HABER
Yayın Tarihi: 21 Kasım 2025 14:46
 ~ Son Güncelleme: 21 Kasım 2025 15:41
1 dk Okuma

Atölye BİA ve Bilgi Medya’dan Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Atölyesi

Atölye BİA, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilgi Medya bölümü ile ortaklaşa bir günlük Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Atölyesi düzenleyecek. Atölyeye son başvuru tarihi 28 Kasım günü saat 18.00.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
IPS İletişim Vakfı/bianet, sizleri 5 Aralık 2025 Cuma günü Bilgi Medya’da gerçekleştirilecek bir günlük Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Atölyesi’ne başvurmaya davet ediyor.

Toplumsal cinsiyet odaklı haberciliğin ilkeleri, deneyimleri ve pratiklerinin katılımcılarla birlikte ele alınacağı atölyede; teorik çerçeveden dava takibine, deneyim aktarımından haber yazımına uzanan yoğun bir program yer alacak.

Atölye kapsamında Prof. Dr. Nazan Haydari Pakkan toplumsal cinsiyet ve feminist medya, gazeteci Medine Memedoğlu ve Asena Tunca medyada kadın olmak, Evrim Kepenek toplumsal cinsiyet odaklı habercilik, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nden Şehlem Koçar şiddeti yeniden üretmeden görsel kullanımı üzerine sunuşlar gerçekleştirecek.

Saat 10.00 - 16.00 saatleri arasında Bilgi Santral Kampüsü E4 Alt Lab’da yüz yüze gerçekleştirilecek atölye programını tamamlayan katılımcıların Atölye BİA programının bir parçası haline gelmeleri hedefleniyor.

Atölyeyle ilgili sorularınız için [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Kimler katılabilir?

Yerel, ulusal ve dijital medya mensupları, bağımsız gazeteciler, dijital içerik üreticileri, iletişim ve gazetecilik öğrencileri atölyeye katılabilir.

Başvurularda, iletişim fakültelerinin 3. ve 4. sınıf öğrencilerine ve yeni mezunlarına öncelik tanınacaktır.

20 kişilik kontenjan ile sınırlı olan atölye için son başvuru tarihi 28 Kasım 2025 Pazar günü, saat 18.00’dir.

Başvuru için bu formu doldurmanızı bekliyoruz.

https://forms.gle/FC2cM3rtwe1gMCGB6

(EMK)

İstanbul
