölye sonunda katılım sertifikası verilecektir.

(CS/VC)