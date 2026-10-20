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TEMEL GAZETECİLİK / KASIM 2026

Atölye BİA'dan Temel Gazetecilik Atölyesi'ne çağrı

IPS İletişim Vakfı/bianet, sizleri 24-27 Kasım tarihlerinde yüz yüze gerçekleşecek Atölye BİA’nın Temel Gazetecilik Atölyesi’ne davet ediyor. Son başvuru tarihi: 13 Kasım 2026, 18.00.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Renkli geometrik zemin üzerinde fotoğraf makinesi, bilgisayar, mikrofon, not defterleri, gazete sayfaları ve haber fotoğraflarının yer aldığı görselde, Temel Gazetecilik Atölyesi’nin 24-27 Kasım 2026 tarihlerinde düzenleneceği ve son başvuru tarihinin 13 Kasım olduğu belirtiliyor.
Yapay zeka desteği kullanılarak üretilmiştir.
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Atölye BİA, hak odaklı habercilik anlayışıyla temel gazetecilik becerilerini aktarmak amacıyla 2026'nın üçüncü Temel Gazetecilik Atölyesi'ni 24-27 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da düzenleyecek. Dört gün sürecek ücretsiz atölyede, gazeteciliğin temel ilkeleri, haber üretim süreçleri, hak odaklı haber dili, dijital araştırma araçları, video haberciliği ve bağımsız medyada çalışma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek. Program kapsamında saha ziyareti de gerçekleştirilecek. İletişim fakültelerinin 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile yeni mezunlarına öncelik tanınan atölyeye katılanlara eğitim öncesi okuma listeleri paylaşılacak ve sonunda sertifika verilecek. Başvurular için [email protected] adresiyle iletişime geçilebilir.

Hak odaklı habercilik anlayışıyla temel gazetecilik becerilerini aktarmayı hedefleyen Atölye BİA, Temel Gazetecilik Atölyeleri’ni düzenlemeye devam ediyor.

2026'nın üçüncü Temel Gazetecilik Atölyesi, 24-27 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da, Atölye BİA'da yüz yüze gerçekleştirilecek.

Dört gün sürecek atölyede katılımcılar, gazeteciliğin temel ilkelerinden haber üretim süreçlerine, hak odaklı haber dilinden dijital araştırma araçlarına kadar farklı başlıklarda teorik ve uygulamalı çalışmalar yürütecek.

Atölye içeriği

Katılımın ücretsiz olduğu atölyenin programında şu başlıklar yer alacak:

  • Editoryal haritalama
  • Türkiye okumaları
  • Hak odaklı gazetecilik ve haber dili
  • Haber değeri, kaynak kullanımı ve doğrulama
  • Haber fikrinden haber önerisine
  • Sahada gazetecilik: Röportaj, söyleşi ve kaynaklarla ilişki
  • Gazeteciler için dijital araçlar ve açık kaynak araştırması
  • Video haberciliği: Görsel anlatı ve kısa haber üretimi
  • Hak odaklı haber örneklerinin incelenmesi
  • Haberde etik ikilemler
  • Haber yazımı ve editoryal değerlendirme
  • Haberin yayıma hazırlanması
  • Bağımsız medyada çalışmak

Program kapsamında ayrıca bir saha ziyareti gerçekleştirilecek.

Kimler başvurabilir?

Başvurularda, iletişim fakültelerinin 3. ve 4. sınıf öğrencilerine ve iletişim fakültesi yeni mezunlarına öncelik tanınacaktır.

Atölye programına kabul edilen katılımcılarla, eğitim öncesinde eğitmenler tarafından hazırlanan okuma listeleri ve hazırlık çalışmaları içeren detaylı program bilgileri paylaşılacaktır.

Atölye sonunda, katılımcıların Atölye BİA programının aktif bir parçası haline gelmeleri hedeflenmektedir.

Detaylı bilgi ve başvuru

Sorularınız için: [email protected]

Başvuru formu için tıklayınız. 

Adres: Faikpaşa Caddesi, Faikpaşa Apartmanı No: 37, Daire 5, Beyoğlu/İstanbul

*Atölye ücretsizdir.

**Atölye sonunda katılım sertifikası verilecektir.

(EG)

Haber Yeri
İstanbul
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