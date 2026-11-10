ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 10.11.2026 16:35 10 Kasım 2026 16:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.11.2026 16:40 10 Kasım 2026 16:40
Okuma Okuma:  5 dakika

Atölye BİA ve Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nden Cinsel Şiddeti Haberleştirme Atölyesi’ne çağrı

1 Aralık Salı günü Atölye BİA ofisinde yapılacak atölyeye son başvuru tarihi: 20 Kasım 2026.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Afişte, mavi tonlarda bir kadın hakları eyleminden fotoğrafın üzerinde “Cinsel Şiddeti Haberleştirme Atölyesi – 1 Aralık 2026” yazısı yer alıyor. Alt
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Atölye BİA, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği iş birliğiyle tek günlük bir Cinsel Şiddeti Haberleştirme Atölyesi düzenliyor. Atölye, 1 Aralık Salı günü 12.00-17.00 saatleri arasında Beyoğlu'ndaki Atölye BİA ofisinde yüz yüze yapılacak. Cinsel şiddetin toplumsal boyutları, medyanın rolü, haberin dili, çerçevesi, görsel seçimi ve dava takibindeki etik ilkeler örnekler üzerinden tartışılacak. Katılımcılar sorunlu haber örneklerini hak temelli ilkelerle yeniden yazacak. Amaç, gazetecilerin cinsel şiddeti yeniden üretmeyen, hayatta kalanların hak ve güvenliğini gözeten haberler üretme becerisini güçlendirmek. Atölye ücretsiz, kontenjan 20 kişi ve katılımcılara sertifika verilecek, ancak yol ve konaklama masrafları karşılanmayacak. Yerel, ulusal ve dijital basın mensupları, bağımsız gazeteciler, içerik üreticileri, öğrenciler ve gazetecilikle ilgilenen herkes 20 Kasım 2026 saat 18.00'e kadar başvurabilir. IPS İletişim Vakfı/bianet'in yürüttüğü Atölye BİA, 2018'den bu yana temel gazetecilik, haber fotoğrafçılığı, yargı, iklim ve toplumsal cinsiyet odaklı habercilik gibi birçok alanda atölye düzenledi.

Hak odaklı habercilik anlayışıyla gazetecilik pratiklerini tartışmayı ve geliştirmeyi hedefleyen Atölye BİA, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği iş birliğiyle Cinsel Şiddeti Haberleştirme Atölyesi düzenliyor.

Tek günlük atölye, 1 Aralık Salı günü 12.00–17.00 saatleri arasında Atölye BİA’nın Beyoğlu’ndaki ofisinde yüz yüze gerçekleştirilecek.

Atölyede cinsel şiddetin toplumsal boyutları ve medyanın bu alandaki rolü ele alınacak. Cinsel şiddet haberlerinde kullanılan dil, haberin çerçevesi, görsel seçimi ve dava takibinde dikkat edilmesi gereken etik ilkeler örnekler üzerinden tartışılacak.

Atölye, gazetecilerin cinsel şiddeti yeniden üretmeyen, hayatta kalanların haklarını ve güvenliğini gözeten, etik ve hak temelli haber üretme becerilerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Katılımın ücretsiz olduğu atölyede,

  • Cinsel Şiddet Sustukça Artar: Hadi Konuşalım!
  • Cinsel Şiddeti Haberleştirme: Haberin dili, çerçevesi, görsel kullanımı ve dava takibi
  • Uygulama: Sorunlu haber örneklerini hak temelli habercilik ilkeleriyle yeniden yazma
  • Haberciler İçin Kontrol Listesi: Cinsel şiddet haberlerinde dikkat edilmesi gereken temel ilkeler

başlıkları ele alınacak.

Başvuru ve detaylar

Yerel, ulusal ve dijital basın mensupları, bağımsız gazeteciler, dijital içerik üreticileri ile iletişim, medya ve gazetecilik bölümü öğrencileri ve gazetecilikle ilgilenen herkes başvurabilir.

Atölye kontenjanı 20 kişi ile sınırlıdır.

Son başvuru tarihi: 20 Kasım 2026, saat 18.00

Adres: Faikpaşa Caddesi, Faikpaşa Apartmanı No: 37, Daire 5, Beyoğlu/İstanbul

Başvuru için formu doldurunuz.

* Atölye ücretsizdir.  

** Atölye sonunda katılım sertifikası verilecektir.

*** Atölyeye katılım için yol ve konaklama masrafları bütçe kısıtı sebebiyle karşılanmamaktadır.

Atölye BİA hakkında

IPS İletişim Vakfı/bianet'in Atölye BİA adıyla düzenlediği habercilik seminerleri medyanın farklı birimlerinden gazetecilere, işsiz bırakılmış gazetecilere, iletişim fakültesi öğrencilerine ve gazetecilik yapmak isteyen herkese açık.

Atölye BİA programları hak, toplumsal cinsiyet ve çocuk odaklı habercilikle barış gazeteciliği perspektifi ve tercihiyle temel gazetecilik, haber fotoğrafçılığı, yargı haberciliği, araştırmacı gazetecilik, yeni medya, görselleştirme araçları, dijital güvenlik gibi alan ve temalar üzerinden kuruluyor.

Atölye BİA ile birlikte IPS İletişim Vakfı’nın 2002-2007 aralığında düzenlediği temel gazetecilik, kadın, çocuk, insan hakları odaklı habercilik eğitimleri ve 2008-2017 aralığında gerçekleştirilen Okuldan Haber Odası programları yıl içine yayıldı ve gazetecilere ve ilgilenen herkese açık hale geldi.

* Haziran 2018'de başlayan Atölye BİA programında, Aralık sonu itibariyle 8 atölye (7-13 Haziran Gazeteciler İçin Yeni Medya, 16-25 Temmuz Gazeteciler İçin Haber2 Eylül Kürtçe Habercilik ve Çeviri7-9 Eylül Haber Fotoğrafçılığı ve Fotoröportaj17-26 Eylül Çevre ve Kent Haberciliği1-8 Ekim Yargı Haberciliği15-23 ve 8-16 Kasım Gazeteciler için Haber Atölyeleri) 101 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

* 2019 yılında farklı tarihlerde (11-18 Şubat20-27 Şubat14-21 Haziran, 22-29 Temmuz2-10 Eylül5-13 Aralık) altı "Temel Gazetecilik Atölyesi", yine farklı tarihlerde (27-28 Nisan Kürtçe Habercilik ve Çeviri4-5 Mayıs Dijital Güvenlik10-12 Mayıs Haber Fotoğrafçılığı13-20 Mayıs Gazeteciler Yeni Medya21-25 Ekim İklim Haberciliği11-15 Kasım Kadın-LGBTİ+ ve Yargı Haberciliği) altı tematik atölye düzenlendi.

* 2020 yılında düzenlenen atölyeler şöyle; 24-28 Şubat Uygulamalı Haber Atölyesi29 Şubat - 1 Mart Podcast Atölyesi11-26 Nisan Online Kürtçe Medya Atölyesi16-17 Mayıs Online Podcast Atölyesi27-31 Mayıs ve 13-17 Haziran Online Haber Fotoğrafçılığı Atölyesi, 4-12 Ağustos ve 8-16 Ekim Toplumsal Cinsiyet Odaklı Online Haber Fotoğrafçılığı Atölyesi, 19 Ekim-2 Kasım16-30 Kasım ve 14-28 Aralık Temel Gazetecilik Atölyesi.

* 2021 yılı içerisinde temel ve tematik habercilik atölyeleri online şekilde devam etti: 23-24 Ocak Online Podcast Atölyesi20-28 Şubat Kürtçe Hak Odaklı Habercilik Atölyesi, 6-16 Mart Uygulamalı Podcast Atölyesi, Nisan ve Mayıs ayında iki ayrı Temel Gazetecilik Atölyesi, 28 Nisan-2 Mayıs İklim Haberciliği Atölyesi, 7-15 Haziran Haber Atölyesi,10 Eylül Barış Gazeteciliği Atölyesi, 23 Eylül Mobil Habercilik Atölyesi, 15-26 Kasım Temel Gazetecilik Atölyesi, 4 Aralık Kürtçe Hak Odaklı Habercilik Atölyesi, 11 Aralık Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Atölyesi, 12 Aralık Gıda, Beslenme ve Sağlık Haberciliği Atölyesi.

* 2022 yılında gerçekleştirilen atölyeler şöyle: 2-6 Mart Uygulamalı Podcast Atölyesi7 Nisan Kültür-Sanat Haberciliği Atölyesi, 14 Nisan Spor Haberciliği Atölyesi, 21 Nisan Magazin Haberciliği Atölyesi, 12 Mayıs Yaşam/Toplum Haberciliği Atölyesi, 10-13 Mayıs Uygulamalı Haber Fotoğrafçılığı Atölyesi, 16-21 Mayıs Temel Gazetecilik Atölyesi6-10 Haziran Uygulamalı Haber Atölyesi, 27-29 Haziran Mülteci Haberciliği Atölyesi.

Yukarıdaki projeler, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) desteğiyle gerçekleştirilmiştir.

* 2023 yılında gerçekleştirilen atölyeler şöyle: 4 Kasım Hak Odaklı Gazetecilik Atölyesi, 18-19 Kasım Seçim Dönemlerinde İklim Haberciliği Atölyesi (Oslo-JMIC’in finansal desteğiyle), 11-14 Aralık Seçim Dönemlerinde Hak Haberciliği (Oslo-JMIC ve RSF’nin finansal desteğiyle).

* 2024 yılında gerçekleştirilen atölyeler şöyle: “Haklar İçin Habercilik, Gazeteciler İçin Özgürlük” projesi kapsamında “Gazeteciler Haklarıyla Vardır” 7 Eylül Hatay ve 5 Ekim Malatya atölyeleri (Almanya Başkonsolosluğu’nun finansal desteğiyle), 21-22 Ekim Hak Odaklı Habercilik: Toplumsal Cinsiyet ve Cinsel Şiddeti Haberleştirme Atölyesi (Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği iş birliğiyle), 4-5 Kasım Ekoloji ve İklim Haberciliği Atölyesi (Oslo-JMIC’in finansal desteğiyle)

* 2025 yılında gerçekleştirilen atölyeler şöyle: 15 Ocak Dijital Medya Okuryazarlığı Atölyesi, 7-10 Mayıs Temel Gazetecilik Atölyesi, 10 Nisan Engelli Hakları ve Engelli Hakları Haberciliği Atölyesi, 26 Haziran Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Atölyesi, 5-6 Eylül Celal Başlangıç Barış Gazeteciliği Atölyesi, 4 Ekim Ekoloji ve İklim Haberciliği Atölyesi, 15-18 Ekim Temel Gazetecilik Atölyesi, 19 Kasım Çocuk Odaklı Habercilik Atölyesi, 5 Aralık Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Atölyesi, 10 Aralık Uluslararası Bilgiye Erişim Hakkı ve Araçları Atölyesi, 12 Aralık Göç Haberciliği Atölyesi, 16-19 Aralık Temel Gazetecilik Atölyesi.

* 2026 yılında gerçekleştirilen atölyeler şöyle: 3 Mart Yargı Haberciliği Atölyesi. 24-27 Mart Temel Gazetecilik Atölyesi. 16-18 Nisan COP31’e Doğru: Çocuk Hakları, Toksik Maruziyet, Sıfır Kurşun ve Eğitim Adaleti Atölyesi. 29-30 Nisan Çocuk Odaklı Habercilik Atölyesi. 12-15 Mayıs Temel Gazetecilik Atölyesi. 24-25 Haziran Engelli Odaklı Habercilik Atölyesi. 25-26 Temmuz Mekansal Okuryazarlık Atölyesi. 29 Eylül Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Atölyesi. 27 Ekim Çocuk Odaklı Habercilik Atölyesi.

Haber Yeri
İstanbul
atölye bia cinsel şiddetle mücadele derneği BİA Eğitimleri cinsel şiddet
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git