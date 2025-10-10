Atılan telefon Erdoğan'a kadar ulaşamadı ama sahibine "havada" 4 yıl 2 ay ceza getirdi

19 Nisan'da İstanbul Bağcılar'da Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılış töreninde Erdoğan'ın yaptığı konuşma sırasında "AK Parti sebep enflasyon sonuçtur", "Allah'ın dinini kullanma Reis" diye pankart açtığı ve elindeki telefonu Erdoğan'a doğru attğı için tutuklanıp Silivri Cezaevi'ne konulan işçi son duruşmada 4 yıl 2 aya mahkum oldu. Adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

İki ayrı dava

Tekstil işçisi N. K. açtığı pankart için “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla Bakırköy 44. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmış ve ikinci duruşmada beraat etmişti.

Elindeki telefonu Erdoğan'a doğru attığı için ise İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesinde “Cumhurbaşkanına fiili saldırı” suçuyla yargılanmaya devam ediyordu.

Erdoğan'a "saldırı"dan 4 yıl 2 ay

23 Eylül'deki ilk duruşmada tutukluluk halinin devamına karar verilen N. K. 7 Ekim'deki duruşmada "saldırı” suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırıldı, mahkeme yurt dışına çıkış yasağı koyarak N.K.'nin tahliyesine karar verdi.

Amacının "sesini duyurmak" olduğunu söylemişti

N. K. hazırlıktaki ifadelerinde çektiği ekonomik sıkıntılar için sesini duyurmak istediğini söylemiş, "zenginler fakirleri düşünmeli, gelir eşitsizliği biraz olsun azalmalı" demişti. Ancak, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "basit yaralama" suçlamasıyla İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

N. K. ayrıca, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla da soruşturmaya uğramış ancak, bu soruşturma takipsizlikle sonuçlanmıştı.

Uygulanan yasa

N. K.'nin mahkum olduğu Türk Ceza Kanunu’nun 310. maddesi, Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırıyı düzenliyor.

Maddenin (2.) fıkrasında, “Cumhurbaşkanına karşı diğer fiili saldırılarda bulunan kimse hakkında, ilgili suça ilişkin ceza yarı oranında artırılarak hükmolunur. Ancak bu suretle verilecek ceza beş yıldan az olamaz.” deniyor.

Erdoğan'a "hakaret" davaları

2023'te TCK 299 ve 301 kapsamında Cumhurbaşkanı'na hakaretten 25.520 dosya açıldı, 1.602 kişi mahkûm edildi.

2024 sonundaysa TCK 299 ve 301 kapsamında açılan toplam dosya sayısının iki katı aşarak 56 bine dayandığı bildirildi.

