Atina, AB-Türkiye göç anlaşmasında kapsamlı revizyon istiyor

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitrios Kayridis, ülkesinin AB-Türkiye göç anlaşmasının kapsamlı gözden geçirilmesi çağrısında bulunduğunu açıkladı.

2016'da Avrupa göç krizi doruktayken yapılan ilk anlaşma, Yunanistan adalarındaki belgeli başvurusu olmayan göçmenlerin Türkiye'ye geri gönderilmesini amaçlıyordu.

Kayridis, yürülükteki anlaşmanın etkisiz kaldığını, Türkiye'nin, geri gönderilenleri anlaşmada kaydedildiği şekilde ülkeye almadığını belirtti. Yunanistan İçişleri Bakanı bununla birlikte, AB yetkilileriyle görüşmelerinin ardından işbirliğindeki iyileşmelere ve Türkiye tarafında sınır kontrol çabalarındaki gelişmelere değinerek iyimserliğini dile getirdi.

Konu, birçok göçmenin Türkiye'den gelerek Yunanistan üzerinden AB'ye giriş yaptıktan sonra Almanya'ya yönelmesi nedeniyle özellikle Almanya için önem taşıyor.

Kayridis, "Yerelde özellikle kara sınırı konusunda bazı ilerlemeler gördük[lerini]" söyledi.

Yunanistan ve Türkiye ilişkileri iyileşiyor

Atina ve Ankara arasında, özellikle göçler ve karasularına ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle üreyen gerginlikler 6 Şubat depremlerine Yunanistan'ın verdiği canlı tepkiler sonrasında gevşemeye başladı, çift taraflı ilişkilerde yeni bir başlangıç zemini oluştu. Yunanistan ve Türkiye liderleri, görüşmeleri yeniden başlatmaya karar verdiler.

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Türkiye'deki Mayıs seçimlerinin ardından AB'ye katılım müzakerelerine de yeniden ilgi gösterilir oldu.

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Güven artırıcı önlemler

Bu arada geçtiğimiz hafta Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasındaki dördüncü tur Askeri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı, Ankara'da Savunma Bakanlığı'nda gerçekleşti.

Türkiye ve Yunanistan heyetleri 3 yılı aşkın sürenin ardından 13 Ekim'de Ankara’da bir araya geldi. Toplantı gündeminde savaş gemilerinin pozisyonları, savaş uçaklarının uçuş ve manevraları ve NAVTEX yayınları gibi konular vardı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, deniz ve hava faaliyetleri konularında iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik Türk ve Yunan savunma bakanlıkları heyetleri arasındaki ilk görüşme 2010'da Yunanistan'da, ikinci görüşme ise Türkiye'de yapılmıştı.

Uzun süre ara verilen görüşmelerin üçüncüsü, 21 Şubat 2020'de Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenmişti. Görüşmelerde Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı üzerinde mutabakat sağlandı.

Deniz ve hava faaliyetlerine yönelik işbirliği ve emniyetin artırılmasına dönük görüşmelerin dördüncüsünün ise Ankara'da yapılmasına karar verildi.

Heyetler COVID-19 salgının etkili olması nedeniyle 2021'de videokonferans yöntemiyle bir araya geldi. Toplantının ardından, Milli Savunma Bakanlığı tarafından "Güven Artırıcı Önlemler konusundaki görüşmelerin devamı hususunda mutabık kalındı ve "Müteakip toplantının Ankara'da icra edilmesi planlanmaktadır." açıklaması yapıldı.

Bu tarihten sonra yaşanan çeşitli gelişmeler Ege'de tansiyonu yükseltirken, Ankara'da yapılması kararlaştırılan toplantıya yönelik uzun süre gelişme yaşanmadı.

Kayridis, anlaşmaya kara sınırlarının dahil edilmesini isitiyor

Kayridis, AB-Türkiye göç anlaşmasını canlandırma ve genişletme ihtiyacını vurgulayarak, bu konuda hala alınacak uzun bir yol olduğunu kabul ettiklerini söyledi. Bu açıdan sınır kontrolü ve kaçakçılık şebekeleriyle mücadeledeki gelişmeler en kritik alanlar olarak öne çıkıyor. Özgün anlaşma yalnızca adalar üzerinden Yunanistan'a geçen göçmenlere uygulanıyordu, ancak Kayridis kara sınırındaki kontrollerin de anlaşmaya dahil edilmesini öneriyor.

Güncelleme için ek finansman

Ayrıca, güncellenmiş bir anlaşmanın uygulanmasını desteklemek için ek finansman gereği de gündemde. Avrupa Komisyonu, AB-Türkiye anlaşmasının uygulanması için yaklaşık 10 milyar avro tahsis etmiş olsa da, Kayridis Yunanistan'ın önerilerinin yürürlüğe konulması açısından ek 3 milyar avro daha gerekebileceğinin göz önüne alınmasını istiyor.

(AEK)