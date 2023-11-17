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Yayın Tarihi: 17 Kasım 2023 15:31
 ~ Son Güncelleme: 17 Kasım 2023 15:33
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Atmosferdeki sera gazları 2022'de bir kez daha rekor seviyeye ulaştı

Dünya Meteoroloji Örgütü, 2022'de salınan karbondioksitin küresel ortalamasının ilk kez Sanayi Devrimi öncesi seviyelerin yüzde 50 üzerine çıktığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/17/atmosferdeki-sera-gazlari-2022-de-bir-kez-daha-rekor-seviyeye-ulasti.jpg
Fotoğraf: Canva

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) yayımladığı yeni Sera Gazı Raporu'yla 2022'de salınan karbondioksitin küresel ortalamasının ilk kez Sanayi Devrimi öncesi seviyelerin yüzde 50 üzerine çıktığını duyurdu.

Sera gazı artışının 2023'te de devam ettiği kaydedilen açıklamada, bu yıl karbondioksit konsantrasyonlarındaki artış oranının da geçen yıla ve 10 yılın ortalamasına göre biraz daha düşük olduğu belirtildi.

Açıklamada, bunun "büyük olasılıkla" karbon döngüsündeki doğal, kısa süreli değişimlerden kaynaklandığı; ancak endüstriyel faaliyetler nedeniyle emisyonların artmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

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Fosil yakıt tüketiminin azaltılması çağrısı

WMO'nun raporla ilgili yaptığı açıklamaya göre, sera gazı salınımlarının artması durumunda, karbondioksit havada birikecek ve bu sene kaydedilen sıcaklık rekorları, emisyonlar sıfıra düşürülse bile bu yüzyılın sonuna kadar devam sürebilecek.

Atmosferdeki sera gazlarının geçen yıl bir kez daha en yüksek seviyesine ulaştığı kaydedilen açıklamada ayrıca, Dünya'nın en son 3-5 milyon yıl önce sıcaklığın 2-3 santigrat derece daha yüksek olduğu dönemde geçen seneye benzer bir karbondioksit seviyesini gördüğü belirtildi.

WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, "Bilim camiasının onlarca yıldır yaptığı uyarılara, binlerce sayfalık raporlara ve onlarca iklim konferansına rağmen hâlâ yanlış yönde ilerliyoruz," dedi. Taalas, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Sera gazı konsantrasyonlarının mevcut seviyesi, bizi bu yüzyılın sonuna kadar Paris Anlaşması hedeflerinin çok üzerinde bir sıcaklık artışı yoluna sokuyor. Buna yoğun sıcaklık ve yağışlar, buzların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi, okyanus ısısı ve asitlenmesi gibi aşırı hava olayları eşlik edecek. Sosyoekonomik ve çevresel maliyetler çok yükselecek. Fosil yakıt tüketimini acilen azaltmalıyız." 

Bültenin tamamını (İngilizce) okumak için tıklayın. (TY)

wmo dünya meteoroloji örgütü sera gazı iklim krizi
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/haber/tuik-sera-gazi-emisyonu-2021-de-yuzde-7-7-artti-276493
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/haber/sera-gazi-emisyonlarindan-en-cok-zenginler-sorumlu-231246
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/haber/ab-den-sera-gazi-emisyonlarini-sifira-indirmek-icin-yasa-taslagi-221173
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/haber/turkiye-2030-da-sera-gazi-salimini-yuzde-21-azaltacagini-acikladi-peki-bu-dogru-mu-167955
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