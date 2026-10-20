Atölye BİA'dan Temel Gazetecilik Atölyesi'ne çağrı

Hak odaklı habercilik anlayışıyla temel gazetecilik becerilerini aktarmayı hedefleyen Atölye BİA, Temel Gazetecilik Atölyeleri’ni düzenlemeye devam ediyor.
2026'nın üçüncü Temel Gazetecilik Atölyesi, 24-27 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da, Atölye BİA'da yüz yüze gerçekleştirilecek.
Dört gün sürecek atölyede katılımcılar, gazeteciliğin temel ilkelerinden haber üretim süreçlerine, hak odaklı haber dilinden dijital araştırma araçlarına kadar farklı başlıklarda teorik ve uygulamalı çalışmalar yürütecek.
Atölye içeriği
Katılımın ücretsiz olduğu atölyenin programında şu başlıklar yer alacak:
- Editoryal haritalama
- Türkiye okumaları
- Hak odaklı gazetecilik ve haber dili
- Haber değeri, kaynak kullanımı ve doğrulama
- Haber fikrinden haber önerisine
- Sahada gazetecilik: Röportaj, söyleşi ve kaynaklarla ilişki
- Gazeteciler için dijital araçlar ve açık kaynak araştırması
- Video haberciliği: Görsel anlatı ve kısa haber üretimi
- Hak odaklı haber örneklerinin incelenmesi
- Haberde etik ikilemler
- Haber yazımı ve editoryal değerlendirme
- Haberin yayıma hazırlanması
- Bağımsız medyada çalışmak
Program kapsamında ayrıca bir saha ziyareti gerçekleştirilecek.
Kimler başvurabilir?
Başvurularda, iletişim fakültelerinin 3. ve 4. sınıf öğrencilerine ve iletişim fakültesi yeni mezunlarına öncelik tanınacaktır.
Atölye programına kabul edilen katılımcılarla, eğitim öncesinde eğitmenler tarafından hazırlanan okuma listeleri ve hazırlık çalışmaları içeren detaylı program bilgileri paylaşılacaktır.
Atölye sonunda, katılımcıların Atölye BİA programının aktif bir parçası haline gelmeleri hedeflenmektedir.
Detaylı bilgi ve başvuru
Sorularınız için: [email protected]
Başvuru formu için tıklayınız.
Adres: Faikpaşa Caddesi, Faikpaşa Apartmanı No: 37, Daire 5, Beyoğlu/İstanbul
*Atölye ücretsizdir.
**Atölye sonunda katılım sertifikası verilecektir.
(EG)