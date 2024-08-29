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HABER
Yayın Tarihi: 29 Ağustos 2024 14:06
 ~ Son Güncelleme: 29 Ağustos 2024 16:29
1 dk Okuma

9 GÜNDÜR NARİN'DEN HABER YOK

ATK: Diş izi Narin’e ait değil

Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından hazırlanan rapor, soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Görselde, toprak bir zeminin üzerinde, üzerinde çizgi film karakterleri olan pembe bir çocuk terliği yer alıyor. Terliğin çevresinde ise siyah ayakkabı giymiş iki kişi var; ayakkabılarının gölgeleri de görselde belirgin. Görsel, muhtemelen bir olay yeri veya terkedilmiş bir alanda çekilmiş. Terlik, orada yaşanan bir durumu, belki de bir çocukla ilgili bir olayı simgeliyor olabilir.
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşında kız çocuğu Narin Güran'dan 21 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyor.

Narin’in bulunması için yapılan arama çalışmaları 9. gününde devam ederken Anadolu Ajansı’nın geçtiği habere göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınan kayıp kızın ağabeyi E.G'nin (18), kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamlandı.

Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından hazırlanan rapor, soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Raporda, ısırık izinin Narin'e ait olmadığı belirlendi. Bu arada, E.G'nin İstanbul Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yeniden Diyarbakır'a getirildiği öğrenildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın yaşadığı mahallede Psikososyal Destek (PSD) Ekiplerinin çalışmalar yaptığını açıkladı.

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