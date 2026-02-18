ENGLISH KURDÎ
HAKLAR
YT: Yayın Tarihi: 18.02.2026 13:48
 SG: Son Güncelleme: 18.02.2026 14:04
Okuma Okuma:  1 dakika

ATK 'tahliye', karakol 'olmaz' dedi

Uzmanların tahliye edilmeli dediği 60 yaşındaki yüzde 96 engelli tutuklu, karakoldan gelen olumsuz görüş nedeniyle hapiste tutuluyor

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Marmara (Eski adıyla Silivri) 2 Nolu L Tipi Cezaevinde tutulan İrfan Yılmaz için Adli Tıp Kurumu (ATK) tahliye edilmeli dedi. Ancak ATK raporuna rağmen mahalli karakol olumsuz görüş bildirdiği için tahliye olamadı.

Serebellar Sendromu nedeniyle yüzde 96 engelli raporu bulunan İrfan Yılmaz bir süre önce sosyal medya paylaşımları gerekçesi ile tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne konuldu. Yılmaz ailesi aracılığıyla ilettiği bilgiye göre, savcının yönlendirmesi ile Adli Tıp Kurumu'na başvurdu. İhtiyaçlarını refakatçi arkadaşının giderdiği Yılmaz'ın ailesine mektubu da hücre arkadaşı yazdı.

Marmara Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi 60 yaşındaki İrfan Yılmaz hakkında 30 Ekim 2025 tarihinde düzenlediği raporda “Hayatını idame ettirmesinde bir başka kişinin yardımına ihtiyacı vardır” görüşünü savundu. Adli Tıp Kurumu 11'nci İhtisas Kurulu’nun 26 Kasım 2025 tarihli raporunda da aynı sonuca varıldı.

Her iki kurumun verdiği karar doğrultusunda Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne görüş soruldu.  Karakol tahliye konusunda "toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturabileceği" yönünde görüş bildirdi.

Emniyetten gelen olumsuz değerlendirme nedeniyle İrfan Yılmaz tahliye edilmedi.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
