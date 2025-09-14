Atlas Sineması “Dağlardan Başka Tanık Yok” filminin galasını iptal etti

Yönetmen Kurtuluş Baştimar, 29 Eylül 2025’te İstanbul Atlas Sineması’nda yapılması planlanan “Dağlardan Başka Tanık Yok" filminin galasının, haftalar öncesinden kesinleşmiş rezervasyona rağmen keyfi bir şekilde iptal edildiğini açıkladı.

Faali meçhul bir cinayeti konu alan filmin festival kopyası salona teslim edilmesine rağmen, Atlas Sineması yönetiminin fragmanı izledikten sonra gösterimi iptal ettiği belirtildi. Baştimar’ın açıklamasına göre, salon yönetimi herhangi bir makul gerekçe sunmadan galayı iptal etti ve aynı tarihi başka bir etkinliğe ayırdı.

Kararı etik dışı ve bağımsız sinema için yıkıcı bir adım olarak değerlendiren Baştimar şöyle dedi:

“Atlas Sineması, kesinleşmiş bir rezervasyonu iptal ederek hem sanatçılara hem de izleyiciye karşı sorumsuz bir tutum sergilemiştir. Bu karar yalnızca bizim emeğimizi değil, Türk sinemasının özgürce nefes almasını da engelliyor.”

Galayı iptali “sansüre varan bir müdahale” olarak nitelendiren Baştimar, Atlas Sineması yönetimini bu kararını gözden geçirmeye çağırdı. Yönetmen ayrıca sanat dünyasını ve kamuoyunu bağımsız sinemaya sahip çıkmaya davet etti.

(EMK)