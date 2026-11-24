IPS İletişim Vakfı/Atölye BİA'nın düzenlediği Temel Gazetecilik Atölyesi'nde Doç. Dr. İrem İnceoğlu, "Türkiye Okumaları" başlıklı oturumda Cumhuriyet'in kuruluş yıllarından bugüne gazete manşetleri üzerinden medya, siyaset ve sermaye ilişkilerini ele aldı. İnceoğlu, medya ile siyaset arasında tek yönlü bir ilişki olmadığını söyledi. Cumhuriyet gazetesinin 1930 tarihli sayısından yola çıkarak basının "makbul yurttaş" inşasındaki rolünü anlattı. 1960 darbesi sonrası manşetlerin darbeyi meşrulaştırdığını, 1980 darbesiyle sansürün belirginleştiğini ve siyasetin kişiselleştiğini belirtti. 1980 sonrasında aile işletmelerinin yerini holdinglerin aldığını, 2000'lerden itibaren medyanın nüfuz aracına dönüştüğünü ifade etti. Gezi Direnişi sırasındaki "penguen yayıncılığına" değinerek yurttaş gazeteciliğinin bilgiye erişimi demokratikleştirdiğini, ancak mesleki ilkelerin önemini koruduğunu vurguladı. Dijital medyada haber değerinin etkileşimle belirlenmesini ve yapay zekayla birlikte bilgiyi ayıklamanın zorlaştığını eleştirdi.

IPS İletişim Vakfı/Atölye BİA’nın bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Temel Gazetecilik Atölyesi bugün başladı. Atölyenin ilk gününde Doç. Dr. İrem İnceoğlu, “Türkiye Okumaları” başlıklı bir oturum gerçekleştirdi.

İnceoğlu, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarından günümüze gazete manşetleri üzerinden medya, siyaset ve sermaye arasındaki ilişkileri ele aldı.

“Medya ile siyaset arasında tek yönlü bir ilişki yok”

Gazeteciliğin yaşananları belgelemekle sınırlı olmadığını vurgulayan İnceoğlu, olayları kendi bağlamı içinde iktidar ilişkileri bakımından sorgulamanın önemine değindi. Hangi olayların haberleştirildiğinin, kimlerin görünür kılındığının ve haber dilinin siyasal anlam üretimindeki rolüne dikkat çekti:

Medya siyasete dair bir söz söylüyor ama siyasetin iktidar alanı içerisinde de medyanın söylediği söz şekilleniyor. Medya ile siyaset arasında tek yönlü bir ilişki yok.

İnceoğlu, bugün muhalif kimliğiyle bilinen gazetelerin geçmişte siyasi iktidarlarla kurduğu ilişkilerin de incelenmesi gerektiğini söyledi. Neoliberal politikalar ve yeni iletişim teknolojileriyle birlikte bu ilişkiye dahil olan farklı dinamikleri anlattı.

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Basının “makbul yurttaş” inşasındaki rolü

Cumhuriyet gazetesinin 12 Aralık 1930 tarihli sayısını katılımcılarla birlikte inceleyen İnceoğlu, tasarrufu ve yerli üretimi teşvik eden haberler üzerinden ekonomik kalkınma hedefleri ile yurttaşlık anlayışı arasındaki ilişkiyi ele aldı:

Beş milyon kişi günde beş kuruş biriktirirse senede 90 milyon lira toplanır ve işte milli sermaye.” Milli kimliğin en atomize hali olduğunu ve o milli kimliğin bu şekilde inşa edilebileceğine dair çok güçlü bir imadan bahsediyoruz.

Gazetedeki kadın ve erkek temsillerini de değerlendiren İnceoğlu, kıyafet tercihlerinin Cumhuriyet'in modernleşme anlayışını yansıttığını, basının yurttaşın nasıl görünmesi ve davranması gerektiğine ilişkin bir anlam ürettiğini ifade etti.

Askeri darbelerin basında meşrulaştırılması

İnceoğlu, 1960 askeri darbesinin ardından yayımlanan “Türk ordusu vazife başında” ve “Endişeye mahal yok” gibi manşetler üzerinden haber dilinin darbeyi meşrulaştırmadaki rolünü anlattı.

1960 darbesinin ardından sendikal haklar ve basın özgürlüğü alanında yaşanan gelişmelere de değinen İnceoğlu, demokratik hakların askeri müdahale yoluyla sağlanmasının yarattığı çelişkiyi tartışmaya açtı.

1980 askeri darbesiyle birlikte basın üzerindeki sansürün daha belirgin hale geldiğine dikkat çeken İnceoğlu, gazete manşetlerinde siyasetin kişiselleşmesinin izlerini de takip etti. 1960 darbesinde ordunun bir bütün olarak temsil edildiğini, 1980 darbesinde ise Kenan Evren'in kişiliğinin ön plana çıktığını söyledi.

İnceoğlu, iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte siyasi aktörlerin kişiliklerinin ve görsel temsillerinin habercilikte giderek önem kazandığını anlattı.

Aile işletmelerinden holding medyasına

1980 sonrasında neoliberal politikalarla birlikte medya sahipliğinin dönüşümünü ele alan İnceoğlu, aile işletmelerinin yerini holdinglerin almaya başladığını anlattı.

Geçmişte sermaye gruplarına düzenli nakit akışı sağlayan basın kuruluşlarının 2000'li yıllardan itibaren siyasi ve ekonomik nüfuz elde etmenin bir aracına dönüşmesine dikkat çekti.

Nüfuz aslında para verip satın alınıyor ya da mesela algı satın alınıyor. Burada o etki alanı satın alınabilen bir şeye dönüştürülüyor.

İnceoğlu, 1990'larda özel radyo ve televizyonların yaygınlaşmasıyla haber tüketim alışkanlıklarının değiştiğini, televizyon haberciliğinde eğlence unsurunun ve sunucuların kişiliklerinin ön plana çıktığını da sözlerine ekledi.

“Penguen yayıncılığı” ve medyanın görmedikleri

2000'li yıllarda “havuz medyası” kavramının gündeme geldiğini hatırlatan İnceoğlu, medya sahipliğinin haber üretimine etkisini 2013 Gezi Direnişi üzerinden ele aldı.

Haber kanallarının yaşananları aktarmak yerine belgesel yayımladığı bu dönemde “penguen yayıncılığı” kavramı ortaya çıkarken yurttaşların kendi bilgi akışını sağlamaya başlamasıyla yurttaş gazeteciliği de yaygınlaştı.

İnceoğlu, yurttaş gazeteciliğinin bilgiye erişimi demokratikleştirdiğini ancak yanlış bilginin dolaşıma girmesi karşısında mesleki ilkelerin önemini koruduğunu vurguladı:

Ben hala gazeteciliğin bir kurumsal anlayışa sahip olması gerektiğini, basın yayın etiğinin ve o normların tartışılması ama güncellenmesi ve korunması gerektiğini düşünenlerdenim.

Haber değerinin yerini etkileşim mi alıyor?

Dijital medyada hız, sansasyon ve beğeni alma kaygısının ön plana çıkmasını eleştiren İnceoğlu, haber değerinin giderek etkileşim üzerinden belirlenmesine dikkat çekti.

Yapay zekanın yaygınlaşmasıyla bilgiye erişimin kolaylaştığını ancak bilgiyi ayıklamanın ve anlamlandırmanın güçleştiğini belirten İnceoğlu, gazeteciliğin karşı karşıya olduğu sorunlardan birini şöyle tarif etti:

Neyi nasıl filtreleriz, nereden çıkartırız, önemli haberleri nasıl buluruz? Çünkü bir yandan da yapay zeka ile o kadar çok bilgiye erişimimiz var ki ama felsefi bir yerden bakarsak o kadar çok bilgi, hiç bilgi anlamına da gelebiliyor.

(EG)