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Yayın Tarihi: 30 Kasım 2023 17:50
 ~ Son Güncelleme: 30 Kasım 2023 18:01
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ATK'den 81 yaşındaki Makbule Özer için rapor: R Tipi'nde kalabilir

Van'ın Edremit ilçesinde “örgüte yardım etmek” iddiasıyla tutuklanan ve cezasının bir yıl ertelenmesi üzerine geçen yıl serbest bırakılan 81 yaşındaki Makbule Özer, ATK’nin “Cezaevinde kalabilir” raporu üzerine tekrar cezaevine girecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/30/atk-den-81-yasindaki-makbule-ozer-icin-rapor-r-tipi-nde-kalabilir.jpg
*Fotoğraf: MA

Van’ın Edremit ilçesinde 9 Mayıs 2022’de tutuklanan Makbule Özer, “örgüte yardım etmek” iddiasıyla mahkemenin verdiği 2 yıl 1 aylık hapis cezasının bir yıl ertelenmesi üzerine 7 Eylül 2022’de serbest bırakıldı.

81 yaşındaki Özer, Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) “Cezaevinde kalabilir” raporunun ardından tekrar cezaevine girecek.

MA’nın haberine göre; ATK, 11 Kasım’da mahkemeye gönderdiği yazıda, “Makbule Özer’in mevcut belgeleri ve muayene bulgularına göre halihazırda, R (rehabilitasyon) tipi cezaevi şartlarında kalmasının uygun olduğu, 3 ay sonra gözlem notları ve son durumu gösteren sağlık kurulu raporu ile birlikte muayeneye gönderilmesi sonrasında sorulan hususlar hakkında yeniden değerlendirileceği oy birliği ile karar verildi" dedi.

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Rapora ayrıca Özer’in “tekerlekli sandalye ile muayeneye geldiği, astım, nefes darlığı, diz, ayak, bilek hareketlerinin kısıtlı ve görme kısıtlılığı olduğu” notları düşüldü.

Savcılıkla görüşen aileye, Özer’in R tipi cezaevine teslim edilmesi istendi. Aile, bunun üzerine pazartesi günü Özer’i cezaevine teslim edecek.

Özer’in kızı Naime Özer, “Anneme bölge hastanesinde yüzde 61 engelli raporu verildi. Biz, bu raporları savcılığa gönderdik. Daha sonra annemi Adli Tıp’a götürdük. ATK, R cezaevinde kalmasının uygun olduğuna karar verdi. Bugün adliyeye götürürken bile tekerlikle sandalye ile götürdük. Annem, şu an kendi ihtiyacını karşılayamayacak bir durumda. Geçen yıl kalkıp bir bardak su alabiliyordu ama şu an onu bile yapamıyor. Biz annemizi sırtımızda taşıyoruz. Böyle bir hukuksuzluk olmaz. Tüm dünya annemin nasıl bir durumda olduğunu gördü. Bu hukuksuzluğun artık bitmesini istiyoruz” dedi.

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(RT)

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