Atölye BİA ve Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nden Cinsel Şiddeti Haberleştirme Atölyesi’ne çağrı

Atölye BİA, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği iş birliğiyle tek günlük bir Cinsel Şiddeti Haberleştirme Atölyesi düzenliyor. Atölye, 1 Aralık Salı günü 12.00-17.00 saatleri arasında Beyoğlu'ndaki Atölye BİA ofisinde yüz yüze yapılacak. Cinsel şiddetin toplumsal boyutları, medyanın rolü, haberin dili, çerçevesi, görsel seçimi ve dava takibindeki etik ilkeler örnekler üzerinden tartışılacak. Katılımcılar sorunlu haber örneklerini hak temelli ilkelerle yeniden yazacak. Amaç, gazetecilerin cinsel şiddeti yeniden üretmeyen, hayatta kalanların hak ve güvenliğini gözeten haberler üretme becerisini güçlendirmek. Atölye ücretsiz, kontenjan 20 kişi ve katılımcılara sertifika verilecek, ancak yol ve konaklama masrafları karşılanmayacak. Yerel, ulusal ve dijital basın mensupları, bağımsız gazeteciler, içerik üreticileri, öğrenciler ve gazetecilikle ilgilenen herkes 20 Kasım 2026 saat 18.00'e kadar başvurabilir. IPS İletişim Vakfı/bianet'in yürüttüğü Atölye BİA, 2018'den bu yana temel gazetecilik, haber fotoğrafçılığı, yargı, iklim ve toplumsal cinsiyet odaklı habercilik gibi birçok alanda atölye düzenledi.