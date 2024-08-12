Atlar, düşünüldüğünden daha zeki

Nottingham Trent Üniversitesi (NTU) araştırmacıları tarafından yürütülen bir çalışma, 20 atın davranışlarını üç aşamalı bir oyunla inceledi.

"Applied Animal Behaviour Science" dergisinde yayımlanan çalışmayı yürüten araştırmacılar, atların oyunu ne kadar çabuk kavradıklarını görünce şaşırdıklarını; atların yalnızca anlık uyaranlara tepki verdiği ve strateji geliştirmek için yeterince zeki olmadıkları yönündeki teorileri çürüttüklerini söyledi.

Araştırmacılar, yeni bulguların daha insancıl at eğitimlerine ve onların refahında iyileşmelere yol açabileceğini söyledi.

Ödül ve ceza

Araştırmanın ilk aşamasında, atlardan burunlarıyla bir deste karta dokunarak ödül kazanmaları istendi. İkinci aşamada ise atların, kartlara sadece "dur ışığı kapalıyken" dokunmaları gerektiği öğretildi. Ancak, bazı atlar ışığın durumunu dikkate almadan kartlara dokunmaya devam etti.

Oyunun son aşamasında, "dur ışığı" yanarken kartlara dokunan atlara ödül verilmedi. Araştırmacılar, bu cezai yaptırımın uygulanması ile birlikte atların davranışlarında hızlı bir değişim gözlemledi.

Atların, "yanlış yapmanın bir bedeli" olduğunu fark ettikleri ve bu nedenle kurallara uymayı öğrendikleri tespit edildi. Araştırmacılar, ceza uygulandığında, atların ışığın durumuna göre kartlara dokunmaları gerektiğini daha iyi anladıklarını belirtti ve atların zekâsının beklenenden daha gelişmiş olduğunu vurguladı.

Baş araştırmacı Louise Evans, "Cezayı devreye soktuğumuzda atların performansında bir iyileşme bekliyorduk, ancak bu iyileşmenin bu kadar hızlı ve belirgin olması bizi şaşırttı,” dedi.

Araştırmacılar ayrıca, yanlış davranışlarının bir sonucu olmadığı sürece, atların kurallara uymadığını gözlemledi. (TY)