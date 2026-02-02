ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 02.02.2026 17:40 2 Şubat 2026 17:40
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.02.2026 17:45 2 Şubat 2026 17:45
2 dakika

Atölye BİA’da 2026’da hangi atölyeleri düzenleyeceğiz?

2026 yılı boyunca temel ve tematik atölyelerle hak temelli gazeteciliği güçlendirmeyi hedefliyor; gazetecilikten yapay zekâya uzanan geniş bir içerikle birlikte düşünmeyi ve üretmeyi odağımıza alıyoruz.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Atölye BİA’da 2026’da hangi atölyeleri düzenleyeceğiz?
*bianet Temel Gazetecilik Atölyesi katılımcıları, Aralık 2025. (Fotoğraf: Atölye BİA)

IPS İletişim Vakfı/bianet olarak, Atölye BİA’nın 2026 yılı boyunca gerçekleştireceği atölye programını duyuruyoruz. Hak temelli gazeteciliği güçlendirmeyi amaçlayan programımız; temel gazetecilikten yargı, mülteci, çocuk, iklim ve ekoloji haberciliğine, yapay zekâdan mobil haberciliğe uzanan geniş bir içerik sunuyor. Atölyelerimiz, birlikte düşünmeyi, tartışmayı ve üretmeyi amaçlıyor.

Yıl boyunca farklı tematik başlıklarda planladığımız atölyelerle gazeteci adaylarını, bağımsız gazetecileri, iletişim alanında çalışanları ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirmeyi hedefliyoruz.

Atölye BİA’da 2025: Hak temelli gazetecilikle dolu bir yıl
Atölye BİA’da 2025: Hak temelli gazetecilikle dolu bir yıl
31 Aralık 2025

Mart: Yargı haberciliği ve temel gazetecilik atölyeleri

2026 atölye programımız, mart ayında düzenlenecek Yargı Haberciliği Atölyesi ile başlıyor. Atölyede otoriter rejimlerde yargının işleyişi, hukuki süreçler ve terminoloji ele alınacak.

Ayrıca mart ayında düzenlenecek Temel Gazetecilik Atölyesi’nde haber yazımı ve haber dili üzerinde duracağız.

Nisan-Haziran: Yapay zekâ ve mülteci haberciliği

Nisan ayında gerçekleştireceğimiz Yapay Zekâ ve Gazetecilik Atölyesi’nde etik, algoritmalar ve haber üretim süreçlerini tartışmaya açacağız.

Mayıs ayında ikinci Temel Gazetecilik Atölyesi’ni gerçekleştirirken, haziran ayında düzenleyeceğimiz Mülteci Haberciliği Atölyesi’nde mülteci hakları, nefret söylemi ve etik habercilik pratiklerine yoğunlaşacağız.

Sonbahar dönemi: Video, mobil ve çocuk odaklı habercilik atölyeleri

Eylül ayında üçüncü Temel Gazetecilik Atölyesi’ni yeniden programa alırken, ekim ayında düzenleyeceğimiz Video ve Mobil Habercilik Atölyesi’nde sahada mobil araçlarla uygulamalı haber üretme pratiklerini ele alacağız.

Kasım ayında ise 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Çocuk Odaklı Habercilik Atölyesi düzenleyeceğiz. Atölyede çocuk hakları, etik ilkeler ve çocuklarla ilgili haberlerde dil kullanımına odaklanacağız.

Yıl boyunca farklı dönemlerde İklim ve Ekoloji Haberciliği Atölyeleri de programda yer alacak. Bu atölyelerde iklim krizi ve ekolojik yıkımı, hak temelli habercilik perspektifiyle ele alacağız.

Atölye ve etkinliklerimize ulaşmak için Atölye BİA’nın internet sitesi, X ve Instagram hesaplarını takip edebilirsiniz.

(EG/VC)

Haber Yeri
İstanbul
atölye bia Temel Gazetecilik Atölyesi BİA Eğitimleri hak odaklı gazetecilik IPS İletişim Vakfı/bianet
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
