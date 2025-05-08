Atölye BİA’da ikinci gün: Hak odaklı habercilik, video, fotoğraf ve dijital araçlar

Atölye BİA’nın düzenlediği Temel Gazetecilik Atölyesi, İstanbul'da bulunan Atölye BİA'da farklı şehir ve üniversitelerden 13 katılımcıyla ikinci günüyle devam etti.

TEMEL GAZETECİLİK ATÖLYESİ MAYIS 2025 Atölye BİA'da ilk gün: Gazetecilik nedir?

10 Mayıs’a kadar sürecek olan atölyenin ikinci gününde Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı ve IPS İletişim Vakfı Eğitim Danışmanı Prof.Dr. Sevda Alankuş “hak odaklı habercilik”, gazeteci Hamdi İstanbullu “video haberciliği”, fotoğrafçı Hüseyin Özdemir “haber fotoğrafçılığı”, Orhan Şener de “gazeteciler için dijital araçlar”ı anlattı.

Katılımın ücretsiz olduğu Temel Gazetecilik Atölyesi’nde atölye katılımcıları, atölye boyunca hak temelli özel haberlerini de hazırlayacak. Özel haberlerini yazacak katılımcıların haber oluşturma süreçlerinin kolaylaştırıcılığını ise bianet Genel Yayın Yönetmeni Murat İnceoğlu ve gazeteci Esra Açıkgöz yapacak.

"Pozitif Barış anlayışıyla kurulan habercilik"

Atölyenin ikinci günü Alankuş’un “hak odaklı habercilik” sunumuyla başladı. Alankuş medyada yer alan haberlerden, doğru ve yanlış örnekleri göstererek hak odaklı haberciliği anlattı.

Alankuş “Hak odaklı habercilik nedir?” sorusunu cevaplayan şöyle cevap verdi:

Hak ihlali yapmayan,

Türcülük yapmadan hak ihlallerini takip eden,

Hak ihlallerine haklar hiyerarşisi olarak bakmayan,

Hak kullanımlarını takip eden,

Haklar konusunda bilgilendirici, güçlendirici,

Bütün haberleri hak odaklı kılan

Pozitif Barış anlayışıyla kurulan habercilik.

Haberlerde video ve fotoğraf

Atölye BİA katılımcıları video çekimi yapıyor.

Alankuş’tan sonra Hamdi İstanbull, video habercilikte dikkat edilmesi gereken konuları anlattı. Eğitimde katılımcılardan 1 dakikalık bir video hazırlamalarını isteyen İstanbullu ardından çekilen videoları değerlendirdi.

Hamdi İstanbullu, katılımcıların hazırladıkları videoları değerlendiriyor.

Çekim planları ve tekniklerini anlatan İstanbullu örnek videolarla dikkat edilmesi gereken konulara dikkat çekti.

Hüseyin Özdemir, haber fotoğrafçılığında nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatıyor.

Atölye, öğleden sonra fotoğrafçı Hüseyin Özdemir'in "haber fotoğrafçılığı” eğitimiyle devam etti. Haberlerde kullanılacak fotoğraflarda nelere dikkat edildiğini anlatan Özdemir, sahada çalışırken yaşadıklarını da aktardı.

"Gazeteciler için dijital araçlar"

Günün son oturumu "Gazeteciler için dijital araçlar"da TGS Akademi Direktörü Orhan Şener, katılımcılarla haber medyası ve dijitalleşme, sansür, baskı ve medya ekonomisine dair konuştu. Katılımcıların hangi platformlardan haber takibi yaptığını soran Şener, profesyonel gazeteciliğe adım atarken neler yapmaları gerektiğini aktardı.

(AD)