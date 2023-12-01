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Yayın Tarihi: 1 Aralık 2023 17:40
 ~ Son Güncelleme: 1 Aralık 2023 17:53
1 dk Okuma

ATK, ölen PKK’linin cenazesini karton kutuda ailesine verdi

İstanbul ATK, 2018'de çıkan çatışmada yaşamını yitiren YJA-STAR'lı Menfiyat Elçiçek'in cenazesi ailesine karton bir kutu içerisinde teslim etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/01/atk-olen-pkklinin-cenazesini-karton-kutuda-ailesine-verdi.jpg

İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK), 14 Eylül 2018’de Hakkari’nin Kato Marînos bölgesinde çıkan çatışmada yaşamını yitiren PKK’nin kadın grubu YJA-STAR’lı Menfiyat Elçiçek’in cenazesini karton kutuda ailesine teslim etti.

MA’nın haberine göre; 2018’de yapılan DNA testine rağmen Elçiçek’in cenazesi ailesine haber verilmeden emniyet tarafından defnedildi.

Cenazenin defnedilmesinin üzerinden geçen beş yılın ardından Hakkari Emniyet Müdürlüğü 29 Kasım 2023’te aileyi aradı ve Elçiçek’in cenazesinin İstanbul ATK’de olduğu bilgisini paylaştı.

 Aile, İstanbul ATK’ye başvurdu. ATK, Elçiçek’in cenazesini ailesine beyaz karton bir kutu içerisinde teslim etti.

 Aile karton kutu içinde aldıkları cenazeyi Şırnak’ın İdil ilçesinde polis ablukası altında defnetti.

"ATK
DİYARBAKIR BARO BAŞKAN YARDIMCISI ÖZDEMİR
"ATK'deki boşluk cenazelere işkenceye dönüştü"
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Uzun
Uzun'un kemikleri kutu içinde ailesine teslim edildi
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(RT)

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