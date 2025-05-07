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Yayın Tarihi: 7 Mayıs 2025 17:57
 ~ Son Güncelleme: 8 Mayıs 2025 16:16
2 dk Okuma

TEMEL GAZETECİLİK ATÖLYESİ MAYIS 2025

Atölye BİA'da ilk gün: Gazetecilik nedir?

IPS İletişim Vakfı/bianet'in düzenlediği 2025 yılının ilk “Temel Gazetecilik Atölyesi” bugün başladı. Atölye, 10 Mayıs’a kadar sürecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Atölye BİA'da ilk gün: Gazetecilik nedir?

7-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan Temel Gazetecilik Atölyesi, gazeteci Nevin Sungur ve Hilmi Hacaloğlu’nun katılımıyla bugün başladı. Atölye BİA’da gerçekleştirilen eğitime, farklı şehir ve üniversitelerden 13 kişi katıldı.

Atölyenin ilk oturumunda katılımcılar gruplara ayrılarak hak odaklı haber taraması yaptı.

Gazeteciliğin saygınlığını savunmak

Haber taramasının ardından atölye gerçekleştirilen ‘Gazeteciliğe Giriş’ oturumuyla devam etti. Oturumda gazeteci Nevin Sungur’un katılımcılara aktarımda bulundu. Sungur, baskılara karşı gazetecilik yapmanın mesleğin saygınlığını savunmak olduğunu belirtti.

‘Editör ne ister muhabir ne yapar?’

Sungur’un ardından gazeteci Hilmi Hacaloğlu ‘Editör ne ister muhabir ne yapar?’ sorusunu yanıtladı. Kendi deneyimlerinden aktarımlar yapan Hacaloğlu, katılımcılarla birlikte Türkiye’deki medya ortamını inceledi.

Atölyede haber nedir ve nasıl yazılır, editoryal süreçler nelerdir, hak odaklı habercilik, toplumsal cinsiyet odaklı habercilik, barış gazeteciliği konularının yanı sıra farklı mecralar için haber kurgulamak ve haber fotoğrafçılığı üzerine bilgilendirici ve uygulamalı dersler yapılacak.

Katılımcıların, bianet Genel Yayın Yönetmeni Murat İnceoğlu ve gazeteci Esra Açıkgöz ile hazırlayacakları haberler, atölye sonunda bianet’te yayımlanacak.

Temel Gazetecilik Atölyesi programı şöyle;

7 Mayıs Çarşamba: Gazeteciliğe giriş/Nevin Sungur, Editör ne ister muhabir ne yapar?/Hilmi Hacaloğlu

8 Mayıs Perşembe: Hak odaklı habercilik nedir? Nasıl yapılır?/Sevda Alankuş , Video Haberciliği/Hamdi İstanbullu, Haber fotoğrafçılığı/Hüseyin Özdemir, Gazeteciler için dijital araçlar/Orhan Şener

9 Mayıs Cuma: Röportaj ve söyleşi: Sormak, dinlemek, anlamak/Diyar Saraçoğlu, Gündem Toplantısı: Haber konularının netleştirilmesi/Esra Açıkgöz, Murat İnceoğlu, Haber Atölyesi: Kaynak taraması ve haber yazımında izlenecek yöntemin belirlenmesi/Esra Açıkgöz, Murat İnceoğlu

10 Mayıs Cumartesi: Gündem Toplantısı: Haber konularının netleştirilmesi/Esra Açıkgöz, Murat İnceoğlu, Haber Atölyesi: Kaynak taraması ve haber yazımında izlenecek yöntemin belirlenmesi/Esra Açıkgöz, Murat İnceoğlu

Atölye BİA'nın etkinliklerinden haberdar olmak için Instagram ve X hesaplarını takip edebilirsiniz.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
atölye bia temel gazetecilik atölyesi
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19 Ekim 2022
/haber/atolye-bia-nin-siradaki-tematik-webinari-arastirmaci-gazetecilik-268601
ATÖLYE BİA / DİJİTAL MECRA - ARALIK 2022
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10 Kasım 2022
/haber/atolye-bia-dan-gazeteci-ve-stk-lar-icin-dijital-mecralar-atolyesi-269774
ATÖLYE BİA / TEMEL GAZETECİLİK - EKİM 2022
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7 Ekim 2022
/haber/atolye-bia-da-ucuncu-gun-soylesi-nasil-yapilir-haber-nasil-hazirlanir-268202
Atölye BİA'da Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri için Hak Odaklı Gazetecilik Atölyesi düzenlendi
5 Kasım 2023
/haber/atolye-bia-da-bogazici-universitesi-ogrencileri-icin-hak-odakli-gazetecilik-atolyesi-duzenlendi-287447
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/haber/secim-donemlerinde-hak-haberciligi-deprem-bolgesinden-gazeteciler-atolye-bia-da-bulustu-289449
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11 Ekim 2022
/haber/atolye-bia-dan-tematik-webinar-dis-habercilik-268332
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/haber/atolye-biadan-ekoloji-ve-iklim-haberciligi-atolyesi-301485
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