KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 4 Aralık 2025 02:59
 ~ Son Güncelleme: 4 Aralık 2025 03:46
1 dk Okuma

AHMET CAN YILMAZ'IN NOVELLASI

"Atina'da Dört Uzun Gün", Ardis Kitap'tan çıktı

90’ların sonu, 2000’ler başında İzmir’de bir öğrenci evini paylaşan Alp, Beyza, Şiyar ve Ömer’in yıllar sonra tatil için Atina’da geçirdikleri dört uzun gün boyunca geçmişleri ve bugünleriyle yüzleşmeleri Ahmet Can Yılmaz'ın güncesinden okura ulaşıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

"Atina'da Dört Uzun Gün", Ardis Kitap'tan çıktı

Ahmet Can Yılmaz’ın novellası Atina’da Dört Uzun Gün, Ardis Kitap'tan yayımlandı. Atina’da Dört Uzun Gün odağında insani ilişkilerin yer aldığı, politik ağlarla örülmüş arkadaşlığın, gençliğin, arzuların ve hüznün zemini üzerindeki bir günce gibi.

* * *

Genç, yatay bir çalışma disiplini olan, cinsiyet eşitliğini önemseyen, sosyal hareketleri özellikle odağına alan Ardis Kitap, genç edebiyata meraklı bir yayın çizgisi oluşturma çabasında. 

Yayınevinin yeni kitabı Atina’da Dört Uzun Gün 90’ların sonu, 2000’lerin başında İzmir’de bir öğrenci evini paylaşan bir topluluğun yıllar sonra tatil için Atina’da bir araya gelişlerini anlatıyor. Ahmet Can Yılmaz bu novellayla Alp, Beyza, Şiyar ve Ömer’in kendi kuşakları içinde birçoklarının yaşadığı duygusal sıkışmayı bir günce akışı içinde okura taşıyor.

Kitapla ilgili ayrıntılı bilgiye ve okuma parçasına erişmek için tıklayın.

Türü: Novella

Katkıda Bulunanlar: 

Editör:Meryem Gültabak

İllüstrasyon: Bilgiseven Vurdu

Son Okuma: Salih Karabulut

Kapak ve Sayfa Tasarımı: Murat Kavak

Basım Tarihi: Kasım 2025

Basım Bilgisi: 1. baskı

Sayfa Sayısı: 112

Çıkış Tarihi: 26.11.2025

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
edebiyat gençlik Ahmet Can Yılmaz ardis yayınları
