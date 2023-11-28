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Yayın Tarihi: 28 Kasım 2023 17:19
 ~ Son Güncelleme: 28 Kasım 2023 17:37
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Atilla Dorsay: Var mı bir Kürdistan?

Sinema eleştirmeni Atilla Dorsay, katıldığı bir programda Yılmaz Güney'le ilgili konuşurken "Var mı bir Kürdistan? Yok. Bırakın da kursunlar," dediği için iktidara yakın medya tarafından hedef gösterildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/28/sinema-elestirmeni-atilla-dorsaydan-kurdistan-aciklamasi.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

Sinema eleştirmeni Atilla Dorsay, dün akşam (27 Kasım) TELE 1’de gazeteci Merdan Yanardağ’ın sunduğu programa konuk oldu. 

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre Dorsay, programda Kürt senarist ve yönetmen Yılmaz Güney ile ilgili konuşurken şöyle dedi: 

“Belki de hayatı üç ‘K’ üzerine kuruluydu. Bir tanesi komünistti. Bunun benim için hiçbir zararı yok. İkincisi Kürt olmasıydı. Ne Kürtleri ne de başka bir ırkı küçük görmedim. Hele Kürtleri hiç görmedim. Çünkü bugün Kürtler; dünya üzerinde bile kendi vatanı, kendi milleti, kendi devleti olmayan tek ırk. Var mı bir Kürdistan? Yok.”

Dorsay’dan sonra söz alan Merdan Yanardağ “Kuzey Irak’ta var,” dedi.

Dorsay bunun üzerine, “Bırakın da kursunlar kardeşim! Bu niye yapılmıyor? Yılmaz Güney bir hakimi öldürdü diye adamı mahkûm mu edelim? Hayır, öyle yapmayalım.” dedi.

Dorsay’ın konuşması Sabah, Akşam ve Star gibi iktidara yakın gazeteler tarafından hedef gösterildi. (TY)

Atilla Dorsay kimdir?
Atilla Dorsay kimdir?
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atilla dorsay kurdistan Yılmaz Güney
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