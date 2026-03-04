ENGLISH KURDÎ
YT: Yayın Tarihi: 04.03.2026 17:30 4 Mart 2026 17:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.03.2026 17:32 4 Mart 2026 17:32
Okuma Okuma:  7 dakika

Atölye BİA’da Yargı Haberciliği Atölyesi yapıldı

2026'nın ilk atölyesinde gazetecilerin yargı süreçlerini izlerken karşılaştıkları hukuki kavramlar, dava takibi ve dosyalardan haber üretme yöntemlerini konuştuk.

Evrim Gündüz

Atölye BİA’da Yargı Haberciliği Atölyesi yapıldı
Fotoğraf: Evrim Gündüz/Atölye BİA

Atölye BİA’da bu yılın ilk atölyesi olan Yargı Haberciliği Atölyesi, dün (3 Mart) üç ayrı oturumla gerçekleştirildi.

Atölyede, bianet Hukuk Danışmanı avukat Fikret İlkiz “Yargı Süreçleri, Haklar ve Gazetecinin Sorumluluğu” başlıklı oturumda gazetecilerin yargı süreçlerinde karşılaştıkları hukuki çerçeveyi ele aldı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi ve bianet Medya Gözlem Raportörü Erol Önderoğlu gazetecilik hakları açısından dava izleme deneyimini aktarırken, gazeteci Elif Akgül ise yargı dosyalarından haber üretmenin yöntemleri ve sahadaki pratikler üzerine katılımcılarla deneyimlerini paylaştı.

Yüz yüze gerçekleştirdiğimiz atölyede katılımcılar, yargı haberlerinde kullanılan hukuki kavramlardan dava süreçlerinin izlenmesine, iddianame ve karar metinlerinin okunmasından haber yazımına kadar farklı başlıklarda tartışma ve uygulamalara katıldı.

Hukukçu Fikret İlkiz
*Avukat Fikret İlkiz.

“'Dezenformasyon yasası' değil, TCK’ye eklenen bir madde ”

Atölyenin ilk oturumunda konuşan avukat Fikret İlkiz, yargı haberciliğinde kullanılan kavramların doğruluğuna dikkat çekti. Kamuoyunda yaygın biçimde kullanılan “dezenformasyon yasası” ifadesinin hukuki olarak doğru olmadığını belirten İlkiz, söz konusu düzenlemenin ayrı bir yasa değil, Türk Ceza Kanunu’na (TCK) eklenen bir madde olduğunu anlattı.

2022’de kabul edilen düzenlemeyle TCK’nin 217. maddesinden sonra 217/A maddesinin eklendiğini hatırlatan İlkiz, bu maddenin başlığının “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” olduğunu söyledi. Bu nedenle yargı haberciliğinde “dezenformasyon yasası” demek yerine doğrudan TCK 217/A maddesine atıf yapılmasının daha doğru olacağını vurguladı.

Yargı haberciliğinde gazetecilerin hukukçu gibi bütün mevzuatı bilmesinin beklenmediğini ifade eden İlkiz, ancak haber yazarken ilgili kanun maddesinin mutlaka açılıp okunması gerektiğini söyledi. İlkiz, özellikle ceza maddelerinin içeriğini ve yaptırımlarını bilmenin, hem haberin doğruluğu hem de gazetecinin hukuki sorumluluğu açısından önemli olduğunu belirtti.

Sunumda ayrıca, söz konusu suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde cezanın artırılabildiğine de değinildi. Sosyal medya paylaşımlarının da bu kapsamda değerlendirilebileceğini belirten İlkiz, yargı haberlerinde yalnızca suç isnadının değil, ilgili kanun maddesinin, ceza aralığının ve hukuki tartışmaların da doğru biçimde aktarılması gerektiğini ifade etti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi ve bianet Medya Gözlem Raportörü Erol Önderoğlu
*RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu.

Gazetecinin görevi netlik kazandırmak

Atölyenin “Gazetecilik Hakları Bakımından Dava İzleme Deneyimi” başlıklı ikinci oturumunda konuşan RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, yargı haberciliğinde duruşmada yaşananları aktarırken yalnızca “ne oldu”yu değil, yaşananların yasal referanslarını da anlamaya çalışmanın önemini vurguladı. Bunun zamanla gelişen bir beceri olduğunu belirten Önderoğlu, donanımın yalnızca masa başında değil, sahada biriken deneyimle de kurulduğunu söyledi.

Önderoğlu’nun üzerinde durduğu temel meselelerden biri, Türkiye’de sık görülen “iddiasıyla” diliydi. Bir haberin “iddiasıyla” başlayıp aynı metin içinde o iddianın doğrulanmaması ya da çürütülmemesi halinde bunun habercilik açısından sorunlu olduğuna dikkat çeken Önderoğlu, gazetecinin görevinin iddia düzeyinde dile getirilen sürece netlik kazandırmak olduğunu ifade etti. “İddiasıyla” ifadesinin ancak, o iddiayı doğrulatmak için gösterilen çabanın haberde görünür kılınmasıyla anlamlı olabileceğini söyledi.

Bu noktada “çelişkili görüş haberciliği”nin önemine işaret eden Önderoğlu, kutuplaşmış medya ortamında karşıt görüşlere erişimin zorlaşmasının haberi çoraklaştırdığını belirtti.

*Gazeteci Elif Akgül.

Yargı dosyalarından haber üretmek: Süreçleri bilmek gazeteci için kritik

Atölyenin “Yargı Dosyalarından Haber Üretmek” başlıklı son bölümünde konuşan gazeteci Elif Akgül, yargı haberciliğinde bir dosyanın nasıl okunabileceğini ve bu dosyalardan nasıl haber üretilebileceğini anlattı. Yargı dosyalarının gazeteciler için zengin bir kaynak olduğunu belirten Akgül, aynı dava dosyalarının yıllar boyunca farklı haberler üretmeye imkân tanıyabildiğini söyledi.

Akgül, yargılamanın soruşturma aşamasıyla başladığını hatırlatarak gazetecilerin bu süreçte ortaya çıkan belgeleri dikkatle incelemesi gerektiğini vurguladı. Polis fezlekeleri, iddianameler ve duruşma tutanaklarının haber için önemli veriler içerdiğini belirten Akgül, özellikle bir soruşturmanın nasıl başlatıldığı, hangi delillere dayandırıldığı ve hangi suçlamaların yöneltildiği gibi başlıkların haberde izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Dosya takibinde gazetecilerin yalnızca iddianameye değil, gözaltı ve soruşturma sürecindeki hak ihlallerine de bakabileceğini belirten Akgül arama kararları, el koyma tutanakları, avukata erişim ve gözaltı koşullarının da haber değeri taşıyabileceğini aktardı. Akgül, “Bir dosyayı incelerken yalnızca suç isnadına değil, süreçte kişinin haklarının korunup korunmadığına da bakmak gerekir” dedi.

Akgül ayrıca yargı haberciliğinde terminolojinin doğru kullanılmasının önemine dikkat çekti. Bir kişinin iddianame kabul edilmeden önce “şüpheli”, dava açıldıktan sonra “sanık”, hüküm verildikten sonra ise “hükümlü” olarak tanımlandığını hatırlatan Akgül, gazetecilerin bu kavramları doğru kullanmasının hem hukuki hem etik açıdan önemli olduğunu vurguladı. (EG)

Atölye BİA hakkında

IPS İletişim Vakfı/bianet'in Atölye BİA adıyla düzenlediği habercilik seminerleri medyanın farklı birimlerinden gazetecilere, işsiz bırakılmış gazetecilere, iletişim fakültesi öğrencilerine ve gazetecilik yapmak isteyen herkese açık.

Atölye BİA programları hak, toplumsal cinsiyet ve çocuk odaklı habercilikle barış gazeteciliği perspektifi ve tercihiyle temel gazetecilik, haber fotoğrafçılığı, yargı haberciliği, araştırmacı gazetecilik, yeni medya, görselleştirme araçları, dijital güvenlik gibi alan ve temalar üzerinden kuruluyor.

Atölye BİA ile birlikte IPS İletişim Vakfı’nın 2002-2007 aralığında düzenlediği temel gazetecilik, kadın, çocuk, insan hakları odaklı habercilik eğitimleri ve 2008-2017 aralığında gerçekleştirilen Okuldan Haber Odası programları yıl içine yayıldı ve gazetecilere ve ilgilenen herkese açık hale geldi.

* Haziran 2018'de başlayan Atölye BİA programında, Aralık sonu itibariyle 8 atölye (7-13 Haziran Gazeteciler İçin Yeni Medya, 16-25 Temmuz Gazeteciler İçin Haber2 Eylül Kürtçe Habercilik ve Çeviri7-9 Eylül Haber Fotoğrafçılığı ve Fotoröportaj17-26 Eylül Çevre ve Kent Haberciliği1-8 Ekim Yargı Haberciliği15-23 ve 8-16 Kasım Gazeteciler için Haber Atölyeleri) 101 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

* 2019 yılında farklı tarihlerde (11-18 Şubat20-27 Şubat14-21 Haziran, 22-29 Temmuz2-10 Eylül5-13 Aralık) altı "Temel Gazetecilik Atölyesi", yine farklı tarihlerde (27-28 Nisan Kürtçe Habercilik ve Çeviri4-5 Mayıs Dijital Güvenlik10-12 Mayıs Haber Fotoğrafçılığı13-20 Mayıs Gazeteciler Yeni Medya21-25 Ekim İklim Haberciliği11-15 Kasım Kadın-LGBTİ+ ve Yargı Haberciliği) altı tematik atölye düzenlendi.

* 2020 yılında düzenlenen atölyeler şöyle; 24-28 Şubat Uygulamalı Haber Atölyesi29 Şubat - 1 Mart Podcast Atölyesi11-26 Nisan Online Kürtçe Medya Atölyesi16-17 Mayıs Online Podcast Atölyesi27-31 Mayıs ve 13-17 Haziran Online Haber Fotoğrafçılığı Atölyesi, 4-12 Ağustos ve 8-16 Ekim Toplumsal Cinsiyet Odaklı Online Haber Fotoğrafçılığı Atölyesi, 19 Ekim-2 Kasım16-30 Kasım ve 14-28 Aralık Temel Gazetecilik Atölyesi.

* 2021 yılı içerisinde temel ve tematik habercilik atölyeleri online şekilde devam etti: 23-24 Ocak Online Podcast Atölyesi20-28 Şubat Kürtçe Hak Odaklı Habercilik Atölyesi, 6-16 Mart Uygulamalı Podcast Atölyesi, Nisan ve Mayıs ayında iki ayrı Temel Gazetecilik Atölyesi, 28 Nisan-2 Mayıs İklim Haberciliği Atölyesi, 7-15 Haziran Haber Atölyesi,10 Eylül Barış Gazeteciliği Atölyesi, 23 Eylül Mobil Habercilik Atölyesi, 15-26 Kasım Temel Gazetecilik Atölyesi, 4 Aralık Kürtçe Hak Odaklı Habercilik Atölyesi, 11 Aralık Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Atölyesi, 12 Aralık Gıda, Beslenme ve Sağlık Haberciliği Atölyesi.

* 2022 yılında gerçekleştirilen atölyeler şöyle: 2-6 Mart Uygulamalı Podcast Atölyesi7 Nisan Kültür-Sanat Haberciliği Atölyesi, 14 Nisan Spor Haberciliği Atölyesi, 21 Nisan Magazin Haberciliği Atölyesi, 12 Mayıs Yaşam/Toplum Haberciliği Atölyesi, 10-13 Mayıs Uygulamalı Haber Fotoğrafçılığı Atölyesi, 16-21 Mayıs Temel Gazetecilik Atölyesi6-10 Haziran Uygulamalı Haber Atölyesi, 27-29 Haziran Mülteci Haberciliği Atölyesi.

Yukarıdaki projeler, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) desteğiyle gerçekleştirilmiştir.

* 2023 yılında gerçekleştirilen atölyeler şöyle: 4 Kasım Hak Odaklı Gazetecilik Atölyesi, 18-19 Kasım Seçim Dönemlerinde İklim Haberciliği Atölyesi (Oslo-JMIC’in finansal desteğiyle), 11-14 Aralık Seçim Dönemlerinde Hak Haberciliği (Oslo-JMIC ve RSF’nin finansal desteğiyle).

* 2024 yılında gerçekleştirilen atölyeler şöyle: “Haklar İçin Habercilik, Gazeteciler İçin Özgürlük” projesi kapsamında “Gazeteciler Haklarıyla Vardır” 7 Eylül Hatay ve 5 Ekim Malatya atölyeleri (Almanya Başkonsolosluğu’nun finansal desteğiyle), 21-22 Ekim Hak Odaklı Habercilik: Toplumsal Cinsiyet ve Cinsel Şiddeti Haberleştirme Atölyesi (Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği iş birliğiyle), 4-5 Kasım Ekoloji ve İklim Haberciliği Atölyesi (Oslo-JMIC’in finansal desteğiyle)

* 2025 yılında gerçekleştirilen atölyeler şöyle: 15 Ocak Dijital Medya Okuryazarlığı Atölyesi, 7-10 Mayıs Temel Gazetecilik Atölyesi, 10 Nisan Engelli Hakları ve Engelli Hakları Haberciliği Atölyesi, 26 Haziran Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Atölyesi, 5-6 Eylül Celal Başlangıç Barış Gazeteciliği Atölyesi, 4 Ekim Ekoloji ve İklim Haberciliği Atölyesi, 15-18 Ekim Temel Gazetecilik Atölyesi, 19 Kasım Çocuk Odaklı Habercilik Atölyesi, 5 Aralık Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Atölyesi, 10 Aralık Uluslararası Bilgiye Erişim Hakkı ve Araçları Atölyesi, 12 Aralık Göç Haberciliği Atölyesi, 16-19 Aralık Temel Gazetecilik Atölyesi.

* 2026 yılında gerçekleştirilen atölyeler şöyle: 3 Mart Yargı Haberciliği Atölyesi.

Haber Yeri
İstanbul
atölye bia IPS İletişim Vakfı/bianet yargı haberciliği Fikret İlkiz Erol Önderoğlu Elif Akgul
nisan 2025'ten ocak 2026'ya kadar bianet'te sosyal medya editörü olarak çalıştı. ocak 2026'dan beri bianet sivil toplum paydaşları muhabiri/atölye bia asistanı olarak çalışıyor. istanbul üniversitesi...

nisan 2025'ten ocak 2026'ya kadar bianet'te sosyal medya editörü olarak çalıştı. ocak 2026'dan beri bianet sivil toplum paydaşları muhabiri/atölye bia asistanı olarak çalışıyor. istanbul üniversitesi iletişim fakültesi gazetecilik bölümünden mezun. 2019'dan beri birlikte yaşadığı kedisi gagiş'i çok seviyor.

Devamını Göster
