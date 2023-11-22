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Yayın Tarihi: 22 Kasım 2023 13:03
 ~ Son Güncelleme: 22 Kasım 2023 13:18
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Atina'da taksiciler bir günlük greve gitti

Hükümetin, yeni vergi yasasını eleştiren Atina Taksiciler Sendikası (SATA), yasanın çok uluslu, büyük şirketlerin güçlenmesine ve küçük esnafın zarar görmesine neden olacağını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/22/atina-da-taksiciler-yeni-vergi-yasasina-karsi-bir-gunluk-greve-gitti.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler, Başbakan Kyriakos Miçotakis hükümetinin planladığı yeni vergi yasasına karşı bir günlük grev başlattı.

Atina merkezli ekathimerini'nin haberine göre Atina Taksiciler Sendikası'nın (SATA) çağrısıyla başlayan grev kapsamında, Attiki Bölgesi'ndeki taksiciler, bugün hizmet vermeme kararı aldı.

Hükümetin, serbest meslek çalışanlarının vergi kaçırmasını önlemek için uygulamayı planladığı yeni yasayı eleştiren SATA, yaptığı açıklamada, bu yasanın çok uluslu, büyük şirketlerin güçlenmesine ve küçük esnafın zarar görmesine neden olacağını belirtti.

Aralarında Selanik'in de olduğu bazı kentlerdeki taksici sendikaları da greve destek verdi.

Atinalı taksiciler, 16 Kasım'da da yerel saatle 09.00-16.00 saatleri arasında aynı gerekçeyle greve gitmişti.

(NT)

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/haber/yunanistan-da-uc-bakandan-siyasi-sorumluluk-istifasi-283874
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