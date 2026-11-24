43 yıldır cezaevinde olan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilen Ali Osman Köse hakkında Adli Tıp Kurumu (ATK) 10 Kasım'da üç ay infaz ertelemesi verdi. Ancak Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 Kasım'da "ağırlaştırılmış müebbet hükümlülerinin cezasının infazına hiçbir surette ara verilemez" diyen yasa maddesine dayanarak erteleme talebini reddetti.

Köse'nin avukatı Naim Feyzullah Eminoğlu, karara karşı Tekirdağ İnfaz Hakimliği'ne itiraz etti.

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"Eşyalarını topla, tahliye olacaksın"

Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yetkilileri 17 Kasım saat 14.30'da Köse'nin kaldığı hücreye girdi. Köse'ye tahliye olacağını söyleyip eşyalarını toplamasını istediler.

Köse eşyalarını toplamaya başladı. Saat 15.50'de cezaevi görevlileri tekrar hücreye girdi ve infaz ertelemesinin savcılık tarafından durdurulduğunu iletti.

Savcılığın ret kararı ise bir gün önce, 16 Kasım tarihinde verilmişti. Eminoğlu, "Savcılığın kararından idarenin haberi yokmuş. İdare 17'sinde gelip 'tahliye olacaksın' diyor. Ali Osman Köse yıllardır içeride ve sağlık durumu da iyi değil. Tahliye olmayı bekliyordu" dedi.

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ATK raporu: Üç ay infaz ertelemesi

ATK İstanbul 11. İhtisas Kurulu 10 Kasım'da oy birliğiyle verdiği rapora göre Kurul, üç ay süreyle infazın ertelenmesinin uygun olduğuna karar verdi.

Buna göre süre bitiminde hastalığın son durumu, nüks ve metastaz olup olmadığı, kemoterapi ya da radyoterapi alıp almadığı ve tedavi planı onkoloji raporuyla yeniden değerlendirilecekti.

Savcılık: "Hiçbir surette ara verilemez"

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı 16 Kasım'da infazın ertelenmesi talebini reddetti. Savcılık kararında, Köse'nin infazı süren cezalardan birinin ağırlaştırılmış müebbet olduğunu, infazın geri bırakılmasına karar verilemeyeceğine hükmetti.

Karar, aynı kanunun 25. maddesine dayandırıldı. Bu madde şöyle diyor: "Hükümlünün cezasının infazına, hiçbir surette ara verilemez. Hükümlü hakkında uygulanacak tüm sağlık tedbirleri, tıbbi tetkik ve zorunluluklar hariç ceza infaz kurumlarında, mümkün olmadığı takdirde tam teşekküllü Devlet ya da üniversite hastanelerinin tek kişilik ve yüksek güvenlikli mahkûm koğuşlarında uygulanır."

"ATK bile bile erteleme verdi"

Eminoğlu, savcılığın kararının hukuka ve Anayasa'ya aykırı olduğunu söyledi:

"25. madde engelliyor ama sonuçta hiçbir kanun yaşam hakkından daha üstün olamaz. Dilekçemizde de bunu belirttik. ATK da ağırlaştırılmış müebbet hükümlülerinin infazının ertelenemeyeceğini biliyor. Ama durumu çok ciddi bulduğu için, müvekkilin ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü olduğunu bilmesine rağmen üç ay infaz ertelemesine karar verdi. Buna rağmen tahliye etmediler. Bu direkt Anayasa'ya aykırı, yaşam hakkına müdahale niteliğinde."

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İtiraz ve Anayasa Mahkemesi yolu

Eminoğlu 20 Kasım'da Tekirdağ İnfaz Hakimliği'ne itiraz dilekçesi verdi. Dilekçede savcılık kararının, "Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir" diyen Anayasa'nın 17. maddesine aykırı olduğu belirtildi.

Eminoğlu, "Bütün hukuk yollarını sonuna kadar tüketeceğiz. Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız" dedi.

Ne olmuştu? 1957 İznik doğumlu Ali Osman Köse, 1980'lerin başında tutuklandı ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edildi. Yaklaşık 43 yıldır cezaevinde. 2021'de kanserli böbreği alındı. ATK bu tarihten sonra Köse hakkında birden fazla kez "cezaevinde kalabilir" raporu verdi. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, Köse'nin sağlık durumunu ve tahliye olanaklarını Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yazılı soru önergesiyle sordu. Eren, ATK heyetlerinde onkoloji ve nöroloji uzmanlarının yer alıp almadığını, Köse'nin 2021'deki ameliyatından sonra kaç kez onkolojik kontrolden geçtiğini sordu. Ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hükümlüleri için "umut hakkı" ve ağır hasta mahpusların infazının ertelenmesi konularında yasal düzenleme planlanıp planlanmadığını öğrenmek istedi. MED TUHAD-FED: Son iki yılda 15 hasta mahpus yaşamını yitirdi İHD raporu İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) Nisan 2025 tarihli tespitlerine göre Türkiye cezaevlerinde en az 1.412 hasta mahpus var, bunların 335'i ağır hasta. Hasta mahpusların tahliyesi talebiyle 17 Kasım'da, yani Köse'nin tahliyesinin son anda durdurulduğu gün, Ankara'da Adalet Bakanlığı önünde süresiz oturma eylemi başlatıldı. TUHAD-FED öncülüğünde, DEM Parti, İHD ve ÖHD'nin çağrısıyla düzenlenen eylemde ağır hasta olduğu belirtilen 58 mahpusun tahliyesi isteniyor.

(FY)