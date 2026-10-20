Atölye BİA'dan Temel Gazetecilik Atölyesi'ne çağrı

Atölye BİA, hak odaklı habercilik anlayışıyla temel gazetecilik becerilerini aktarmak amacıyla 2026'nın üçüncü Temel Gazetecilik Atölyesi'ni 24-27 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da düzenleyecek. Dört gün sürecek ücretsiz atölyede, gazeteciliğin temel ilkeleri, haber üretim süreçleri, hak odaklı haber dili, dijital araştırma araçları, video haberciliği ve bağımsız medyada çalışma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek. Program kapsamında saha ziyareti de gerçekleştirilecek. İletişim fakültelerinin 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile yeni mezunlarına öncelik tanınan atölyeye katılanlara eğitim öncesi okuma listeleri paylaşılacak ve sonunda sertifika verilecek. Başvurular için [email protected] adresiyle iletişime geçilebilir.