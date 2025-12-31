Atölye BİA’da 2025: Hak temelli gazetecilikle dolu bir yıl

IPS İletişim Vakfı/bianet bünyesinde faaliyet gösteren Atölye BİA, 2025 yılı boyunca hak temelli gazetecilik odağını merkezine alan yoğun ve çok katmanlı bir eğitim programı yürüttü.

Temel gazetecilikten toplumsal cinsiyet ve çocuk odaklı haberciliğe, barış gazeteciliğinden bilgiye erişim hakkına uzanan atölyeler; üniversite öğrencilerini, gazeteci adaylarını, sivil toplum temsilcilerini, aktivistleri ve bağımsız gazetecileri aynı çatı altında buluşturdu.

Atölye BİA, 2025’te en az 10 farklı atölye ve eğitim programı düzenledi. Bunlar arasında Temel Gazetecilik Atölyesi, Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Atölyesi, Çocuk Odaklı Habercilik Atölyesi, Celal Başlangıç Barış Gazeteciliği Atölyesi, Uluslararası Bilgiye Erişim Hakkı ve Araçları Atölyesi, Göç Haberciliği Atölyesi yer aldı. Medya Okuryazarlığı Koalisyonu toplantıları da yine Atölye BİA’da yapıldı.

Atölyelere yıl boyunca 100’ün üzerinde katılımcı doğrudan dahil oldu; dolaylı olarak ise yayımlanan haberler, raporlar ve kılavuzlarla çok daha geniş bir okur ve izleyici kitlesine ulaşıldı.

Temel Gazetecilik Atölyeleri: Gerçek bir deneyim

Atölye BİA, 7-10 Mayıs ve 16-19 Aralık tarihleri arasında Temel Gazetecilik Atölyesi’ni yüz yüze gerçekleştirdi. Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve üniversitelerinden gelen katılımcılar dörder gün boyunca gazeteciliğin temelini oluşturan konuları hem teorik hem uygulamalı biçimde ele aldı.

Eğitimlerde; Nevin Sungur, Hilmi Hacaloğlu, Prof. Dr. Sevda Alankuş, Hamdi İstanbullu, Esra Açıkgöz, Hüseyin Özdemir, Orhan Şener, Diyar Saraçoğlu, Prof. Burçe Çelik, Dr. Sinem Aydınlı, Serdar Erbaş, Murat İnceoğlu, Nalin Öztekin, Tolga Korkut ve Vecih Cuzdan katılımcılarla deneyimlerini paylaştı.

Katılımcılar gazeteciliğin hem kuramsal hem pratik boyutlarını tartıştı ve deneyimleme fırsatı yakaladı. bianet haber toplantılarına katıldı, kendi haber fikirlerini sundu ve hak temelli dil üzerine yoğun tartışmalar yürüttü. Atölye boyunca katılımcılar hak temelli özel haberler de hazırladı.

Çocuk işçiliğinden sağlık hakkına, çevre ve toplumsal eşitsizliklere uzanan dosyalar, atölyenin somut çıktıları arasında yer aldı.

Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik ve şiddetin haberleştirilmesi

26 Haziran’da düzenlenen Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Atölyesi, kadınlara ve çocuklara yönelik erkek şiddeti haberlerinde etik, dil ve dava takibini merkeze aldı. Atölyeyi Evrim Kepenek, Banu Güven ve Dr. Selime Büyükgöze yürüttü.

Katılımcılar toplumsal cinsiyet kavramını, kadın gazeteci olmanın deneyimlerini, cinsiyet temelli şiddetin haberleştirilmesini, yanlış haber örnekleri üzerinden dil dönüşümünü birlikte tartıştı.

Günün sonunda katılımcılar sorunlu haber metinlerini yeniden yazarak hak temelli bir dile dönüştürdü.

5 Aralık’ta Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü’nde düzenlenen atölye de ise feminist medya tarihi ve toplumsal cinsiyet odaklı haberciliği akademi–saha buluşmasıyla ele aldı. Prof. Dr. Nazan Haydari Pakkan, Evrim Kepenek, Asena Tunca, Medine Memedoğlu ve Dr. Şehlem Koçar; feminist teori, medya pratikleri ve görsel kullanım üzerine sunumlar yaptı.

Çocuk Odaklı Habercilik Atölyesi: Çocuğu özne kılmak

19 Kasım’da, Dünya Çocuk Hakları Günü arifesinde düzenlenen Çocuk Odaklı Habercilik Atölyesi, yılın en geniş katılımlı tematik çalışmalarından biri oldu.

Gazeteci Kemal Özmen, Avukat Kardelen Ateşci, Psikolog Nurgül Öz, Avukat Süreyya Kardelen Yarlı ve bianet Çocuk Editörü Nalin Öztekin; çocuk hakları, beden hakkı, hukuki terminoloji ve dijital medya pratiklerini ele aldı.

Atölyede “Çocukluk” kavramının toplumsal bir statü olduğu, medyanın çocuklara yönelik sorumluluğu, yanlış kavram kullanımının yarattığı hak ihlalleri, görsel ve dil tercihinin çocuk üzerindeki etkileri tartışıldı.

Celal Başlangıç, Barış Gazeteciliği Atölyesi'yle anıldı

5–6 Eylül’de düzenlenen Celal Başlangıç Barış Gazeteciliği Atölyesi, barış süreçlerinde medyanın rolünü ve temsil sorunlarını masaya yatırdı. Kürt sorunu, Ortadoğu’daki savaşlar, mülteciler, LGBTİ+’lar ve azınlıkların medyadaki temsiliyeti üzerine tartışmalar yürütüldü.

Atölyeye Nadire Mater, Ruşen Takva, Ayşe Yıldırım, Yıldız Tar, Elif Erol, Göktan Yıldırım, Okan Kemancı ve çok sayıda deneyimli gazeteci katıldı.

Bilgiye erişim, göç ve medya okuryazarlığı

Yılın sonuna doğru düzenlenen Uluslararası Bilgiye Erişim Hakkı ve Araçları Atölyesi, araştırma haberciliği için ulusal ve uluslararası bilgi edinme yasalarını gündeme getirdi.

Norveçli gazeteci Tarjei Leer-Salvesen ve Oslo Metropolitan Üniversitesi’nden Dr. Ellen Marie Hofsvang, bianet’e ulusal bilgi edinme yasalarının gazeteciler tarafından araştırma haberciliğinde nasıl etkin şekilde kullanılabileceğini anlattı.

Medya ve Göç Derneği’nden Dilek İçten ve Mert Çildoğan da yine bianet ekibine göç haberciliği anlattığı bir sunum gerçekleştirdi.

Katılımcılar ne üretti?

2025 boyunca Atölye BİA katılımcıları çocuk işçiliği, sağlık hakkı, çevre ve ekoloji, erkek şiddeti ile eğitim ve sosyal politika gibi alanlarda hak temelli özel haberler üretti.

Bu haberlerin önemli bir bölümü bianet’te yayımlandı; bazıları ise katılımcıların kendi yerel mecralarında okurla buluştu. Bunlardan bazıları şöyle:

