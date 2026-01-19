ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 19.01.2026 12:43
 SG: Son Güncelleme: 19.01.2026 13:57
Okuma Okuma:  2 dakika

Atlas Çağlayan’ın ailesi Adalet Bakanı ile görüştü

Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunduğu ve aileyi tehdit ettiği belirtilen 6 kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Atlas Çağlayan’ın ailesi Adalet Bakanı ile görüştü
Fotoğraf: Anne Gülhan Çağlayan

14 Ocak'ta İstanbul'da, birbirini daha önceden tanımayan 17 yaşındaki Atlas Çağlayan ve 15 yaşındaki başka bir çocuk arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle başladığı iddia edilen olay sokakta devam etti.

Bu sırada 15 yaşındaki çocuk, Atlas Çağlayan'ı bıçakladı.

Ağır yaralanan Çağlayan, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Gözaltına alınan 15 yaşındaki çocuk suçlamaları kabul etti, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anne Gülhan Çağlayan, haber ajanslarına yaptığı ilk açıklamalarda, oğlunun Ahmet Minguzzi gibi öldürüldüğünü düşündüğünü söyledi ve ambulansın olay yerine "geç geldiğini" savundu.

"40-45 dakika ambulans beklendi"

BBC’nin aktardığına göre, yakında bulunan bir restoran sahibi olan Yener Başkutlu, kargaşa olduğunu fark ettikten sonra dışarı çıktıklarında bir kişinin bıçaklandığını gördüklerini söyledi.

Atlas'ın kanamasını durdurmaya çalıştıklarını ancak başaramadıklarını belirten Başkutlu, "Ambulansla ilgili büyük sıkıntı yaşadık. Güngören'den ambulans gelmediği için Bayrampaşa'dan geldi. Bundan dolayı 40-45 dakika ambulans beklendi" dedi.

Çağlayan'ın ailesi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir görüşme yaptı, baba Cüneyt Çağlayan, Bakan Tunç'un adli sürecin takipçisi olduğunu duyurdu.

Anne Çağlayan'ın tehdit mesajları aldığını dile getirmesinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Konuya ilişkin resen soruşturma başlatıldığını belirten savcılık,  “İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne fiil ve fail tespitiyle, altı şüpheli hakkında gözaltına alma konusunda gerekli talimat verilmiştir.” açıklamasında bulundu.

"Ölen de öldüren de bizim çocuklarımız"

Çağlayan'ın ölümü ile suça sürüklenen çocuklar yeniden gündeme geldi.

Feminist gazeteci yazar Berrin Sönmez, konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında çocukları hedef alarak değil, sistemi eleştirerek bir bakış açısı oluşturulması gerektiğini belirtti.

Sönmez, bu paylaşımın ardından çok sayıda hakarete maruz kaldı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
