Atölye BİA'da "Toplumsal Cinsiyet Odaklı Hak Temelli Habercilik Eğitimi" yapılacak

Türkiye Avrupa Vakfı, AB desteğiyle 2021 Aralık’tan bu yana yürüttüğü SahNe (Sahte Haberler ve Nefret Söylemiyle Mücadelede Erken Uyarı Sistemi) projesi kapsamında düzenlediği Medya ve Veri Bilimi Eğitimleri’ne devam ediyor.

Hak odaklı, ayrımcılıkla ve nefret söylemi ile mücadele eden habercilik temalı eğitimlerden dördüncüsü olan “Toplumsal Cinsiyet Odaklı Hak Temelli Habercilik Eğitimi” 23 Mart 2024 Cumartesi günü, saat 10.00-17.00'da bianet ve IPS İletişim Vakfı işbirliği ile Atölye BİA’da yapılacak.

22 Mart 2024 Cuma günü, saat 12.00'a kadar başvuru formunu doldururarak eğitime katılabilirsiniz.

Detaylı bilgi için projenin Facebook, X ve Instagram sayfaları ve internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Eğitim programı

10.00-10.45 Toplumsal cinsiyet 101 (Atilla Yardaş)

Toplumsal cinsiyet 101 (Atilla Yardaş) 11.00-12.00 Toplumsal cinsiyet 101 - 2 (Atilla Yardaş)

Toplumsal cinsiyet 101 - 2 (Atilla Yardaş) 12.00-13.00 Öğle arası

Öğle arası 13.00-13.45 İnsan Hakları ve Medya (Ege Öztokat)

İnsan Hakları ve Medya (Ege Öztokat) 13.45-14.00 Ara

Ara 14.00-15.00 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Habercilik (Evrim Kepenek)

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Habercilik (Evrim Kepenek) 15.00-15.30 Ara

Ara 15.30-16.30 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Habercilik - 2 (Evrim Kepenek)

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Habercilik - 2 (Evrim Kepenek) 16.30-17.00 Kapanış

Kimler başvurabilir?

Yerel, ulusal ve dijital basın mensupları/gazeteciler,

Bağımsız gazeteciler,

İçerik üreticileri,

İletişim, medya ve gazetecilik bölümü öğrencileri

Nasıl başvuru yapılır?

SahNE projesinin internet sitesinde yer alan formu doldurarak başvurabilirsiniz.

SahNe projesi hakkında Sahte Haberler ve Nefret Söylemiyle Mücadelede Erken Uyarı Sistemi (SAHNE) projesi, nefret söylemi ve sahte haberlerin olumsuz etkilerine karşı kamuoyunu ve ilgili paydaşları bilgilendirmek amacıyla erken uyarı mekanizmaları geliştirmeyi amaçlamaktadır. Proje kapsamında, Dezenformasyon ve sahte haberleri, ayrımcı dili ve çevrimiçi nefret söylemini tespit etmek için bir erken uyarı sistemi geliştirilirken aynı zamanda gazeteciler, içerik üreticileri, sivil toplum kuruluşları gibi ilgili paydaşların bilgi doğrulama, medya etiği ve kapsayıcı dil konularında kapasitelerini arttırmak için faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Politikaları ve karar vericileri bilgilendirmek için sahte haberleri, nefret söylemlerini ve olası şiddet içeren çatışmaları tespit etmek için sosyal medyayı izleyerek erken uyarı sistemi geliştirilecektir.

Dezenformasyon ve yanlış/eksik bilgilendirme, sahte haber ve nefret söylemi konularında çevrimiçi eğitimler vererek gençlerin medya okuryazarlığını geliştirmektir. Gençler için atölye çalışmaları gerçekleştirmek ve özgür ifade alanı/ortamı oluşturmayı hedeflenmektedir.

(VC)