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ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 08.09.2026 15:27 8 Eylül 2026 15:27
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.09.2026 15:32 8 Eylül 2026 15:32
Okuma Okuma:  2 dakika

Atlas Çağlayan’ın öldürülmesine ilişkin davada E.Ç.’ye 18 yıl 10 ay hapis

İstanbul Güngören’de Atlas Çağlayan’ın öldürülmesine ilişkin davada mahkeme, suça sürüklenen çocuk E.Ç.’ye üç ayrı suçtan toplam 18 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Savcılık, E.Ç. hakkında 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis istemişti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Atlas Çağlayan’ın öldürülmesine ilişkin davada E.Ç.’ye 18 yıl 10 ay hapis
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İstanbul’un Güngören ilçesinde Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı.

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen ikinci duruşmada mahkeme, tutuklu suça sürüklenen çocuk (SSÇ) E.Ç.’yi toplam 18 yıl 10 ay hapis cezasına mahkûm etti.

Mahkeme, E.Ç. hakkında “çocuğa karşı kasten öldürme”, “6136 sayılı Kanun’a muhalefet” ve “zincirleme şekilde silahla tehdit” suçlarından hüküm kurdu.

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Savcılık 21 yıl 7 aya kadar hapis istemişti

Davanın 9 Haziran’da görülen ilk duruşmasında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı.

Savcılık, E.Ç.’nin Atlas Çağlayan’a yönelik “çocuğa karşı kasten öldürme”; diğer dört kişiye yönelik “silahla tehdit” ve “6136 sayılı Kanun’a muhalefet” suçlarından 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

Dosyadaki Adli Tıp Kurumu raporunda da E.Ç.’nin fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu değerlendirilmişti.

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Ne olmuştu?

14 Ocak’ta Güngören’de iki grup arasında çıkan tartışma sırasında Atlas Çağlayan bıçaklanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan E.Ç. tutuklanmış, hakkında Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

Mahkemenin bugün açıkladığı kararla E.Ç.’ye toplam 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
suça sürüklenen çocuk
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