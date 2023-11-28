Atilla Dorsay kimdir?

17 Mart 1939'da İzmir'de dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (şimdiki MSÜ) Yüksek Mimarlık bölümünden mezun oldu (1964). Cumhuriyet gazetesinde sinema üzerine yazmaya başladı (1966) ve sonra bunu asıl meslek olarak seçti. Cumhuriyet’te 27 yıl sürekli yazdıktan sonra Milliyet, Yeni Yüzyıl, Sabah’ta yazdı. Şimdi ise T24’te yazılar kaleme alıyor.

Çoğu sinemayla ilgili olmak üzere bugüne dek 51 kitabı yayımlandı. Türkiye sineması eleştirilerini, denemelerini, yemek kültürü, şehircilik, yaşam kültürü, pop müzik üzerine yazılarını ayrı kitaplarda topladı. Birer Yılmaz Güney ve Türkân Şoray biyografisi, bir hikâye ve bir şiir kitabı var.

1980'lerde TRT 2’de film programları, 1986-1995 arasında TRT Radyo 3’te müzik programları yaptı. “Sinema 100 Yaşında” kuşağında önemli klasikler sundu. Çok sayıda yerli-yabancı dergide yazıları yayımlandı. Birçok festivalde jüri üyeliği yaptı. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Uluslararası İstanbul Film Festivali’nin danışmanı, kurucusu olduğu SİYAD - Sinema Yazarları Derneği’nin onursal başkanı.

Dorsay’ın, Fransa’dan Chevalier des Lettres-Palmes Acade­miques Nişanı, TDK Basın ödülü, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Eskişehir, Malatya, Trabzon festivalleri Emek ödülü gibi birçok ödülü bulunuyor. (AÖ)