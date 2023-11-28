Atilla Dorsay: Var mı bir Kürdistan?

Sinema eleştirmeni Atilla Dorsay, dün akşam (27 Kasım) TELE 1’de gazeteci Merdan Yanardağ’ın sunduğu programa konuk oldu.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre Dorsay, programda Kürt senarist ve yönetmen Yılmaz Güney ile ilgili konuşurken şöyle dedi:

“Belki de hayatı üç ‘K’ üzerine kuruluydu. Bir tanesi komünistti. Bunun benim için hiçbir zararı yok. İkincisi Kürt olmasıydı. Ne Kürtleri ne de başka bir ırkı küçük görmedim. Hele Kürtleri hiç görmedim. Çünkü bugün Kürtler; dünya üzerinde bile kendi vatanı, kendi milleti, kendi devleti olmayan tek ırk. Var mı bir Kürdistan? Yok.”

Dorsay’dan sonra söz alan Merdan Yanardağ “Kuzey Irak’ta var,” dedi.

Dorsay bunun üzerine, “Bırakın da kursunlar kardeşim! Bu niye yapılmıyor? Yılmaz Güney bir hakimi öldürdü diye adamı mahkûm mu edelim? Hayır, öyle yapmayalım.” dedi.

Dorsay’ın konuşması Sabah, Akşam ve Star gibi iktidara yakın gazeteler tarafından hedef gösterildi. (TY)

Atilla Dorsay kimdir?